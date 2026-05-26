  3. Kupiła auto od Urzędu Skarbowego. Po kilku dniach dostała karę za brak OC
Kupiła auto od Urzędu Skarbowego. Po kilku dniach dostała karę za brak OC

Kilka dni po zakupie samochodu od Urzędu Skarbowego kobieta dostała karę z UFG za brak obowiązkowego OC. Problem w tym, że nie otrzymała kompletu dokumentów auta i nie miała świadomości, że polisa ubezpieczeniowa nie została przedłużona.

Sprawa pokazuje, jak łatwo po zakupie używanego auta wpaść w problemy związane z ubezpieczeniem, nawet jeśli samochód pochodzi z oficjalnej licytacji. W praktyce wystarczy jeden brakujący dokument albo błędne założenie, że OC „przechodzi automatycznie”, by po kilku dniach dostać wezwanie do zapłaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Zakup auta od Urzędu Skarbowego przerodził się w problemy

Kupno samochodu od Urzędu Skarbowego skończyło się dla jednej z kobiet nie tylko okazją cenową, ale też problemami z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Kilka dni po transakcji dostała karę za brak obowiązkowego OC. Kluczowy okazał się fakt, że nie otrzymała kompletu dokumentów pojazdu i nie wiedziała, że polisa nie zachowała ciągłości.

Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich, jednak UFG odmówił umorzenia opłaty. Fundusz uznał, że obowiązek wykupienia OC powstaje już w dniu zakupu auta, niezależnie od okoliczności.

Cztery dni bez OC wystarczyły do naliczenia kary

Kobieta kupiła samochód 10 maja 2023 roku, odebrała go dzień później, a polisę OC wykupiła dopiero 15 maja. W praktyce oznaczało to czterodniową przerwę w obowiązkowym ubezpieczeniu.

Dla UFG to wystarczyło do naliczenia sankcji. Fundusz podkreślił, że nowy właściciel musi zadbać o ważne OC najpóźniej przed wprowadzeniem auta do ruchu. Nie miało znaczenia, że kupująca nie dostała pełnej dokumentacji pojazdu i nie mogła od razu zweryfikować statusu polisy.

RPO interweniował, ale UFG pozostał przy swoim stanowisku

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że kobieta działała w dobrej wierze i próbowała jak najszybciej ubezpieczyć auto. Wskazano też na jej trudną sytuację finansową.

UFG nie zgodził się jednak na umorzenie opłaty. Fundusz uznał, że przepisy są jednoznaczne, a obowiązek zachowania ciągłości OC spoczywa na właścicielu pojazdu od momentu zakupu.

W międzyczasie urząd skarbowy zajął rachunek bankowy kobiety i przekazał do UFG niemal 800 zł.

Przy zakupie używanego auta OC nie przedłuża się automatycznie

Ta historia pokazuje problem, o którym wielu kierowców nadal nie pamięta. W przypadku używanego samochodu polisa poprzedniego właściciela nie odnawia się automatycznie. Nawet jeśli auto ma ważne OC w dniu zakupu, nowy właściciel musi sam pilnować terminu wygaśnięcia ochrony.

W praktyce wystarczy jeden dzień przerwy, by system UFG naliczył karę.

Ile wynosi kara za brak OC w 2026 roku?

W przypadku samochodu osobowego wysokość opłaty zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu:

  • od 1 do 3 dni — 1920 zł,
  • od 4 do 14 dni — 4810 zł,
  • powyżej 14 dni — 9610 zł.

To oznacza, że nawet krótka zwłoka po zakupie auta może skończyć się bardzo kosztownym problemem.

Kupując auto, trzeba od razu sprawdzić polisę

Sprawa auta kupionego od Urzędu Skarbowego pokazuje, że nawet transakcja z instytucją publiczną nie zwalnia z obowiązku natychmiastowej weryfikacji OC. Sam odbiór kluczyków i podpisanie dokumentów nie wystarczą.

Nowy właściciel powinien od razu sprawdzić ważność polisy i — jeśli jest jakakolwiek wątpliwość — wykupić nowe OC jeszcze tego samego dnia.

Data publikacji: 26.05.2026 14:06
Lancia wraca z mocnym autem. Nowa Gamma przejedzie ponad 740 km

Ranking niezawodności What Car. Te benzynowe auta prawie się nie psują

Nowy sposób kradzieży w Warszawie. Na Bielanach rozbierają Toyoty na części

