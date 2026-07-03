BMW X5 i iX5 przed premierą. Przeciek zdradził największe zmiany

Zaskakujący przeciek zdjęć na dzień przed premierą odsłania nowe BMW X5 w elektrycznej wersji iX5 oraz konkretne różnice w konstrukcji i wyposażeniu.

Fotografie pokazują przedni pas w stylistyce Neue Klasse, podświetlane nerki, reflektory z motywem X i brak końcówek wydechu z tyłu. Ujawnione liczby mocy to 400 KM dla spalinowego 40 xDrive, 490 KM dla plug-in 50e i 578 KM dla iX5 60 xDrive. Materiał wskazuje także na standardowe adaptacyjne zawieszenie oraz opcjonalną pneumatykę ze stabilizacją przechyłów i skrętną tylną osią.

Wyciek zdjęć nowego BMW X5. Na dzień przed premierą widać niemal wszystko

Na dzień przed światową premierą do sieci trafiły zdjęcia nowego BMW X5. Tym razem SUV został pokazany praktycznie bez kamuflażu, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć zarówno stylistykę nadwozia, jak i różnice między wersją spalinową a elektrycznym iX5.

Najbardziej rzuca się w oczy nowy przód inspirowany stylistyką Neue Klasse. BMW zastosowało reflektory z charakterystycznym motywem litery X oraz podświetlane nerki, które z pewnością podzielą fanów marki.

Fotografie pokazują również wnętrze. Nowe X5 otrzyma panoramiczny wyświetlacz Panoramic Vision pod przednią szybą, duży centralny ekran oraz dodatkowy wyświetlacz przed pasażerem. Uwagę zwraca także nowa kierownica z pionowymi ramionami.

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Tak rozpoznasz elektryczne BMW iX5

Zdjęcia sugerują, że sfotografowany egzemplarz to elektryczne BMW iX5. W porównaniu ze spalinowym X5 najbardziej widoczne różnice znajdują się z tyłu auta.

Elektryk nie ma końcówek układu wydechowego, a tylna część nadwozia została uproszczona. Zmieniono również detale spojlera oraz dolnej części zderzaka. BMW wyraźnie odróżnia stylistycznie wersje spalinowe i elektryczne, zamiast ograniczać się wyłącznie do innych napędów.

Napędy: nawet 578 KM

Nowa generacja X5 ma otrzymać szeroką gamę silników.

Na początku sprzedaży mają pojawić się:

BMW X5 40 xDrive - 400 KM

BMW X5 50e plug-in hybrid - 490 KM

BMW iX5 60 xDrive - 578 KM i dwa silniki elektryczne

Na zdjęciach można dostrzec także oznaczenie iX5 50, co sugeruje, że gama elektryczna będzie szersza niż początkowo zapowiadano.

BMW potwierdziło również, że w 2028 roku do oferty dołączy wodorowe iX5 Hydrogen.

Nowe podwozie i więcej komfortu

Bez względu na wersję napędową nowe X5 ma oferować adaptacyjne zawieszenie w standardzie.

W odmianach plug-in oraz elektrycznych pojawi się dodatkowo pneumatyczne zawieszenie, aktywna stabilizacja przechyłów i skrętna tylna oś. To rozwiązania, które mają poprawić zarówno komfort jazdy, jak i prowadzenie dużego SUV-a.

Ceny jeszcze nie są znane

BMW nie ujawniło jeszcze cennika nowego X5. Można jednak spodziewać się, że model będzie rywalizował cenowo z Audi Q7 i Mercedesem GLE, których ceny w Polsce zaczynają się od około 400 tys. zł.

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Pełną specyfikację, wyposażenie oraz oficjalne ceny producent pokaże już podczas światowej premiery. Po wycieku zdjęć największą niewiadomą pozostają już przede wszystkim szczegóły techniczne i oferta dla poszczególnych rynków.