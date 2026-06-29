Jedziesz na wakacje? Policja zapowiada wzmożone kontrole w całej Polsce

Na głównych trasach wyjazdowych i w kurortach policja zwiększa obecność — to nie symboliczna akcja, lecz zapowiedź stałych patroli przez całe wakacje.

Codzienna mapa wypadków i dane z 2025 roku alarmują: od czerwca do września odnotowano 8566 wypadków, blisko 41 proc. rocznych zdarzeń. Zintensyfikowane kontrole obejmą nie tylko kierowców samochodów, ale też autobusy z dziećmi oraz użytkowników hulajnóg i rowerów. Poniżej szczegóły akcji i wskazówki, czego mogą spodziewać się uczestnicy ruchu.

POLICJA ZWIĘKSZA KONTROLE NA DROGACH. PATROLE BĘDĄ PRZEZ CAŁE WAKACJE

Od początku wakacji kierowcy muszą liczyć się z większą liczbą patroli na głównych trasach wyjazdowych oraz w rejonach popularnych miejsc wypoczynku. Policja zapowiada, że nie będzie to jednorazowa akcja, lecz stała obecność funkcjonariuszy przez cały sezon.

Drogówka skupi się przede wszystkim na wykroczeniach, które najczęściej prowadzą do najtragiczniejszych wypadków. Pod szczególnym nadzorem znajdą się kierowcy przekraczający prędkość, nieprawidłowo wyprzedzający, wymuszający pierwszeństwo, korzystający z telefonu podczas jazdy oraz prowadzący po alkoholu.

Powód jest prosty. W okresie od czerwca do września 2025 roku doszło do 8566 wypadków drogowych, czyli blisko 41 proc. wszystkich zdarzeń odnotowanych w ciągu roku. Najtragiczniejszy okazał się sierpień, kiedy zginęło 189 osób, a 2657 zostało rannych.

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TO TE WYKROCZENIA BĘDĄ NAJCZĘŚCIEJ KONTROLOWANE

Policja podkreśla, że wakacyjne kontrole mają przede wszystkim ograniczyć liczbę najgroźniejszych błędów popełnianych przez kierowców. Funkcjonariusze będą częściej pojawiać się na drogach prowadzących do kurortów, nad morze, w góry i w innych miejscach, gdzie latem ruch jest największy.

Szczególną uwagę zwrócą na:

przekraczanie dozwolonej prędkości,

nieprawidłowe wyprzedzanie,

nieustąpienie pierwszeństwa,

korzystanie z telefonu podczas jazdy,

prowadzenie pojazdu po alkoholu.

WRACA MAPA ŚMIERTELNYCH WYPADKÓW

Przez całe wakacje policja będzie codziennie publikować mapę śmiertelnych wypadków. Pojawią się na niej informacje o miejscu zdarzenia, liczbie ofiar oraz rodzaju wypadku.

Mapa będzie dostępna na stronie policja.pl oraz w mediach społecznościowych policji. Jej celem jest pokazanie skali problemu i przypomnienie, że za każdym punktem na mapie stoi ludzka tragedia.

AUTOBUSY Z DZIEĆMI PRZEJDĄ DODATKOWE KONTROLE

Przed wyjazdami na kolonie i obozy policjanci będą dokładnie sprawdzać autobusy przewożące dzieci i młodzież.

Kontrola obejmie stan techniczny pojazdu, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowcy, jego trzeźwość oraz kondycję psychofizyczną. Rodzice i organizatorzy mogą wcześniej zgłosić autobus do kontroli, a podstawowe informacje o pojeździe sprawdzą również w serwisie Bezpieczny Autobus.

WAKACJE TO TAKŻE WIĘCEJ ROWERÓW I HULAJNÓG

Latem na drogach pojawia się znacznie więcej rowerzystów, motocyklistów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Policja oraz eksperci Instytutu Transportu Samochodowego przypominają, że to właśnie w tym okresie rośnie ryzyko wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu.

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Według ITS ponad 90 proc. wypadków wynika z błędów ludzi, a liczba zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych w ubiegłym roku wzrosła o około 50 proc.

Eksperci przypominają również o obowiązku używania kasków przez osoby do 16. roku życia poruszające się rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego. Za brak kasku grozi mandat w wysokości 100 zł.

Wakacyjna akcja policji ma jeden cel - ograniczyć liczbę najpoważniejszych wypadków w okresie, gdy na polskich drogach panuje największy ruch. Dla kierowców oznacza to jedno: więcej patroli i znacznie mniejszą tolerancję dla niebezpiecznych zachowań.