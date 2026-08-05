Prawie pół miliona kierowców pod lupą KAS. Za ten błąd grozi 500 zł kary

Krajowa Administracja Skarbowa wysyła kierowcom kary w wysokości 500 zł za nieopłacone przejazdy autostradami A2 i A4. Skala spraw jest ogromna – do 16 lipca 2026 r.

KAS zidentyfikowała 492 452 podejrzenia naruszeń. Choć w tym roku liczba wysyłanych wezwań spadła, większość postępowań nadal pozostaje nierozstrzygnięta. Kierowcy, którzy otrzymają korespondencję, mają 14 dni na złożenie odwołania.

Rekordowa liczba kar za przejazdy autostradami

2025 rok był rekordowy pod względem liczby wysłanych zawiadomień. Krajowa Administracja Skarbowa przekazała właścicielom pojazdów 85 246 decyzji o nałożeniu kary za nieopłacone przejazdy autostradami A2 i A4.

Łódzki oddział KAS, odpowiedzialny za prowadzenie tych postępowań, poinformował, że proces wciąż trwa. Do 16 lipca 2026 r. wykryto już 492 452 przypadki podejrzenia nieuiszczenia opłaty, które wymagają dalszej analizy lub zakończenia postępowania.

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Prawie pół miliona spraw. Większość kierowców jeszcze nie dostała wezwania

Skala działań KAS rosła z roku na rok:

2022–2023: 21 024 zawiadomienia,

21 024 zawiadomienia, 2024: 47 730 zawiadomień,

47 730 zawiadomień, 2025: 85 246 zawiadomień – najwyższy wynik w historii.

W 2026 r. tempo wysyłki wyraźnie spadło – do połowy lipca wysłano 11 900 zawiadomień. Oznacza to, że wezwania otrzymało dotąd mniej niż 35 proc. kierowców, których przejazdy zostały uznane za nieopłacone. Pozostałe sprawy nadal czekają na weryfikację lub wydanie decyzji.

Masz 14 dni na odwołanie od kary

KAS prowadzi postępowania aż do ich zakończenia lub przedawnienia. Pierwsze terminy przedawnienia przypadają 1 grudnia 2026 r., dlatego część spraw może zostać rozstrzygnięta jeszcze w najbliższych miesiącach.

Kierowcy, którzy otrzymają zawiadomienie, powinni dokładnie sprawdzić wskazane dane dotyczące przejazdu. W praktyce zdarzają się błędy dotyczące czasu lub identyfikacji przejazdu. W przypadku wątpliwości można złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

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Setki tysięcy spraw wciąż czekają na rozpatrzenie

Mimo spowolnienia wysyłki zawiadomień, KAS nadal ma do przeanalizowania setki tysięcy potencjalnych naruszeń. Oznacza to, że kolejni kierowcy mogą otrzymywać decyzje administracyjne jeszcze przez wiele miesięcy. Warto więc zachować potwierdzenia opłat za przejazdy autostradami i uważnie sprawdzać korespondencję z urzędów.