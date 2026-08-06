Chiński hit? Nowe MG z wyglądem Porsche zebrało 21 tys. rezerwacji w 20 godzin

Nowe MG 07 zanotowało aż 21 tys. rezerwacji w zaledwie 20 godzin od otwarcia sprzedaży w Chinach. To rekordowy wynik dla elektrycznego modelu marki MG.

Limuzyna zwraca uwagę sylwetką nawiązującą do Porsche, bogatym wyposażeniem i atrakcyjną ceną, co przełożyło się na ogromne zainteresowanie już w pierwszym dniu sprzedaży. Pojawia się pytanie, czy ten sukces uda się powtórzyć także poza Chinami.

Rekord MG. 21 tys. zamówień w niecałą dobę

21 tys. rezerwacji w ciągu 20 godzin to najlepszy wynik w historii elektrycznych modeli MG na rynku chińskim. Producent nie ukrywa, że nowe MG 07 już na starcie sprzedaży spotkało się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem klientów.

Tempo składania rezerwacji przewyższyło wyniki osiągane wcześniej przez popularnego MG4, co pokazuje, że marka ponownie trafiła w oczekiwania kupujących. O sukcesie zadecydowało połączenie efektownego designu, bogatego wyposażenia oraz konkurencyjnej ceny.

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Sylwetka jak Porsche i mocna konkurencja dla Tesli

Nowe MG 07 wyróżnia się dynamiczną linią nadwozia typu fastback, przez co wielu porównuje je do modeli Porsche. Samochód będzie rywalizował przede wszystkim z takimi modelami jak BYD Seal czy Tesla Model 3, czyli najpopularniejszymi elektrycznymi sedanami w Chinach.

Tak wysoki wynik rezerwacji pokazuje, że MG ma realne ambicje, by odegrać znaczącą rolę w segmencie elektrycznych limuzyn i skutecznie walczyć z największymi producentami.

Rezerwacja nie oznacza jeszcze sprzedaży

Warto pamiętać, że w Chinach rezerwacja samochodu zazwyczaj wymaga wpłaty niewielkiej, często zwrotnej zaliczki. Oznacza to, że nie wszystkie z 21 tys. zapisów zakończą się odbiorem auta. Mimo to taki wynik pozostaje bardzo mocnym sygnałem zainteresowania nowym modelem.

Czy MG 07 trafi do Europy?

Na razie producent nie potwierdził europejskiej premiery modelu. Rekordowe zainteresowanie w Chinach może jednak zwiększyć szanse na eksport.

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Jeśli MG 07 pojawi się na rynkach zagranicznych w cenie zbliżonej do tej oferowanej w Chinach, może stać się jednym z najciekawszych nowych graczy w segmencie elektrycznych sedanów.