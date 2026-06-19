Jeep ujawnił sekret swojego designu. Te 4 zasady mają zmienić przyszłe modele

Jeep odsłonił przepis na swój rozpoznawalny wygląd: cztery filary, które mają definiować każdy model — od miejskiego crossovera po duży SUV. Firma otrzymała Car Design Award 2026 za konsekwencję w budowaniu takiego języka stylistycznego, a europejski zespół projektowy pokazał teraz, jak ta filozofia wygląda w praktyce.

Projektanci zebrali na jednym szkicu elementy wynikające z funkcji samochodu, nie z nostalgii za przeszłością. To konkretne decyzje projektowe, a nie zestaw ozdób — i to daje marce przewagę przy elektryfikacji i rozszerzaniu gamy.

JEEP UJAWNIŁ 4 FILARY SWOJEGO DESIGNU. To dzięki nim marka zdobyła Car Design Award 2026

Jeep pokazał, że jego charakterystyczny wygląd nie opiera się wyłącznie na siedmioszczelinowym grillu czy trapezowych nadkolach. Marka uporządkowała swoją filozofię projektowania wokół czterech kluczowych filarów: zdolności terenowych, ochrony, wszechstronności oraz funkcjonalnego wykorzystania przestrzeni.

To właśnie konsekwentne rozwijanie takiego języka stylistycznego przyniosło Jeepowi prestiżową Car Design Award 2026 w kategorii Brand Design Language. Jury doceniło nie pojedynczy model, lecz spójność całej gamy - od miejskiego Avengera po większego Compassa.

Jak podkreśla Daniele Calonaci, szef designu Jeepa w regionie Rozszerzonej Europy, historia marki ma być inspiracją, a nie ograniczeniem. Dlatego nawet nowe modele elektryczne mają zachować cechy, które od dekad definiują Jeepa.

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Cztery filary, które mają definiować każdego Jeepa

Nowa filozofia projektowania opiera się na czterech elementach:

zdolnościach terenowych,

ochronie nadwozia i pasażerów,

wszechstronności,

praktycznym wykorzystaniu przestrzeni.

Według projektantów każdy Jeep ma najpierw wynikać z funkcji, a dopiero później ze stylistyki. Charakterystyczne elementy, takie jak siedem szczelin grilla, pionowe powierzchnie nadwozia czy trapezowe nadkola, pozostają ważne, ale mają wspierać użytkowość samochodu, a nie pełnić wyłącznie rolę ozdobników.

Terenowość zaczyna się od proporcji

Pierwszy filar to zdolności terenowe. Jeep podkreśla, że nie chodzi wyłącznie o napęd 4x4, ale również o samą konstrukcję auta.

Krótkie zwisy, zwiększony prześwit, szerokie nadkola i duże koła mają poprawiać możliwości poruszania się poza asfaltem. Takie rozwiązania można znaleźć nie tylko w klasycznych terenówkach marki, ale również w modelach o bardziej miejskim charakterze.

Dobrym przykładem jest Avenger 4xe, który otrzymał napęd obu osi, większy prześwit i lepsze kąty terenowe. Jeep pokazuje w ten sposób, że nawet kompaktowy crossover może zachować część terenowego DNA marki.

Ochrona to ważny element designu

Drugim filarem jest ochrona. W praktyce oznacza to zastosowanie rozbudowanych osłon dolnych partii nadwozia, materiałów odpornych na zarysowania oraz rozwiązań chroniących najbardziej narażone elementy samochodu.

W modelach Compass i Avenger 4xe stosowany jest pakiet Jeep Shield, który dodatkowo zabezpiecza kluczowe części karoserii. Projektanci zwracają też uwagę na odpowiednie rozmieszczenie radarów, czujników i reflektorów, aby były mniej podatne na uszkodzenia.

Podobną filozofię zastosowano we wnętrzu. Materiały mają być łatwe do utrzymania w czystości, a elementy narażone na intensywne użytkowanie - bardziej odporne na zużycie.

Wszechstronność ważniejsza niż rodzaj napędu

Jeep chce pozostać rozpoznawalny niezależnie od tego, czy pod maską pracuje silnik spalinowy, hybryda czy układ elektryczny.

Marka rozwija dziś samochody o bardzo różnym charakterze, ale wszystkie mają zachować wspólną tożsamość. Dlatego projektanci przenoszą te same motywy stylistyczne do modeli o różnych rozmiarach i przeznaczeniu.

W efekcie Avenger, Compass czy przyszłe modele elektryczne mają wyglądać jak członkowie jednej rodziny, mimo że odpowiadają na potrzeby różnych grup klientów.

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Przestrzeń ma być maksymalnie wykorzystana

Czwarty filar dotyczy funkcjonalności wnętrza. Jeep stawia na praktyczne rozwiązania, dużą liczbę schowków i efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Kanciaste nadwozia nie są wyłącznie elementem stylu. Pozwalają również wygospodarować więcej miejsca dla pasażerów i bagażu. W zależności od modelu pojemność przestrzeni ładunkowej może sięgać nawet 1560 litrów po złożeniu tylnej kanapy.

To właśnie połączenie praktyczności, terenowego charakteru i nowoczesnego designu ma sprawić, że Jeep pozostanie rozpoznawalny również w erze elektryfikacji.

Car Design Award 2026 pokazuje, że marka znalazła sposób na rozwijanie swojej stylistyki bez utraty tożsamości. Teraz Jeep zamierza przenieść te cztery filary do wszystkich przyszłych modeli - niezależnie od segmentu i rodzaju napędu.