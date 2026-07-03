Hyundai zmienił swojego najmniejszego elektryka. Teraz wygląda jak auto z wyższej klasy

Najmniejszy elektryk Hyundaia zakłada garnitur — Inster Lounge ma wyglądać i brzmieć drożej, choć mechanika pozostaje bez zmian. To odmiana z lepszym wykończeniem: fotele częściowo obite ekoskórą, podsufitka z dzianiny i nowy system audio z kevlarowymi membranami.

Na zewnątrz Hyundai dodaje lakier Glow Mint, 17-calowe felgi i srebrne listwy, a pod maską zostawia te same dwie konfiguracje: 97 KM/42 kWh lub 115 KM/49 kWh (do około 360 km WLTP). Marka nie podała jeszcze ceny, więc pytanie brzmi, czy klienci zapłacą więcej za komfort zamiast za zasięg lub praktyczność.

Hyundai Inster Lounge. Najmniejszy elektryk marki zyskał bardziej premium charakter

Hyundai rozszerzył ofertę najmniejszego elektryka o nową wersję Lounge. Producent nie zmienił napędu ani zasięgu, ale postawił na bogatsze wyposażenie, lepsze materiały wykończeniowe i bardziej efektowny wygląd. Celem jest podniesienie komfortu i nadanie Insterowi bardziej premium charakteru.

Bogatsze wnętrze i lepsze wyposażenie

Największe zmiany dotyczą kabiny. Inster Lounge otrzymał częściowo skórzaną tapicerkę z ekoskóry, podsufitkę wykończoną materiałem oraz nowy zestaw audio z głośnikami wyposażonymi w kevlarowe membrany.

Na zewnątrz pojawiły się również nowe elementy stylistyczne, w tym lakier Glow Mint, 17-calowe felgi aluminiowe oraz srebrne listwy boczne. Dzięki nim najmniejszy elektryk Hyundaia ma wyglądać bardziej elegancko niż pozostałe odmiany modelu.

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Napęd pozostaje bez zmian

Nowa wersja nie przynosi zmian technicznych. Hyundai nadal oferuje dwa warianty napędowe:

97 KM z akumulatorem 42 kWh,

115 KM z akumulatorem 49 kWh.

Mocniejsza odmiana zachowuje zasięg do około 360 km według normy WLTP. Oznacza to, że Lounge jest przede wszystkim bogatszą wersją wyposażenia, a nie nowym wariantem technicznym.

Hyundai stawia na komfort

Inster Lounge ma przekonać klientów, którzy oczekują od miejskiego elektryka bardziej dopracowanego wnętrza i wyższego standardu wykończenia. Producent nie ingerował w konstrukcję samochodu ani jego właściwości jezdne, skupiając się na elementach wpływających na codzienny komfort użytkowania.

To kolejny przykład trendu, w którym nawet najmniejsze modele otrzymują wyposażenie znane dotąd z aut wyższych segmentów.

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Cena pozostaje tajemnicą

Hyundai nie ujawnił jeszcze ceny wersji Lounge. Można jednak spodziewać się, że będzie to najdroższa odmiana Instera, wyposażona we wszystkie najważniejsze elementy dostępne dla tego modelu.

Nowa wersja pokazuje, że producent chce konkurować nie tylko ceną i zasięgiem, ale także jakością wykończenia. Czy klienci będą gotowi dopłacić za bardziej luksusowy charakter najmniejszego elektryka Hyundaia, okaże się po rozpoczęciu sprzedaży.