Masz nowego Fiata Grande Panda? Producent wykrył usterkę wpływającą na widoczność

Fiat objął Grande Pandę kampanią serwisową dotyczącą 21 691 egzemplarzy. Usterka w układzie odparowywania i odmrażania przedniej szyby w skrajnych warunkach może ograniczać widoczność kierowcy. Producent przewidział prostą interwencję: usunięcie piankowej wkładki w obszarze dyszy wentylacyjnej, a sprawę zgłosił do niemieckiego urzędu Kraftfahrt-Bundesamt pod numerem 16683R.

Nowy Fiat Grande Panda dopiero buduje swoją pozycję na rynku, a już trafia na listę akcji serwisowych. Producent objął kontrolą 21 691 egzemplarzy wyprodukowanych między 28 maja 2024 roku a 1 września 2025 roku, bo w układzie odpowiedzialnym za odparowywanie i odmrażanie przedniej szyby wykrył problem mogący ograniczać widoczność kierowcy.

Fiat wzywa do serwisu ponad 21 tys. Grande Pand. Problem dotyczy przedniej szyby

Fiat rozpoczął kampanię serwisową obejmującą 21 691 egzemplarzy modelu Grande Panda. Akcja dotyczy samochodów wyprodukowanych między 28 maja 2024 r. a 1 września 2025 r. Powodem nie jest awaria silnika ani elektroniki, lecz element układu odpowiedzialnego za odparowywanie i odmrażanie przedniej szyby.

Choć usterka wydaje się niepozorna, w określonych warunkach może pogorszyć widoczność kierowcy, dlatego producent zdecydował się na wizytę aut w autoryzowanych serwisach.

Problemem jest piankowa wkładka, a nie układ wentylacji

Źródłem problemu jest piankowa wkładka znajdująca się przy dyszy nawiewu kierującej powietrze na przednią szybę. W określonych warunkach może ona ograniczać przepływ powietrza, przez co odparowywanie i odmrażanie szyby działa mniej skutecznie.

Najbardziej odczuwalne może być to podczas jazdy zimą lub przy dużej wilgotności, gdy sprawny nawiew ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Producent podkreśla, że problem nie dotyczy całego układu wentylacji, lecz jednego elementu montażowego.

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Naprawa będzie szybka i nie wymaga wymiany całego układu

Fiat nie przewiduje wymiany kompletnego układu nawiewu. W autoryzowanym serwisie technicy sprawdzą działanie systemu, a jeśli potwierdzą występowanie usterki, usuną problematyczną piankową wkładkę.

To punktowa naprawa, jednak producent uznał, że nawet tak niewielki element może wpływać na bezpieczeństwo jazdy.

Kampanię odnotował niemiecki urząd

Akcja została zgłoszona do niemieckiego urzędu Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), który rejestruje kampanie serwisowe producentów. Otrzymała numer 16683R, natomiast wewnętrzne oznaczenie Fiata to F61L.

Właściciele samochodów objętych akcją zostaną zaproszeni do autoryzowanych serwisów, gdzie układ zostanie sprawdzony i w razie potrzeby naprawiony.

Które Grande Pandy są objęte akcją?

Kampania dotyczy 21 691 egzemplarzy Fiata Grande Panda wyprodukowanych od 28 maja 2024 r. do 1 września 2025 r.

Nie oznacza to, że problem występuje w każdym samochodzie z tego okresu, jednak producent zdecydował się skontrolować wszystkie auta objęte kampanią.

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To jedna z pierwszych większych akcji serwisowych nowego modelu, który dopiero buduje swoją pozycję na rynku. Sama naprawa jest niewielka, ale pokazuje, że nawet drobny element może mieć wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.