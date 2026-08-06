Kamery Red Light i zielona strzałka. Kiedy naprawdę dostaniesz mandat?

Zielona strzałka nie oznacza bezwarunkowego prawa do jazdy. Kierowca musi zatrzymać pojazd przed sygnalizatorem – w przeciwnym razie grozi mu 100 zł mandatu i 6 punktów karnych.

Wielu kierowców wciąż myli zieloną strzałkę z zielonym światłem, a to może skończyć się nie tylko mandatem, ale także zagrożeniem dla pieszych i rowerzystów. Warto też wiedzieć, kiedy wykroczenie może zarejestrować system Red Light, a kiedy o karze decyduje policjant.

Zielona strzałka nie zwalnia z obowiązku zatrzymania

Przepisy są jednoznaczne. Zgodnie z § 96 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji, sygnał czerwony wraz z zieloną strzałką (S-2) pozwala skręcić wyłącznie po wcześniejszym zatrzymaniu pojazdu przed sygnalizatorem oraz pod warunkiem, że manewr nie utrudni ruchu innym uczestnikom.

Obowiązek zatrzymania dotyczy każdej sytuacji – nawet wtedy, gdy skrzyżowanie wydaje się puste. Samo zwolnienie nie wystarczy. Samochód musi całkowicie się zatrzymać, a dopiero później kierowca może ocenić, czy może bezpiecznie wykonać skręt.

Zobacz: Prawie pół miliona kierowców pod lupą KAS. Za ten błąd grozi 500 zł kary

Największe zagrożenie dla pieszych i rowerzystów

Najwięcej niebezpiecznych sytuacji dochodzi na przejściach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerzystów. To właśnie tam kierowcy często koncentrują się na ruchu samochodów, zapominając o niechronionych uczestnikach ruchu.

Pieszy i rowerzysta zawsze mają pierwszeństwo, jeśli znajdują się na torze jazdy pojazdu. Zielona strzałka nie zwalnia z obowiązku ich przepuszczenia.

Mandat 100 zł i 6 punktów. Kiedy grozi kara?

Brak zatrzymania przed sygnalizatorem S-2 jest wykroczeniem. Jeżeli naruszenie zostanie ujawnione przez policjanta, kierowcy grozi 100 zł mandatu oraz 6 punktów karnych.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje mogą pojawić się wtedy, gdy podczas skrętu kierowca nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu lub rowerzyście. W takiej sytuacji wykroczenie może zostać zakwalifikowane znacznie surowiej, a kara będzie wyższa.

Przeczytaj: Najbezpieczniejsze półrocze w historii polskich dróg. Spadła liczba wypadków, ofiar i rannych

Red Light czy policjant? To nie zawsze działa tak samo

Wielu kierowców zastanawia się, czy system Red Light rejestruje przejazd na zielonej strzałce bez zatrzymania. W praktyce systemy te są projektowane przede wszystkim do wykrywania przejazdu na czerwonym świetle. Brak zatrzymania przed zieloną strzałką najczęściej jest ujawniany podczas kontroli drogowej lub na podstawie materiału dowodowego analizowanego przez odpowiednie służby.

Zielona strzałka jest warunkowym przywilejem, a nie dodatkowym zielonym światłem. Kilkusekundowe zatrzymanie przed sygnalizatorem pozwala uniknąć mandatu, punktów karnych i – co najważniejsze – zwiększa bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów.