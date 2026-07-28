Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Mercedes
  4. Newsy Mercedes Klasa C
  5. Mercedes rzuca wyzwanie Tesli i BMW. Nowa Klasa C Electric ma 752 km zasięgu
Mercedes rzuca wyzwanie Tesli i BMW. Nowa Klasa C Electric ma 752 km zasięgu
Mercedes rzuca wyzwanie Tesli i BMW. Nowa Klasa C Electric ma 752 km zasięgu Mercedes rzuca wyzwanie Tesli i BMW. Nowa Klasa C Electric ma 752 km zasięgu

Mercedes rzuca wyzwanie Tesli i BMW. Nowa Klasa C Electric ma 752 km zasięgu

  • 4 minut

Nowy Mercedes Klasy C Electric ma przekonać kierowców, że elektryczny sedan klasy premium może łączyć luksus z bardzo dużym zasięgiem. Producent deklaruje nawet 752 km według WLTP, architekturę 800 V oraz ładowanie z mocą do 330 kW. 

Topowa odmiana C400 4MATIC rozwija 489 KM, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4 sekundy, a ceny w Polsce startują od 299 900 zł.

Mercedes wraca do klasycznych proporcji

Po eksperymentach stylistycznych z rodziną EQ Mercedes postawił na bardziej klasyczne wzornictwo. Nowa Klasa C Electric zachowuje sylwetkę eleganckiego sedana, z długą maską, płynnie opadającą linią dachu i proporcjami przypominającymi modele spalinowe marki.

  Sprawdź ofertę aut premium z finansowaniem

Auto wyróżnia się jednak nowoczesnymi detalami. Najbardziej charakterystycznym elementem jest duży, podświetlany grill, który ma podkreślać przynależność do elektrycznej gamy. Producent zadbał również o aerodynamikę, stosując gładkie powierzchnie nadwozia, zlicowane klamki oraz opływową linię boczną. W podstawowych wersjach klamki pozostają klasyczne, a wysuwane uchwyty są wyposażeniem opcjonalnym.

Sprawdź: Mercedes zmienia GLE i GLS. Większe ekrany, nowe silniki i wyższy komfort

Hyperscreen dominuje we wnętrzu

Kabina nowej Klasy C została podporządkowana cyfrowym rozwiązaniom. Największą uwagę przyciąga 39,1-calowy ekran Hyperscreen, który integruje zestaw wskaźników, centralny wyświetlacz i ekran pasażera.

Mercedes nie zapomniał jednak o jakości wykonania. W zależności od wersji dostępna jest skóra Nappa lub materiały wegańskie, dekoracyjne elementy z drewna oraz starannie spasowane wykończenie. Producent częściowo wrócił także do fizycznych elementów sterowania – rolki regulacji głośności na kierownicy są mechaniczne, choć część funkcji nadal obsługują panele dotykowe.

Mercedes rzuca wyzwanie Tesli i BMW. Nowa Klasa C Electric ma 752 km zasięgu

Większy rozstaw osi przełożył się na lepszą ilość miejsca dla pasażerów tylnej kanapy. Do dyspozycji są również dwa bagażniki: klasyczny o pojemności 470 litrów oraz przedni schowek (frunk) mieszczący 101 litrów.

Nowy system MB.OS wykorzystuje sztuczną inteligencję do personalizacji ustawień samochodu, planowania tras z uwzględnieniem ładowania oraz automatycznego rozpoznawania kierowcy i przywracania zapisanych ustawień fotela czy klimatyzacji.

489 KM i napęd 4x4

Na początek gamę otwiera najmocniejsza odmiana C400 4MATIC. Dwa silniki elektryczne generują łącznie 489 KM, co pozwala rozpędzić samochód do 100 km/h w około 4 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona do 210 km/h.

Układ napędowy ma oferować zarówno bardzo płynne rozwijanie mocy podczas spokojnej jazdy, jak i natychmiastową reakcję po mocniejszym wciśnięciu pedału przyspieszenia.

Do 752 km zasięgu i bardzo szybkie ładowanie

Największym atutem nowej Klasy C Electric ma być zasięg. Akumulator o pojemności użytkowej 94 kWh pozwala według producenta przejechać nawet 752 km w cyklu WLTP.

Dzięki architekturze 800 V samochód obsługuje ładowanie z mocą do 330 kW. Mercedes podaje, że już 10 minut przy ładowarce może wystarczyć do odzyskania około 325 km zasięgu. Podczas pierwszych jazd testowych zużycie energii utrzymywało się na poziomie około 14–15 kWh/100 km, co potwierdza, że auto zostało zaprojektowane z myślą o długich trasach.

Komfort pozostaje priorytetem

Mercedes podkreśla, że nowa Klasa C ma zapewniać komfort zbliżony do większej Klasy S. Odpowiada za to między innymi zawieszenie Airmatic, które skutecznie tłumi nierówności i zapewnia bardzo spokojne prowadzenie.

Mercedes rzuca wyzwanie Tesli i BMW. Nowa Klasa C Electric ma 752 km zasięgu

Samochód wyposażono również w skrętną tylną oś, poprawiającą zwrotność podczas manewrowania. Wysoki poziom wyciszenia kabiny oraz brak odgłosów pracy silnika spalinowego dodatkowo podnoszą komfort podróżowania.

Cena i konkurencja

Polski cennik rozpoczyna się od 299 900 zł. To poziom zbliżony do nowych elektrycznych modeli klasy premium, takich jak BMW i3. Mercedes liczy również na klientów rozważających zakup Tesli Model 3, oferując im wyraźnie bardziej luksusowe wnętrze, wyższy komfort jazdy i znacznie większy deklarowany zasięg.

Spalinowa Klasa C pozostaje zauważalnie tańsza, dlatego w przyszłości można spodziewać się słabszych i bardziej przystępnych cenowo wersji elektrycznych.

Przeczytaj: Nowy Mercedes-Maybach GLS ma 603 KM. Luksusowy SUV dostał wielkie zmiany

Mercedes chce wrócić do gry w segmencie premium

Nowa Klasa C Electric pokazuje zmianę kierunku w strategii Mercedesa. Marka odchodzi od kontrowersyjnej stylistyki pierwszych modeli EQ i stawia na bardziej klasyczne proporcje, zachowując jednocześnie nowoczesne technologie, ogromne ekrany i bardzo wydajny napęd elektryczny.

Jeżeli deklarowany zasięg oraz możliwości ładowania potwierdzą się w codziennej eksploatacji, nowa Klasa C Electric może stać się jednym z najciekawszych elektrycznych sedanów klasy premium i mocnym rywalem dla BMW oraz Tesli.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 28.07.2026 08:03
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Volkswagen Passat B8 - żartów nie będzie
Zobacz również
Koniec z dużymi autami w centrach miast? Nissan Dayz pokazuje inną drogę

Koniec z dużymi autami w centrach miast? Nissan Dayz pokazuje inną drogę

Nissan Dayz po liftingu pokazuje, jak mogą wyglądać przyszłe auta miejskie. Japoński kei-car ma niespełna 3,4 m długości i tylko 1,48 m szerokości,...
Chiński gigant oficjalnie w Polsce. Hongqi wprowadza sześć nowych modeli

Chiński gigant oficjalnie w Polsce. Hongqi wprowadza sześć nowych modeli

Hongqi oficjalnie rozpoczęło sprzedaż w Polsce. Chińska marka należąca do państwowego koncernu FAW weszła na nasz rynek z ofertą obejmującą trzy...
Honorowi dawcy krwi mogą parkować za darmo. Ministerstwo potwierdza

Honorowi dawcy krwi mogą parkować za darmo. Ministerstwo potwierdza

Honorowi dawcy krwi mogą w przyszłości parkować za darmo w strefach płatnego parkowania. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że samorządy już...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Mercedes Klasa C W520 C400 94.5kWh 490KM 360kW od 2026
Mercedes Klasa C W520 C400 94.5kWh 490KM 360kW od 2026
Mercedes Klasa C w pigułce
Mercedes Klasa C w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Mercedes Klasa C W520
Aktualnie przeglądasz Mercedes Klasa C W520
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik