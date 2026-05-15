Hyundai modernizuje Xcient Fuel Cell. Będzie większy zasięg i nowe zbiorniki

Hyundai podnosi ciśnienie w zbiornikach do 700 barów i deklaruje zasięg co najmniej 550 km na jednym tankowaniu - konkret mogący przesunąć praktyczną granicę użyteczności wodorowych ciężarówek. Zmodernizowany Xcient Fuel Cell trafi do Europy w 2027 roku i otrzyma ogniwo o 7 procent wyższej wydajności oraz nowoczesne nadwozie znane ze spalinowych Xcientów.

To nie kosmetyka, lecz pakiet ulepszeń adresowany do flot oczekujących realnych korzyści operacyjnych. Skala wdrożeń w Europie i 20 milionów przejechanych kilometrów pokazują, że Hyundai nie zaczyna od zera.

Hyundai Xcient Fuel Cell wróci do Europy w 2027 r. Większy zasięg i nowe zbiorniki wodoru

Hyundai potwierdził, że zmodernizowany Xcient Fuel Cell trafi do Europy w 2027 roku. Koreański producent wyraźnie rozwija swój projekt wodorowych ciężarówek i przygotowuje model, który ma być bardziej praktyczny dla flot transportowych.

Największe zmiany dotyczą układu magazynowania wodoru oraz wydajności napędu. Nowy Xcient Fuel Cell otrzyma zbiorniki pracujące pod ciśnieniem 700 barów zamiast 350 barów, co pozwoli zwiększyć zasięg do co najmniej 550 km na jednym tankowaniu. Dotychczasowa wersja oferowała około 400 km.

Nowe ogniwo paliwowe i większa efektywność

Hyundai zapowiada również nową generację ogniwa paliwowego. Producent mówi o około 7 proc. wyższej wydajności, co ma poprawić efektywność całego układu napędowego i lepiej wykorzystać energię produkowaną z wodoru.

Dla przewoźników oznacza to przede wszystkim większą elastyczność w planowaniu tras i mniej postojów na tankowanie. W segmencie transportu ciężkiego nawet kilkadziesiąt dodatkowych kilometrów realnie wpływa na logistykę i koszty operacyjne.

Nowa kabina i kamery zamiast lusterek

Modernizacja obejmuje również wygląd ciężarówki. Europejski Xcient Fuel Cell przejmie nowe nadwozie znane ze spalinowych Xcientów oferowanych w Korei Południowej od 2025 roku.

Pojawi się przeprojektowany pas przedni, nowe reflektory oraz kamery zastępujące klasyczne lusterka boczne. W kabinie znajdzie się cyfrowy kokpit oparty na dwóch dużych ekranach, co ma nadać wnętrzu bardziej nowoczesny charakter.

Hyundai rozwija flotę wodorowych ciężarówek w Europie

Hyundai podkreśla, że Xcient Fuel Cell nie jest już eksperymentem technologicznym. Do tej pory 165 wodorowych ciężarówek marki przejechało w Europie ponad 20 mln kilometrów. Pojazdy pracują m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Francji i Austrii.

Nowa generacja ma wykorzystać doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń i lepiej odpowiadać na potrzeby europejskich flot. Producent wyraźnie pokazuje, że traktuje wodór jako jeden z filarów przyszłego transportu ciężkiego.

Większy zasięg to nie wszystko. Kluczowa pozostaje infrastruktura

Choć nowy Xcient Fuel Cell ma być bardziej praktyczny niż dotychczas, tempo rozwoju rynku nadal zależy od infrastruktury tankowania wodoru. Sam pojazd staje się dojrzalszy technologicznie, ale bez odpowiednio gęstej sieci stacji jego potencjał pozostanie ograniczony.

Hyundai wyraźnie jednak przygotowuje się na moment, w którym wodór zacznie odgrywać większą rolę w europejskim transporcie ciężkim. Modernizacja Xcienta pokazuje, że marka chce być gotowa wcześniej niż konkurenci.