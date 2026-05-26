Lancia wraca z mocnym autem. Nowa Gamma przejedzie ponad 740 km

Nowa Lancia Gamma deklaruje zasięg ponad 740 km WLTP i wjeżdża na platformę STLA Medium. To 4,67‑metrowy D‑SUV produkowany w Melfi, który ma rywalizować w klasie wyższej niż typowe rodzinne crossovery.

W ofercie znajdą się trzy warianty elektryczne o różnych zasięgach oraz hybryda HEV z deklaracją ponad 1000 km WLTP. Sprzedaż ruszy po lecie, choć dla polskich klientów Gamma pozostaje raczej ciekawostką niż zapowiedzią szybkiej premiery.

Lancia wraca do segmentu D-SUV. Gamma ma być kluczowym modelem marki

Nowa Lancia Gamma to jeden z najważniejszych modeli w powracającej gamie włoskiej marki. Samochód oparto na platformie STLA Medium i pozycjonowano go w segmencie D-SUV, czyli wyżej niż typowe rodzinne crossovery. Auto mierzy 4,67 m długości, 1,89 m szerokości i 1,66 m wysokości, a produkcja ruszy w zakładzie w Melfi we Włoszech. Sprzedaż ma rozpocząć się po lecie.

Lancia stawia na szeroką ofertę napędów, ale największą uwagę przyciągają wersje elektryczne. Producent deklaruje zasięg przekraczający 740 km WLTP dla topowej odmiany, co ustawia Gammę w czołówce segmentu D-SUV. W gamie znajdzie się także wersja z napędem AWD o mocy 375 KM oraz słabsza odmiana z mniejszą baterią i napędem na przód.

Nie zabraknie również hybrydy HEV, która ma oferować ponad 1000 km zasięgu WLTP, choć przy niższej mocy 145 KM. To wyraźny sygnał, że Lancia stawia nie tylko na osiągi, ale przede wszystkim na praktyczność i duży realny zasięg.

Nowa Lancia Gamma: wymiary, segment i pozycjonowanie

Gamma otwiera nowy rozdział dla marki w segmencie D-SUV. Przy długości 4,67 m samochód celuje w klasę średnich i większych SUV-ów, gdzie liczy się przestrzeń, komfort i technologia.

To nie jest miejski crossover – Lancia wyraźnie kieruje Gammę do segmentu premium, w którym konkuruje się już nie tylko designem, ale też osiągami i efektywnością napędu.

Napędy i zasięgi: nawet ponad 740 km WLTP

Najważniejsze dane dotyczą wersji elektrycznych:

245 KM (180 kW), napęd FWD, zasięg ponad 740 km WLTP

375 KM (AWD), zasięg ok. 675 km WLTP

230 KM (FWD, mniejsza bateria), zasięg ok. 540 km WLTP

Lancia podaje, że większy akumulator może mieć ok. 102 kWh, a średni około 77 kWh.

W ofercie znajdzie się także hybryda HEV 145 KM, której zasięg ma przekraczać 1000 km WLTP. To rozwiązanie nastawione na długie trasy i niskie zużycie paliwa.

Techniczne pokrewieństwo z STLA Medium i Peugeotem E-3008

Nowa Gamma korzysta z tej samej architektury STLA Medium co inne modele Stellantisa, w tym Peugeot E-3008. Różnice dotyczą przede wszystkim zestrojenia i aerodynamiki.

Deklarowany zasięg 740+ km WLTP sugeruje, że Lancia mogła lepiej zoptymalizować nadwozie lub zastosować inną konfigurację napędu niż w modelach pokrewnych. W praktyce Gamma może stać się jednym z najdalej jeżdżących SUV-ów tej platformy.

Produkcja w Melfi i start sprzedaży po wakacjach

Nowa Lancia Gamma będzie produkowana w zakładzie w Melfi we Włoszech. To ważny element strategii marki, która chce podkreślić europejski charakter modelu.

Sprzedaż ruszy po lecie, a szczegóły dotyczące wyposażenia i pełnej specyfikacji mają być ujawniane stopniowo. Na ten moment nie ma potwierdzenia, czy model trafi na rynek polski.

Nowa Gamma jako początek odbudowy Lancii

Gamma ma być jednym z filarów odbudowy marki Lancia w Europie. Łączy duży zasięg, nową platformę STLA Medium i wyraźne pozycjonowanie w segmencie D-SUV.

Jeśli deklarowane wyniki się potwierdzą, nowa Lancia Gamma może stać się jednym z najciekawszych elektrycznych SUV-ów w swojej klasie i realnym rywalem dla modeli Grupy Stellantis oraz konkurencji z segmentu premium.