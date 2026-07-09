Kia pokazała nowego XCeeda. Zmieniło się znacznie więcej, niż widać na pierwszy rzut oka

Kia XCeed przeszedł drugi lifting - producent skrócił przedni zwis o 1,5 cm i przeprojektował nadwozie oraz kabinę. W 2025 roku w Polsce zarejestrowano niemal 3 400 egzemplarzy tego modelu, ustępując jedynie Sportage i Ceedowi.

Promocyjny cennik startuje od 99 900 zł za wersję M z silnikiem 115 KM i manualną skrzynią. Zmiany mają podkreślić nowoczesny charakter XCeeda i utrzymać jego konkurencyjność na rynku.

Kia XCeed po drugim liftingu. Zmienił się nie tylko wygląd

Kia pokazała odświeżonego XCeeda, który przeszedł drugi lifting w swojej historii. Producent postawił na bardziej nowoczesny wygląd, całkowicie przeprojektowaną kabinę i bogatsze wyposażenie. Zmiany mają pomóc utrzymać wysoką pozycję modelu, który w 2025 roku znalazł w Polsce blisko 3,4 tys. nabywców i ustępował popularnością jedynie Sportage oraz Ceedowi.

Największą nowością jest przebudowany przód. Projektanci zmienili maskę, reflektory, atrapę chłodnicy, zderzak i błotniki, dzięki czemu przedni zwis skrócono o 1,5 cm. Tył również zyskał nowy charakter - pojawiła się listwa świetlna, przeprojektowany zderzak i zmienione lampy, które optycznie poszerzają nadwozie.

Do wyboru będzie dziewięć kolorów lakieru, w tym nowy metalizowany odcień Morning Haze.

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Wnętrze jest zupełnie nowe

Największa rewolucja czeka kierowcę po zajęciu miejsca za kierownicą. XCeed otrzymał całkowicie nową deskę rozdzielczą, nową kierownicę oraz lepsze materiały wykończeniowe.

Przed oczami kierowcy znalazły się dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala, ukryte pod jedną taflą szkła. Jeden pełni funkcję cyfrowych zegarów, drugi obsługuje system multimedialny.

Kia nie zrezygnowała z fizycznych przycisków klimatyzacji, dzięki czemu podstawowe funkcje nadal można obsługiwać bez zagłębiania się w menu ekranu.

Nowością są także:

Digital Key 2.0, czyli możliwość otwierania auta smartfonem,

usługi Kia Connect i aplikacja Kia App,

zmieniony wybierak biegów.

Producent poprawił również komfort jazdy. Zmodyfikowano tylne zawieszenie, ograniczono hałas i wibracje oraz przeprogramowano tryby jazdy, aby różnice między trybami Normal i Sport były bardziej odczuwalne.

Pod maską tylko silniki benzynowe

Kia nie zdecydowała się na zmiany w gamie napędów. W ofercie pozostają wyłącznie silniki benzynowe.

Podstawową wersję napędza silnik 1.0 T-GDI o mocy 115 KM współpracujący z 6-biegową skrzynią manualną.

Wyżej w gamie znalazł się silnik 1.6 T-GDI oferowany w dwóch wariantach:

150 KM,

180 KM.

Obie mocniejsze wersje standardowo współpracują z 7-biegową automatyczną skrzynią dwusprzęgłową DCT.

Wyposażenie wyraźnie bogatsze

Nowy XCeed będzie oferowany w trzech wersjach wyposażenia: M, L oraz Business Line.

Już podstawowa odmiana M otrzymała m.in. reflektory LED, większy ekran multimediów, kamerę cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, system utrzymania pasa ruchu, autonomiczne hamowanie awaryjne, tempomat oraz gniazda USB-C.

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Wersja L dodaje m.in. aktywny tempomat Stop & Go, monitorowanie martwego pola, asystenta jazdy po autostradzie, podgrzewane fotele i kierownicę, bezprzewodową ładowarkę oraz 18-calowe felgi.

Na szczycie oferty znalazła się odmiana Business Line z wentylowanymi fotelami, elektrycznie sterowanym fotelem kierowcy z pamięcią ustawień, elektryczną klapą bagażnika, nagłośnieniem JBL, cyfrowym kluczykiem oraz tapicerką z materiałów wegańskich.

Ceny nowej Kii XCeed

Pierwsze egzemplarze trafiają już do salonów. Na start producent przygotował promocję obniżającą ceny o 5 tys. zł względem cennika katalogowego.

Promocyjne ceny prezentują się następująco:

XCeed M 1.0 T-GDI 115 KM MT - od 99 900 zł,

XCeed M 1.6 T-GDI 150 KM 7DCT - od 114 500 zł,

dopłata do wersji L - 11 000 zł,

dopłata do Business Line - 21 000 zł.

Topowa odmiana z silnikiem 1.6 T-GDI o mocy 180 KM kosztuje:

L - 130 500 zł,

Business Line - 140 500 zł.

Choć drugi lifting nie przyniósł rewolucji technicznej, Kia wyraźnie odświeżyła XCeeda tam, gdzie klienci zwracają największą uwagę - w stylistyce, wyposażeniu i jakości wnętrza. Dzięki temu model ma szansę pozostać jednym z najważniejszych crossoverów marki na polskim rynku.