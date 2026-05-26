Ranking niezawodności What Car. Te benzynowe auta prawie się nie psują

Hyundai i10 i Toyota GR Yaris osiągnęły idealne 100 proc., a Nissan Juke jedynie 55,2 proc. — taki kontrast pokazuje raport What Car? oparty na ankietach właścicieli z ostatnich 24 miesięcy.

W badaniu liczył się nie tylko sam fakt awarii, ale też koszt naprawy i czas wyłączenia auta z użytku. Takie podejście odzwierciedla realne doświadczenia kierowców i wskazuje, które benzyniaki warto brać pod uwagę przy zakupie.

Brytyjski raport What Car? pokazał ogromne różnice w niezawodności aut benzynowych. Na szczycie znalazły się modele, których właściciele przez dwa lata nie zgłosili ani jednej awarii. Na drugim biegunie pojawiły się samochody z problemami dotyczącymi silnika, elektroniki i klimatyzacji, a koszty napraw potrafiły przekraczać 1500 funtów.

Najlepiej w całym zestawieniu wypadły Hyundai i10 oraz Toyota GR Yaris. Oba modele zdobyły idealne 100 proc. w rankingu niezawodności What Car?, co oznacza brak zgłoszonych usterek w ciągu ostatnich 24 miesięcy użytkowania. Wysoko oceniono również Toyotę Aygo X, Kię Picanto, Volkswagena Polo, Mazdę CX-5 oraz BMW serii 3 i 4.

Raport pokazuje też wyraźnie, że benzynowe auta nadal wypadają lepiej od hybryd, diesli i samochodów elektrycznych pod względem liczby zgłaszanych awarii. Problem polega jednak na tym, że różnice między poszczególnymi modelami są dziś ogromne.

Hyundai i10 i Toyota GR Yaris liderami rankingu What Car?

Największym zwycięzcą badania okazały się Hyundai i10 oraz Toyota GR Yaris. Oba modele zdobyły maksymalne 100 proc., ponieważ właściciele nie zgłosili żadnych usterek w ciągu dwóch lat.

Tuż za nimi uplasowała się Toyota Aygo X z wynikiem 99,7 proc. Problemy dotyczyły jedynie drobnych usterek karoserii i zostały usunięte gwarancyjnie. Bardzo dobrze wypadły także:

What Car? oceniał nie tylko samą liczbę awarii, ale również koszt napraw, czas postoju auta w serwisie i to, czy problem został usunięty na gwarancji. Dzięki temu ranking lepiej pokazuje realne koszty użytkowania samochodu.

Nissan Juke największym rozczarowaniem raportu

Na drugim końcu zestawienia znalazł się Nissan Juke z wynikiem zaledwie 55,2 proc. To jeden z najgorszych rezultatów w całym rankingu.

Problemy zgłaszało 24 proc. właścicieli. Najczęściej dotyczyły:

akumulatora 12V,

silnika,

elektroniki,

układu paliwowego,

klimatyzacji.

Największym problemem okazały się jednak koszty. Tylko część napraw wykonano gwarancyjnie, a w około 60 proc. przypadków rachunki przekraczały 1500 funtów.

Słabiej od oczekiwań wypadła też Skoda Superb. Właściciele narzekali głównie na elektronikę, multimedia, wyposażenie wnętrza i akumulatory 12V.

Elektronika i klimatyzacja psują dziś auta częściej niż silniki

Raport What Car? pokazuje ciekawą zmianę. W nowoczesnych benzynowych samochodach największe problemy coraz rzadziej dotyczą samego silnika. Znacznie częściej zawodzą:

elektronika pokładowa,

multimedia,

akumulatory 12V,

klimatyzacja,

osprzęt elektryczny.

To właśnie te elementy najczęściej powodują kosztowne wizyty w serwisie i dłuższe postoje auta. Nawet modele ocenione wysoko pod względem niezawodności miewały problemy z elektroniką lub klimatyzacją, choć zwykle naprawy odbywały się szybko i w ramach gwarancji.

Benzynowe auta nadal wypadają najlepiej

Mimo dużych różnic między modelami raport przynosi też dobrą wiadomość dla kierowców. Samochody benzynowe okazały się najmniej awaryjnym typem napędu.

Awarię zgłosiło:

19 proc. właścicieli aut benzynowych,

21 proc. użytkowników hybryd,

28 proc. właścicieli elektryków,

29 proc. kierowców diesli.

W praktyce oznacza to, że dobrze dopracowany benzynowy model nadal może być jednym z najbezpieczniejszych wyborów pod względem kosztów eksploatacji. Raport What Car? pokazuje jednak wyraźnie, że dziś o niezawodności coraz częściej decyduje jakość elektroniki i osprzętu, a nie sam silnik.