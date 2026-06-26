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Hyundai potwierdził nowe i20 N. Trwają już testy sportowego modelu
Hyundai potwierdził nowe i20 N. Trwają już testy sportowego modelu

Hyundai potwierdził nowe i20 N. Trwają już testy sportowego modelu

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Hyundai potwierdził, że sportowa wersja i20 N nowej generacji nie istnieje już tylko na papierze — prototypy intensywnie testują 1.6 T-GDI ze wsparciem hybrydowym. Firma chce utrzymać charakter poprzednika i jednocześnie spełnić ostrzejsze normy emisji.

Ruch celuje w lukę między drogimi, mocnymi elektrykami a znikającymi spalinowymi hot hatchami. Dla młodszych kierowców to może być ostatnia szansa na dostępny, emocjonujący samochód z klasycznym napędem.

Hyundai potwierdza: nowe i20 N jest już testowane

Hyundai oficjalnie potwierdził, że prace nad nową generacją i20 N są zaawansowane. Sportowy hatchback nie jest już jedynie przedmiotem spekulacji - prototypy przechodzą intensywne testy, a producent zapowiada, że premiera nie jest odległą perspektywą.

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To dobra wiadomość dla fanów klasycznych hot hatchy. W ostatnich latach segment mocno się skurczył, a wiele kultowych modeli zniknęło z rynku lub ustąpiło miejsca samochodom elektrycznym. Hyundai chce wykorzystać tę lukę.

Hyundai widzi miejsce dla spalinowego hot hatcha

Szef działu badań i rozwoju Hyundaia, Manfred Harrer, przyznał, że marka nadal widzi w Europie duży potencjał dla niewielkiego, sportowego auta z silnikiem spalinowym.

Według niego na rynku powstała wyraźna luka. Z jednej strony zniknęły modele takie jak Fiesta ST, Megane R.S. czy i30 N, z drugiej pojawiły się znacznie droższe elektryczne hot hatche. Nowe i20 N ma być propozycją dla kierowców, którzy nadal oczekują klasycznych emocji z jazdy i rozsądnej ceny.

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Pod maską pozostanie 1.6 T-GDI, ale z ważną zmianą

Hyundai potwierdził, że nowe i20 N zachowa benzynowy silnik 1.6 T-GDI. W poprzedniej generacji jednostka rozwijała 204 KM i 275 Nm, jednak tym razem otrzyma wsparcie układu hybrydowego.

Producent nie ujawnił jeszcze parametrów nowego napędu, ale wiadomo, że elektryczne wspomaganie ma pomóc w spełnieniu coraz ostrzejszych norm emisji spalin, a jednocześnie poprawić osiągi.

To oznacza, że Hyundai nie zamierza rezygnować z charakteru modelu, lecz dostosować go do nowych realiów rynku.

Nürburgring pozostaje jednym z najważniejszych testów

Prace nad samochodem są już na etapie jazd testowych. Inżynierowie skupiają się między innymi na dopracowaniu współpracy silnika z układem hybrydowym oraz zarządzaniu baterią.

Jednym z najważniejszych etapów rozwoju będzie testowanie auta na torze Nürburgring. Hyundai chce, aby nowe i20 N zachowało precyzję prowadzenia i odporność na intensywną jazdę, z których słynął poprzednik.

Europejska wersja pozostanie klasycznym hatchbackiem

Choć Hyundai przygotowuje dla Brazylii odmianę i20 o bardziej crossoverowym charakterze, europejski model ma zachować klasyczną sylwetkę hatchbacka.

Hyundai potwierdził nowe i20 N. Trwają już testy sportowego modelu

To ważna informacja dla fanów wersji N. Nisko zawieszone nadwozie i kompaktowe proporcje są jednym z elementów, które budują charakter sportowego modelu i odróżniają go od rosnącej liczby miejskich SUV-ów.

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Nowe i20 N może wypełnić lukę na rynku

Hyundai wyraźnie pokazuje, że nie zamierza porzucać segmentu niewielkich sportowych samochodów. W czasie, gdy większość producentów stawia na elektryfikację, koreańska marka chce zaoferować klasycznego hot hatcha z silnikiem benzynowym wspieranym przez układ hybrydowy.

Jeśli projekt zakończy się sukcesem, nowe i20 N może stać się jednym z nielicznych przedstawicieli swojego segmentu i jedną z najciekawszych premier dla kierowców, którzy wciąż cenią lekkie, dynamiczne samochody z napędem spalinowym.

Redakcja

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Data publikacji: 26.06.2026 13:28
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