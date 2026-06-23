Dacia podjęła decyzję w sprawie Springa. To koniec produkcji w Chinach

Dacia potwierdza: Spring nie znika, lecz zyskuje następcę produkowany w Europie. Nowy model zachowa nazwę Spring (czasowo New Spring), a marka przeniesie montaż poza Chiny, co pozwoli ominąć unijne cła obciążające dotychczasową generację.

To nie zwykły lifting — samochód otrzyma nową platformę, zbliżoną technicznie do najmniejszego elektryka Renault Twingo. W segmencie, gdzie pojawiają się Leapmotor T03, Hyundai Inster i tani Volkswagen, te zmiany bezpośrednio wpłyną na cenę i konkurencyjność.

DACIA SPRING ZOSTAJE. NOWA GENERACJA POWSTANIE W EUROPIE

Dacia potwierdziła przyszłość swojego najtańszego elektryka. Spring nie zniknie z rynku, lecz doczeka się całkowicie nowej generacji. Co ważne, model zachowa obecną nazwę, choć przez pewien czas może funkcjonować jako New Spring, jeśli obie generacje będą oferowane równolegle.

To znacznie więcej niż zwykły lifting. Nowy Spring otrzyma nową platformę techniczną i będzie produkowany w Europie, a nie w Chinach. Dzięki temu Dacia uniknie unijnych ceł nakładanych na elektryki importowane z Państwa Środka.

Obecny Spring, sprzedawany od 2021 roku, pozostaje jednym z najpopularniejszych miejskich samochodów elektrycznych w Europie. Jednak jego konstrukcja wywodzi się z modeli opracowanych jeszcze dekadę temu, dlatego marka zdecydowała się na głęboką modernizację.

NOWA PLATFORMA I KONIEC CHIŃSKIEJ PRODUKCJI

Największa zmiana dotyczy techniki. Następca Springa ma bazować na rozwiązaniach przygotowanych dla nowego Renault Twingo, co oznacza nowocześniejszą konstrukcję i większe możliwości rozwoju modelu.

Równie istotna jest zmiana miejsca produkcji. Obecny Spring powstaje w Chinach, przez co podlega dodatkowym cłom wprowadzonym przez Unię Europejską. Nowa generacja ma być montowana w Europie. Najczęściej wskazywaną lokalizacją jest fabryka w Słowenii, gdzie produkowane będzie także elektryczne Twingo.

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Dla Dacii to nie tylko kwestia kosztów, ale również sposób na wzmocnienie pozycji w coraz bardziej konkurencyjnym segmencie tanich aut elektrycznych.

SPRING WCHODZI NA ZNACZNIE TRUDNIEJSZY RYNEK

Gdy obecny Spring debiutował, praktycznie nie miał bezpośrednich rywali. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Coraz mocniej na rynku zaznaczają swoją obecność Leapmotor T03 i Hyundai Inster, a Volkswagen przygotowuje produkcyjną wersję modelu ID.EVERY1.

To oznacza, że nowy Spring nie będzie mógł opierać się wyłącznie na niskiej cenie. Klienci oczekują dziś nowocześniejszej technologii, lepszego wyposażenia i większej funkcjonalności.

Dacia doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Zachowanie rozpoznawalnej nazwy ma pomóc utrzymać zainteresowanie klientów, ale o sukcesie nowej generacji zdecyduje przede wszystkim to, czy uda się połączyć atrakcyjną cenę z bardziej nowoczesną konstrukcją.

DACIA CHCE OBRONIĆ POZYCJĘ WŚRÓD TANICH ELEKTRYKÓW

Nowy Spring ma być odpowiedzią na rosnącą konkurencję i zmieniające się warunki rynkowe. Produkcja w Europie, nowa platforma i odcięcie się od chińskich ceł mają pomóc Dacii utrzymać pozycję jednego z liderów segmentu budżetowych samochodów elektrycznych.

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Dla klientów oznacza to jedno - Spring nie tylko zostaje w ofercie, ale przejdzie największą transformację od momentu debiutu. Jeśli Dacii uda się zachować dotychczasową przewagę cenową, nowa generacja może ponownie stać się jednym z najważniejszych miejskich elektryków w Europie.