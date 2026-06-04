Jedziesz w długi weekend? Policja zapowiada wzmożone kontrole na drogach

Na drogach już widać policyjne patrole i sprzęt do pomiaru prędkości — działania ruszyły z początkiem długiego weekendu. Policja stawia na fotoradary, pomiary odcinkowe i mobilne patrole, a nowe zasady punktów karnych podnoszą stawkę dla kierowców.

To oznacza mniejszy margines błędu i większą liczbę kontroli na głównych trasach wyjazdowych. Dla osób planujących szybki dojazd to sygnał, że konsekwencje za przekroczenia mogą być dziś poważniejsze niż wcześniej.

Policja ruszyła z kontrolami na długi weekend. Kierowcy pod szczególnym nadzorem

Długi weekend dopiero się zaczyna, a na drogach już widać wzmożoną obecność policji. Funkcjonariusze prowadzą kontrole na głównych trasach wyjazdowych, drogach krajowych i odcinkach o największym natężeniu ruchu. W akcji wykorzystywane są zarówno patrole oznakowane i nieoznakowane, jak również fotoradary oraz odcinkowe pomiary prędkości.

Celem działań jest ograniczenie liczby najczęstszych wykroczeń, przede wszystkim przekraczania dozwolonej prędkości. Policjanci zwracają także uwagę na stan trzeźwości kierowców, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz sposób przewożenia dzieci.

Więcej kontroli prędkości na głównych trasach

Największej liczby kontroli można spodziewać się na trasach wyjazdowych z dużych miast oraz na drogach prowadzących do popularnych miejsc wypoczynku. Funkcjonariusze wykorzystują pełen zestaw narzędzi do pomiaru prędkości - od fotoradarów po mobilne patrole prowadzące pomiary w ruchu.

Policja podkreśla, że kontrole nie będą ograniczać się wyłącznie do miejsc oznaczonych urządzeniami pomiarowymi. Kierowcy muszą liczyć się również z niezapowiedzianymi kontrolami prowadzonymi przez nieoznakowane radiowozy.

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Nowe zasady punktów karnych zwiększają ryzyko

Tegoroczne działania drogówki odbywają się w czasie obowiązywania bardziej rygorystycznych zasad dotyczących punktów karnych. Oznacza to, że konsekwencje wykroczeń mogą być znacznie poważniejsze niż jeszcze kilka lat temu.

Dla wielu kierowców większym problemem od samego mandatu może okazać się szybkie gromadzenie punktów karnych. Powtarzające się wykroczenia, zwłaszcza związane z nadmierną prędkością, mogą prowadzić do utraty prawa jazdy znacznie szybciej niż wcześniej.

Policja stawia na prewencję

Funkcjonariusze podkreślają, że głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa podczas jednego z najbardziej intensywnych okresów wyjazdowych w roku. Wzmożona liczba patroli ma skłonić kierowców do spokojniejszej jazdy i przestrzegania przepisów.

W praktyce oznacza to, że podczas długiego weekendu margines błędu jest niewielki. Kierowcy planujący dalsze podróże powinni liczyć się z częstszymi kontrolami i większym nadzorem na drogach. Policja zapowiada, że działania będą prowadzone przez cały okres wzmożonego ruchu, szczególnie na trasach prowadzących do turystycznych regionów kraju.

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Dla kierowców przekaz jest prosty: kilka minut oszczędności na trasie może kosztować znacznie więcej niż mandat. W czasie długiego weekendu bezpieczna i zgodna z przepisami jazda będzie najlepszym sposobem na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek.