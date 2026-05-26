  4. Nowy sposób kradzieży w Warszawie. Na Bielanach rozbierają Toyoty na części
Nowy sposób kradzieży w Warszawie. Na Bielanach rozbierają Toyoty na części

Na warszawskich Bielanach złodzieje w ostatnich dniach rozebrali na części co najmniej dwie zaparkowane Toyoty. Incydenty miały miejsce przy ul. Gwiaździstej i w rejonie ul. Klaudyny, z aut zniknęły przednie elementy nadwozia, w tym zderzaki, reflektory i maski.

Jeden z przypadków dotyczy czerwonej Toyoty Yaris Cross, rozebranej podczas weekendowego wyjazdu właścicielki. Komplet przednich części do Yaris Cross bywa wystawiany za kilkanaście tysięcy złotych, co tłumaczy, dlaczego złodzieje działają szybko i metodycznie.

 

Złodzieje rozbierają Toyoty na Bielanach. Z aut znikają reflektory, maski i całe przody

Na warszawskich Bielanach mieszkańcy alarmują o kolejnych przypadkach rozbierania zaparkowanych Toyot. W ostatnich dniach złodzieje mieli uszkodzić co najmniej dwa auta — jedno przy ul. Gwiaździstej, drugie w rejonie ul. Klaudyny. Z relacji wynika, że sprawcy nie ograniczają się do drobnych kradzieży. Z samochodów znikają całe przednie elementy nadwozia: reflektory, zderzaki, maski, pas przedni i osprzęt.

Zdjęcia publikowane przez mieszkańców pokazują auta praktycznie pozbawione całego przodu. Charakter uszkodzeń wskazuje na szybki i dobrze przygotowany demontaż wykonywany bezpośrednio na ulicy, najczęściej nocą lub podczas dłuższej nieobecności właściciela.

Toyota Yaris Cross na celowniku złodziei

W relacjach mieszkańców pojawia się m.in. czerwona Toyota Yaris Cross, która została rozebrana podczas weekendowego wyjazdu właścicielki. To pokazuje, że sprawcy obserwują samochody pozostawione bez nadzoru i wykorzystują moment, gdy auto przez kilka dni stoi w tym samym miejscu.

Najczęściej celem są popularne modele Toyoty, bo części do nich mają wysoką wartość na rynku wtórnym. Szczególnie poszukiwane są reflektory LED, elementy pasa przedniego i kompletne zderzaki. Komplet części do Yaris Cross może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych, dlatego taki proceder pozostaje bardzo opłacalny.

Złodzieje działają szybko i mają odpowiednie narzędzia

Z relacji mieszkańców wynika, że demontaż odbywa się błyskawicznie. Samochody stoją między blokami lub przy ruchliwych ulicach, a mimo to właściciele orientują się dopiero rano albo po powrocie z wyjazdu.

Skala szkód sugeruje, że nie są to przypadkowe akty wandalizmu. Sprawcy działają według konkretnego schematu i koncentrują się na elementach, które łatwo sprzedać warsztatom lub handlarzom częściami używanymi.

Policja przypomina o wcześniejszych zatrzymaniach

Policja już wcześniej informowała o zatrzymaniach związanych z kradzieżami Toyot na Bielanach i Żoliborzu. Za kradzież samochodu lub części samochodowych grozi nawet do 10 lat więzienia, jednak problem regularnie wraca, szczególnie w dużych miastach.

Toyota od lat pozostaje jedną z marek najczęściej pojawiających się w statystykach kradzieży części. Popularność modeli przekłada się na ogromny popyt na reflektory, elementy blacharskie i wyposażenie przedniej części nadwozia.

Co mogą zrobić właściciele?

Mieszkańcy Bielan zwracają uwagę przede wszystkim na prewencję. Najbezpieczniejsze pozostaje parkowanie na monitorowanych parkingach lub w garażach podziemnych. Pomóc mogą również dodatkowe zabezpieczenia i szybkie zgłaszanie podejrzanych sytuacji.

W praktyce nawet częściowa kradzież oznacza dla właściciela duży problem. Auto często przez wiele tygodni stoi unieruchomione, a likwidacja szkody i oczekiwanie na części potrafią ciągnąć się miesiącami — nawet przy pełnym ubezpieczeniu AC.

Data publikacji: 26.05.2026 13:50
