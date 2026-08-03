Robi to niemal każdy kierowca. Te 10 nawyków powoduje korki i zwiększa ryzyko wypadku

Korki nie powstają wyłącznie przez dużą liczbę samochodów. Często wydłużają je codzienne zachowania kierowców, które zwiększają napięcie, pogarszają płynność ruchu i podnoszą ryzyko niebezpiecznych sytuacji.

Oto 10 nawyków kierowców, które wielu osobom mogą wydawać się drobiazgami, ale w skali całego ruchu drogowego mają ogromne znaczenie.

1. Przekraczanie prędkości, bo „znaki są dla innych”

Ograniczenia prędkości dla części kierowców pozostają jedynie sugestią. Jadą szybciej niż wskazują znaki i często reagują frustracją wobec osób, które przestrzegają przepisów.

W wielu przypadkach szybsza jazda nie wynika z realnej potrzeby, ale z chęci zdobycia kilku miejsc w kolejce samochodów. Taka postawa zwiększa napięcie na drodze i sprawia, że prędkość staje się elementem rywalizacji zamiast narzędziem bezpiecznego przemieszczania się.

2. Wciskanie się w każdą wolną przestrzeń

Bezpieczny odstęp między samochodami często jest traktowany jak okazja do zajęcia miejsca. Kierowcy wjeżdżają w luki bez sygnalizacji, wykorzystując przestrzeń pozostawioną przed autem.

Dotyczy to szczególnie korków, okolic przejść dla pieszych, skrzyżowań czy wyjazdów z bocznych ulic. Takie zachowanie zwykle wynika z obawy przed „utratą pozycji”, ale zamiast usprawniać ruch, powoduje dodatkowe hamowanie i konflikty.

Zobacz: Polska mistrzem Europy... w staniu w korkach. Te miasta to drogowy horror

3. Jazda na zderzaku i wymuszanie presji

Jazda bardzo blisko poprzedzającego auta nie przyspiesza ruchu, ale zwiększa ryzyko kolizji. Mimo to część kierowców uważa pozostawienie odstępu za stratę miejsca na drodze.

Takie zachowanie prowadzi do nerwowej jazdy, ogranicza czas na reakcję i zmusza innych uczestników ruchu do podejmowania gwałtownych decyzji. To jeden z najczęstszych przejawów agresji drogowej.

4. Lewy pas traktowany jak prywatna własność

Lewy pas na drogach wielopasmowych często staje się źródłem konfliktów. Jedni kierowcy blokują go mimo wolnego prawego pasa, inni reagują agresywnie na każde auto jadące przed nimi.

Miganie światłami, podjeżdżanie pod zderzak czy gwałtowne manewry nie poprawiają sytuacji. Zamiast usprawniać przepływ ruchu, dodatkowo zwiększają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń.

5. Kierunkowskaz włączany dopiero po rozpoczęciu manewru

Sygnalizowanie zmiany pasa po jej wykonaniu nie daje innym kierowcom żadnej szansy na reakcję.

Kierunkowskaz powinien informować o zamiarze wykonania manewru, a nie potwierdzać, że już się wydarzył. Prosta zmiana tego nawyku poprawia przewidywalność jazdy i zmniejsza ryzyko kolizji.

6. Blokowanie skrzyżowania, bo „jeszcze zdążę”

Wjazd na skrzyżowanie bez możliwości jego opuszczenia to jeden z nawyków, które potrafią sparaliżować ruch.

Kierowca zatrzymujący się na środku skrzyżowania blokuje innych uczestników ruchu i często powoduje powstawanie kolejnych zatorów. Kilka sekund zaoszczędzonych przez jedną osobę może oznaczać kilka minut straty dla wielu innych.

7. Telefon ważniejszy niż sytuacja na drodze

Korzystanie z telefonu podczas jazdy pogarsza koncentrację i wydłuża czas reakcji. Kierowcy patrzący w ekran wolniej ruszają spod świateł, utrzymują nierówny tor jazdy i później reagują na zmiany sytuacji.

Chwilowa uwaga poświęcona wiadomości może przełożyć się nie tylko na większe korki, ale również na realne zagrożenie bezpieczeństwa.

8. Niewpuszczanie innych kierowców „żeby nie stracić miejsca”

Brak wzajemnej uprzejmości w korkach często pogarsza sytuację wszystkich. Kierowcy specjalnie zmniejszają odstęp, blokują możliwość zmiany pasa i utrudniają włączanie się do ruchu.

Płynna jazda wymaga współpracy. Kilka sekund straty dla jednego kierowcy może oznaczać szybszy przejazd całej kolumny samochodów.

9. Parkowanie według zasady „byle było wygodnie”

Nieprawidłowe parkowanie to problem nie tylko estetyczny, ale również komunikacyjny. Zajmowanie dwóch miejsc, blokowanie chodników, bram czy miejsc dla osób z niepełnosprawnościami utrudnia życie innym użytkownikom przestrzeni.

Odpowiedzialne parkowanie pozwala lepiej wykorzystać ograniczoną przestrzeń w miastach i zmniejsza liczbę codziennych konfliktów.

Sprawdź: Polacy ocenili swoje umiejętności za kierownicą. Wynik mówi sam za siebie

10. Przekonanie, że wszyscy inni są przeciwnikami

Najbardziej szkodliwy nawyk zaczyna się w głowie kierowcy. Traktowanie drogi jak pola walki prowadzi do agresji wobec innych uczestników ruchu — pieszych, rowerzystów, motocyklistów czy kierowców ciężarówek.

Zmiana kultury jazdy wymaga odejścia od myślenia „ja kontra wszyscy”. Droga jest wspólną przestrzenią, a bezpieczeństwo zależy od decyzji każdego uczestnika ruchu.

Pojedynczy niewłaściwy manewr może wydawać się nieistotny, ale miliony takich zachowań każdego dnia tworzą korki, stres i większe zagrożenie. Poprawa sytuacji wymaga nie tylko skuteczniejszej kontroli przepisów, ale przede wszystkim zmiany codziennych nawyków kierowców.