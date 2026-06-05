Kia rzuca wyzwanie Volkswagenowi. Nowy Seltos ma cenę jak T-Roc

Kia Seltos wjeżdża do polskich salonów z cennikiem, który stawia go w bezpośredniej konkurencji z T-Rokiem. Ceny startują od 125 500 zł za 1.6 T-GDI 180 KM z manualną skrzynią, a wersja z DCT kosztuje 133 500 zł.

Model oferuje przestrzeń porównywalną z większym Sportage’em: rozstaw osi 2690 mm i bagażnik powyżej 530 litrów to argumenty, które mogą przyciągnąć klientów do salonów. Sieć dealerów od razu zaoferuje pełną gamę wersji: M, L, GT-Line i X Line, a hybryda dołączy pod koniec roku.

Kia Seltos w Polsce. Nowy SUV rzuca wyzwanie Volkswagenowi T-Rocowi

Kia Seltos wchodzi do polskich salonów z cennikiem, który od początku ustawia go w bezpośredniej rywalizacji z Volkswagenem T-Rokiem. Nowy SUV koreańskiej marki ma wypełnić lukę między Stonikiem a Sportage'em, a jego największym atutem ma być połączenie przestronnego wnętrza, bogatego wyposażenia i konkurencyjnej ceny.

Podstawowa wersja została wyceniona na 125 500 zł, co oznacza, że Seltos startuje z niższego poziomu niż wielu rywali w segmencie. Pierwsze egzemplarze trafią do polskich dealerów w najbliższych tygodniach.

Kia Seltos zaskakuje przestrzenią. Rozstaw osi większy niż w Sportage'u

Choć Kia Seltos mierzy 4430 mm długości, jej największym atutem okazuje się przestronność kabiny. Rozstaw osi wynosi aż 2690 mm, czyli o 10 mm więcej niż w większym Sportage'u.

Przekłada się to na dużą ilość miejsca dla pasażerów drugiego rzędu oraz wysoki komfort podczas rodzinnych podróży. Bagażnik oferuje ponad 530 litrów pojemności, a pod podłogą znalazło się pełnowymiarowe koło dojazdowe.

W praktyce Seltos plasuje się na pograniczu segmentów. Z zewnątrz pozostaje stosunkowo kompaktowy i łatwy do parkowania w mieście, ale we wnętrzu oferuje przestrzeń porównywalną z większymi SUV-ami.

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Silnik 1.6 T-GDI o mocy 180 KM na start. W drodze także hybryda

Polska oferta otwierana jest przez turbodoładowany silnik 1.6 T-GDI rozwijający 180 KM. Jednostka może współpracować z manualną skrzynią biegów lub 7-biegowym automatem DCT.

Cena wersji z manualem wynosi 125 500 zł, natomiast odmiana z automatyczną przekładnią kosztuje 133 500 zł.

Dla kierowców oczekujących lepszej trakcji przygotowano klasyczny napęd AWD z wałem napędowym i możliwością blokady mechanizmu różnicowego. To rozwiązanie coraz rzadziej spotykane w tej klasie samochodów.

Pod koniec roku do oferty dołączy również nowa gama hybrydowa. Podstawowa odmiana Hybrid będzie rozwijała 154 KM, natomiast wariant e-AWD zaoferuje 178 KM i dodatkowy silnik elektryczny napędzający tylną oś.

Bogate wyposażenie już w podstawowej wersji

Kia przygotowała cztery wersje wyposażenia: M, L, GT-Line oraz X Line.

Już bazowa odmiana M nie sprawia wrażenia okrojonej. W standardzie znalazły się między innymi:

kamera cofania,

dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,

pakiet systemów wspomagających kierowcę,

rozbudowane multimedia.

Wyższa wersja L ma być najczęściej wybieranym wariantem i została skonfigurowana tak, aby ograniczyć konieczność dopłacania do dodatkowych opcji. Ceny dobrze wyposażonych egzemplarzy mieszczą się w przedziale od 145 500 do 161 500 zł.

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Kia Seltos kontra Volkswagen T-Roc. Kto oferuje więcej?

Najciekawiej prezentuje się porównanie z Volkswagenem T-Rokiem, który jest jednym z głównych rywali nowego modelu.

Kia Seltos startuje z ceną niższą o około 5 tys. zł, a jednocześnie oferuje mocniejszy silnik 1.6 T-GDI o mocy 180 KM. T-Roc odpowiada automatyczną skrzynią biegów w standardzie, jednak dysponuje jednostką rozwijającą 130 KM.

Po dopłacie do automatu różnica cenowa między modelami maleje, ale Seltos nadal pozostaje bardzo konkurencyjny pod względem stosunku ceny do osiągów i wyposażenia.

To właśnie w tym obszarze Kia zamierza zdobywać klientów. Nowy Seltos oferuje przestronne wnętrze, bogate wyposażenie już w bazowych wersjach i szeroki wybór napędów. Jeśli pierwsze reakcje klientów będą pozytywne, może stać się jednym z najciekawszych nowych SUV-ów w swoim segmencie i realnie utrudnić życie Volkswagenowi T-Rocowi.