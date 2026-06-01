Tysiące aut trafią na rynek. Używane samochody w Polsce mogą wyraźnie potanieć

Do rynku wtórnego zmierza fala kilkuletnich aut po zakończonych umowach leasingu i finansowania — wiele z nich kupiono w latach po pandemii i w czasie kryzysu półprzewodników, gdy nowe samochody były drogie i trudno dostępne. Gdy ta podaż trafi na place dealerskie, presja na ceny może stać się bardzo wyraźna.

W Polsce zjawisko wzmacnia duży import używanych aut z Europy Zachodniej: w 2024 r. importerzy sprowadzili 967 579 pojazdów, a w 2025 r. 855 587. To realna szansa dla kupujących i poważne wyzwanie dla dealerów.

Skąd weźmie się fala tanich aut używanych? Na rynek wracają samochody kupione w najgorszym momencie

Rynek samochodów używanych w Europie może w najbliższych miesiącach przejść wyraźną zmianę. Do sprzedaży zaczynają wracać auta kupowane i finansowane w czasie pandemii oraz kryzysu półprzewodników, gdy nowe samochody były drogie, trudno dostępne, a rabaty praktycznie zniknęły. To właśnie te pojazdy mogą uruchomić falę przecen, która odczuwalna będzie również w Polsce.

W tamtym okresie wielu klientów decydowało się na leasing, wynajem długoterminowy lub finansowanie, akceptując wysokie ceny i ograniczony wybór. Dziś te same samochody kończą kilkuletnie kontrakty i wracają do dealerów oraz firm zajmujących się odsprzedażą aut używanych.

Auta po leasingu wracają na rynek

Największa podaż będzie dotyczyć samochodów kupowanych w latach 2022-2023, czyli w okresie największych zaburzeń na rynku motoryzacyjnym. To właśnie wtedy producenci mierzyli się z problemami dostaw, a klienci często musieli czekać miesiącami na odbiór nowych aut.

Dane pokazują skalę zjawiska. W 2022 roku w Unii Europejskiej zarejestrowano zaledwie 9,3 mln nowych samochodów osobowych - najmniej od 1993 roku. Rok później rynek odbił do poziomu 10,5 mln aut. Samochody kupione w tym okresie właśnie zaczynają wracać na rynek wtórny po zakończeniu leasingów i umów finansowania.

Dla dealerów oznacza to rosnącą liczbę aut do odsprzedaży. Dla kupujących - większy wybór i potencjalnie niższe ceny.

Kiedy ceny używanych samochodów zaczną spadać?

Przeceny nie pojawią się z dnia na dzień. Rynek używanych aut reaguje stopniowo, ale mechanizm jest dobrze znany. Gdy na place dealerskie trafia więcej samochodów, sprzedawcy zaczynają konkurować ceną, aby szybciej uwolnić kapitał i ograniczyć koszty magazynowania pojazdów.

Najbardziej narażone na spadki cen będą kilkuletnie samochody flotowe i poleasingowe, czyli segment, który od lat stanowi fundament rynku wtórnego. To właśnie tam podaż może rosnąć najszybciej.

Dodatkowo wiele aut wracających obecnie z finansowania zostało kupionych przy rekordowo wysokich cenach nowych samochodów. Dzisiejsze realia rynkowe są jednak zupełnie inne, co może zwiększyć presję na obniżki.

Import z Niemiec może dodatkowo zwiększyć podaż

Polski rynek używanych samochodów jest silnie uzależniony od importu z Europy Zachodniej, przede wszystkim z Niemiec. To sprawia, że wszelkie zmiany podaży za granicą bardzo szybko odbijają się również na cenach w Polsce.

Jeżeli na zachodnich rynkach pojawi się większa liczba samochodów po zakończonych leasingach i wynajmach długoterminowych, część z nich trafi właśnie do naszego kraju.

Skala importu pozostaje ogromna. W 2024 roku do Polski sprowadzono 967 579 samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony. To pokazuje, jak duży wpływ na lokalny rynek mają wydarzenia zachodzące poza granicami kraju.

Większa dostępność aut oznacza większy wybór dla importerów, komisów i klientów indywidualnych. Jednocześnie rosnąca podaż zwykle prowadzi do wzrostu konkurencji cenowej.

Kto zyska, a kto może stracić?

Największym beneficjentem zmian mogą okazać się kupujący. Większa liczba kilkuletnich samochodów na rynku oznacza większy wybór i większe szanse na negocjowanie ceny.

Znacznie trudniejsze miesiące mogą czekać dealerów i sprzedawców. Jeżeli liczba aut wracających z finansowania będzie rosła szybciej niż popyt, utrzymanie obecnych cen stanie się coraz trudniejsze. W takiej sytuacji szybsza sprzedaż może okazać się ważniejsza niż maksymalizacja marży.

Swoją szansę dostrzegają również importerzy. Polska od lat pozostaje jednym z największych odbiorców używanych samochodów z Europy Zachodniej, dlatego zwiększona podaż może przełożyć się na atrakcyjniejsze zakupy za granicą.

Rynek może zmienić się szybciej niż wielu przewiduje

Rosnąca liczba samochodów wracających po leasingach, większa podaż na zachodnich rynkach i utrzymujący się wysoki import tworzą warunki sprzyjające spadkom cen używanych aut. Najmocniej może to być widoczne w segmencie kilkuletnich samochodów flotowych i poleasingowych.

Choć trudno wskazać konkretną datę rozpoczęcia przecen, wiele sygnałów wskazuje, że rynek wtórny w Polsce wchodzi w okres wyraźnych zmian. Dla kupujących może to być najlepszy moment od kilku lat na poszukiwanie używanego samochodu.