Kultowy Mercedes 190E dostał drugie życie. Efekt? 765 KM i karbon

Legendarny Mercedes 190E Evo II wraca w zupełnie nowym wydaniu. Vespera Iride Evo 5 to ekstremalny restomod z ręcznie budowaną karoserią z włókna węglowego, silnikiem R6 3.0 turbo o mocy 765 KM oraz 6-biegową manualną skrzynią biegów.

Projekt ma łączyć klasyczny charakter kultowego Mercedesa z osiągami współczesnych supersamochodów i niemal nieograniczonymi możliwościami personalizacji.

Mercedes 190E Evo II inspiracją dla wyjątkowego restomodu

Vespera Automobili sięgnęła po jeden z najbardziej kultowych modeli w historii marki z gwiazdą na masce – Mercedesa 190E 2.5-16 Evolution II (W201) z 1990 roku. Homologacyjna wersja przygotowana z myślą o serii DTM do dziś uchodzi za jednego z najlepiej prowadzących się klasycznych Mercedesów.

Iride Evo 5 nie jest jednak klasyczną renowacją. Producent stworzył całkowicie nową interpretację legendarnego Evo II, zachowując jego charakterystyczną sylwetkę, ale wyposażając samochód w nowoczesną technologię i osiągi na poziomie supersamochodów.

Zobacz: Mercedes traci na największym rynku świata. Sprzedaż spadła o 30 proc.

Karbonowa karoseria i wygląd inspirowany DTM

Cała karoseria została wykonana od podstaw z włókna węglowego. Auto otrzymało poszerzone błotniki, ogromny tylny spoiler nawiązujący do oryginalnego Evo II oraz nowoczesne oświetlenie LED.

Projekt uzupełniają czarny grill, złote logo producenta oraz liczne detale, które łączą stylistykę lat 90. z nowoczesnym designem. Efekt to samochód, który natychmiast przyciąga uwagę, zachowując rozpoznawalny charakter klasycznego Mercedesa.

765 KM, 910 Nm i... manualna skrzynia biegów

Największą rewolucję przygotowano pod maską. Zamiast oryginalnego czterocylindrowego silnika 2.5 16V zastosowano rzędową, sześciocylindrową jednostkę Mercedes M103 o pojemności 3,0 litra.

Po zastosowaniu kutych podzespołów oraz turbosprężarki silnik rozwija 765 KM i 910 Nm momentu obrotowego. Cała moc trafia wyłącznie na tylną oś za pośrednictwem 6-biegowej manualnej skrzyni biegów, co dziś jest prawdziwą rzadkością w samochodach o takich osiągach.

Producent deklaruje:

765 KM

910 Nm

0-100 km/h w około 3,4 s

prędkość maksymalną około 300 km/h

Ręczna produkcja i niemal nieograniczona personalizacja

Każdy egzemplarz Vespery Iride Evo 5 będzie budowany ręcznie i konfigurowany zgodnie z oczekiwaniami klienta. Pokazowy samochód otrzymał lakier Verde Montreal, który producent zapowiada jako wyjątkowy kolor dostępny tylko dla nielicznych.

Choć finalne wnętrze nie zostało jeszcze pokazane, Vespera zapowiada wykorzystanie skóry, alcantary oraz włókna węglowego. Co ważne, producent chce zachować analogowy charakter kokpitu, rezygnując z dominacji dużych ekranów i cyfrowych wskaźników.

Cena? Nawet ponad milion euro

Oryginalny Mercedes 190E Evolution II powstał w zaledwie 502 egzemplarzach i dziś osiąga astronomiczne ceny na rynku kolekcjonerskim.

Przeczytaj: Mercedes rzuca wyzwanie Tesli i BMW. Nowa Klasa C Electric ma 752 km zasięgu

Vespera nie ujawnia oficjalnego cennika nowego projektu. Producent przyznaje jedynie, że ceny będą liczone w setkach tysięcy euro, a najbardziej indywidualne konfiguracje mogą przekroczyć nawet 1 mln euro.

Iride Evo 5 pokazuje, że rynek luksusowych restomodów wciąż rośnie. Jeśli projekt trafi do seryjnej, ręcznej produkcji, może stać się jednym z najbardziej pożądanych samochodów kolekcjonerskich ostatnich lat i jednocześnie wyznaczyć nowy kierunek dla klasycznych Mercedesów w nowoczesnym wydaniu.