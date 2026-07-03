mObywatel z ważną nowością. Teraz sprawdzisz OC każdego samochodu

W mObywatelu można już sprawdzić ważność OC każdego samochodu zarejestrowanego w Polsce. Wystarczy numer rejestracyjny, VIN lub numer polisy, a weryfikacja zajmuje kilka sekund. Funkcja przydaje się przy zakupie auta używanego, po kolizji lub gdy korzystamy z auta zastępczego.

Szybka kontrola może uchronić przed karami sięgającymi nawet 9610 zł dla osobówek przy dłuższej przerwie w OC.

mObywatel pozwala sprawdzić OC każdego auta. Wystarczy numer rejestracyjny

Nowa funkcja w aplikacji mObywatel pozwala w kilka sekund sprawdzić, czy samochód zarejestrowany w Polsce ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC. To praktyczne narzędzie przy zakupie auta używanego, po kolizji czy podczas korzystania z samochodu zastępczego.

mObywatel sprawdzi OC każdego auta zarejestrowanego w Polsce

Nowa usługa została przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, Centralny Ośrodek Informatyki oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Aby z niej skorzystać, wystarczy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.

Sprawdzenie polisy zajmuje kilka sekund. Wystarczy wpisać jedną z trzech informacji:

numer rejestracyjny,

numer VIN,

numer polisy OC.

Po wskazaniu daty, dla której chcemy zweryfikować ubezpieczenie, aplikacja wyświetli podstawowe informacje o pojeździe, w tym markę oraz nazwę ubezpieczyciela.

Co ważne, funkcja działa nie tylko dla własnego samochodu. Można sprawdzić również pojazd należący do innej osoby, firmy lub instytucji, o ile jest zarejestrowany w Polsce.

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Przy zakupie auta używanego i po kolizji oszczędzi sporo czasu

Nowa usługa ma przede wszystkim praktyczne zastosowanie. Kupujący samochód używany może jeszcze przed podpisaniem umowy szybko potwierdzić, że pojazd ma ważne OC. Z kolei po kolizji kierowca łatwo sprawdzi, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym znajduje się polisa drugiego auta.

Funkcja przyda się także podczas korzystania z samochodu zastępczego, wypożyczonego lub pożyczonego od rodziny. Wszystko można zweryfikować bez opuszczania aplikacji mObywatel.

To nie nowa baza danych. mObywatel wykorzystuje dane UFG

Nowa funkcja nie tworzy osobnego rejestru polis. Korzysta z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który od lat udostępnia możliwość sprawdzania OC przez swoją stronę internetową.

Według danych UFG kierowcy wykonują około 25 mln takich sprawdzeń rocznie. Teraz ten sam mechanizm został zintegrowany z mObywatelem, dzięki czemu cały proces jest znacznie prostszy i szybszy.

Brak OC nadal oznacza bardzo wysokie kary

Nowa funkcja może pomóc uniknąć kosztownej pomyłki. W 2026 roku wysokość kar za brak obowiązkowego OC ponownie wzrosła wraz z podniesieniem płacy minimalnej.

Dla samochodów osobowych obowiązują następujące stawki:

do 3 dni bez OC - 1920 zł,

od 4 do 14 dni - 4810 zł,

powyżej 14 dni - 9610 zł.

Jeszcze wyższe kary dotyczą ciężarówek, autobusów i ciągników, gdzie maksymalna opłata sięga 14 420 zł. W przypadku motocykli wynosi od 320 do 1600 zł, w zależności od długości przerwy w ubezpieczeniu.

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Kolejna praktyczna funkcja w mObywatelu

Dodanie sprawdzania OC do mObywatela nie zmienia zasad działania systemu, ale znacząco ułatwia dostęp do informacji, z których kierowcy korzystają każdego dnia. Zamiast przechodzić na stronę UFG, wszystko można zrobić w jednej aplikacji.

To niewielka zmiana, ale dla osób kupujących samochód, uczestniczących w kolizji lub chcących szybko zweryfikować ubezpieczenie pojazdu może okazać się jedną z najbardziej praktycznych nowości dodanych do mObywatela w ostatnim czasie.