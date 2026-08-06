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  4. Chiński hit? Nowe MG z wyglądem Porsche zebrało 21 tys. rezerwacji w 20 godzin
Chiński hit? Nowe MG z wyglądem Porsche zebrało 21 tys. rezerwacji w 20 godzin
Chiński hit? Nowe MG z wyglądem Porsche zebrało 21 tys. rezerwacji w 20 godzin Chiński hit? Nowe MG z wyglądem Porsche zebrało 21 tys. rezerwacji w 20 godzin

Chiński hit? Nowe MG z wyglądem Porsche zebrało 21 tys. rezerwacji w 20 godzin

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Nowe MG 07 zanotowało aż 21 tys. rezerwacji w zaledwie 20 godzin od otwarcia sprzedaży w Chinach. To rekordowy wynik dla elektrycznego modelu marki MG. 

Limuzyna zwraca uwagę sylwetką nawiązującą do Porsche, bogatym wyposażeniem i atrakcyjną ceną, co przełożyło się na ogromne zainteresowanie już w pierwszym dniu sprzedaży. Pojawia się pytanie, czy ten sukces uda się powtórzyć także poza Chinami.

Rekord MG. 21 tys. zamówień w niecałą dobę

21 tys. rezerwacji w ciągu 20 godzin to najlepszy wynik w historii elektrycznych modeli MG na rynku chińskim. Producent nie ukrywa, że nowe MG 07 już na starcie sprzedaży spotkało się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem klientów.

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Tempo składania rezerwacji przewyższyło wyniki osiągane wcześniej przez popularnego MG4, co pokazuje, że marka ponownie trafiła w oczekiwania kupujących. O sukcesie zadecydowało połączenie efektownego designu, bogatego wyposażenia oraz konkurencyjnej ceny.

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Sylwetka jak Porsche i mocna konkurencja dla Tesli

Nowe MG 07 wyróżnia się dynamiczną linią nadwozia typu fastback, przez co wielu porównuje je do modeli Porsche. Samochód będzie rywalizował przede wszystkim z takimi modelami jak BYD Seal czy Tesla Model 3, czyli najpopularniejszymi elektrycznymi sedanami w Chinach.

Chiński hit? Nowe MG z wyglądem Porsche zebrało 21 tys. rezerwacji w 20 godzin

Tak wysoki wynik rezerwacji pokazuje, że MG ma realne ambicje, by odegrać znaczącą rolę w segmencie elektrycznych limuzyn i skutecznie walczyć z największymi producentami.

Rezerwacja nie oznacza jeszcze sprzedaży

Warto pamiętać, że w Chinach rezerwacja samochodu zazwyczaj wymaga wpłaty niewielkiej, często zwrotnej zaliczki. Oznacza to, że nie wszystkie z 21 tys. zapisów zakończą się odbiorem auta. Mimo to taki wynik pozostaje bardzo mocnym sygnałem zainteresowania nowym modelem.

Chiński hit? Nowe MG z wyglądem Porsche zebrało 21 tys. rezerwacji w 20 godzin

Czy MG 07 trafi do Europy?

Na razie producent nie potwierdził europejskiej premiery modelu. Rekordowe zainteresowanie w Chinach może jednak zwiększyć szanse na eksport.

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Jeśli MG 07 pojawi się na rynkach zagranicznych w cenie zbliżonej do tej oferowanej w Chinach, może stać się jednym z najciekawszych nowych graczy w segmencie elektrycznych sedanów.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 06.08.2026 08:46
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