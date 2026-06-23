Koniec obaw o wyższe cła na auta. Parlament Europejski zatwierdził umowę z USA

Parlament Europejski zatwierdził umowę, która powstrzymuje widmo podwyżek ceł na europejskie auta eksportowane do USA, choć podstawowa 15-procentowa stawka pozostaje w mocy. Za porozumieniem zagłosowało 440 europosłów, przeciw 151, a 50 wstrzymało się. Państwa członkowskie zagłosują 26 czerwca.

Dla producentów to chwilowa stabilizacja warunków handlowych, ułatwiająca planowanie produkcji i inwestycji, lecz nie zamykająca wszystkich sporów. Rynek zyskał oddech, ale nie pełne uspokojenie.

PARLAMENT EUROPEJSKI ZATWIERDZIŁ UMOWĘ Z USA. UDAŁO SIĘ ZATRZYMAĆ WYŻSZE CŁA NA AUTA

Europejska branża motoryzacyjna uniknęła kolejnego ciosu. Parlament Europejski zatwierdził porozumienie handlowe z USA, które ogranicza ryzyko dalszego wzrostu ceł na samochody i części eksportowane za ocean. To ważna wiadomość dla producentów, którzy od miesięcy obawiali się zaostrzenia sporu handlowego z Waszyngtonem.

Za przyjęciem umowy głosowało 440 europosłów, przeciw było 151, a 50 wstrzymało się od głosu. Dokument musi jeszcze zostać formalnie zaakceptowany przez państwa członkowskie UE. Ostateczne głosowanie zaplanowano na 26 czerwca.

Najważniejsze dla branży jest utrzymanie maksymalnej 15-procentowej stawki celnej na europejskie auta i części trafiające do USA. To wciąż wysoki poziom, ale producenci obawiali się znacznie gorszego scenariusza w postaci kolejnych podwyżek.

Przeczytaj: Polska jest liderem LPG w UE. Miliony kierowców wciąż płacą za to z własnej kieszeni

EUROPEJSKIE AUTA NADAL Z 15-PROC. CŁEM

Nowe porozumienie nie oznacza zniesienia ceł. Europejskie samochody eksportowane do USA nadal będą objęte 15-procentową stawką, jednak udało się uniknąć dalszej eskalacji.

Dla producentów to przede wszystkim większa przewidywalność. Stabilne warunki handlowe pozwalają łatwiej planować produkcję, inwestycje i łańcuchy dostaw. Szczególnie ważne jest to dziś, gdy europejska motoryzacja mierzy się jednocześnie ze spowolnieniem sprzedaży, kosztowną transformacją w kierunku elektromobilności oraz rosnącą konkurencją z Chin.

Najbardziej odczuwają to niemieckie koncerny, dla których rynek amerykański pozostaje jednym z najważniejszych kierunków eksportowych.

BRANŻA OBAWIAŁA SIĘ KOLEJNYCH PODWYŻEK

Porozumienie powstało w atmosferze napięć handlowych. Donald Trump wielokrotnie sugerował możliwość podniesienia ceł na europejskie produkty, w tym samochody. Dla producentów oznaczałoby to wzrost kosztów i większą niepewność biznesową.

Właśnie dlatego branża od miesięcy naciskała na szybkie zakończenie negocjacji. Organizacje reprezentujące producentów podkreślały, że nawet obecne stawki są dużym obciążeniem, ale jeszcze większym problemem byłaby niepewność związana z kolejnymi zmianami zasad handlu.

Dzisiejsza decyzja nie przynosi pełnej ulgi, ale daje firmom czas na planowanie kolejnych inwestycji bez ryzyka natychmiastowego zaostrzenia konfliktu.

TO NIE KONIEC SPORÓW MIĘDZY UE A USA

Mimo zatwierdzenia umowy wiele kwestii pozostaje nierozwiązanych. Nadal trwają spory dotyczące ceł na stal i aluminium, a także regulacji rynku cyfrowego.

Z punktu widzenia motoryzacji najważniejsze jest jednak to, że udało się uniknąć kolejnej rundy podwyżek ceł na samochody. Dla producentów oznacza to większą stabilność na jednym z najważniejszych rynków świata.

Sprawdź: Moreno chce całkowitego zakazu chińskich samochodów w USA. Co to oznacza dla rynku?

Porozumienie daje europejskiej branży motoryzacyjnej cenny czas, ale nie kończy handlowych napięć między Brukselą a Waszyngtonem. Jeśli rozmowy w innych obszarach utkną w martwym punkcie, temat ceł może jeszcze wrócić na pierwsze strony gazet.