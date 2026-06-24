Fiat zaskoczył podczas premiery. Pokazał dwa modele, które mogą stać się hitami

Fiat w Turynie postawił sprawę jasno: cena i prostota mogą dziś działać jak skuteczna broń w walce o klienta. Na pokazie pojawiły się dwa kontrastujące modele — 600 Turbo 100 z klasycznym, trzycylindrowym silnikiem i manualną skrzynią oraz stylowe 500 Hybrid Cabrio Dolcevita.

Pierwszy ma obniżyć próg wejścia i przyciągnąć kierowców szukających prostoty i niższej ceny, drugi gra na emocjach i włoskim stylu życia. Poniżej szczegóły, które pokazują, jak Fiat chce to osiągnąć.

Fiat pokazuje dwie nowości. Stawia na cenę, prostotę i emocje

Podczas wydarzenia w Turynie Fiat zaprezentował dwa nowe modele, które reprezentują zupełnie różne podejścia do motoryzacji. Z jednej strony pojawił się praktyczny Fiat 600 Turbo 100 z klasycznym silnikiem benzynowym i manualną skrzynią biegów. Z drugiej - stylowy Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, który ma przyciągać designem i wakacyjnym charakterem.

Wspólny mianownik jest jednak jeden: marka chce trafiać do klientów prostszymi i bardziej przystępnymi cenowo samochodami.

Fiat 600 Turbo 100 wraca do sprawdzonego przepisu

Największą nowością jest Fiat 600 Turbo 100. Model otrzymał trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,2 l, rozwijający 101 KM i 205 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej manualnej skrzyni.

W czasach, gdy producenci coraz częściej stawiają na elektryfikację i automatyczne przekładnie, Fiat postanowił wrócić do prostszego rozwiązania. Cel jest jasny - obniżyć cenę zakupu i przyciągnąć kierowców, którzy nie szukają skomplikowanych technologii.

We Włoszech Fiat 600 Turbo 100 kosztuje od 18 950 euro. Taka cena obowiązuje jednak przy skorzystaniu z programu złomowania oraz finansowania oferowanego przez Stellantis Financial Services Italia.

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Cena ma być największym argumentem

Nowa odmiana 600 nie próbuje konkurować najbardziej rozbudowanym wyposażeniem czy zaawansowaną techniką. Fiat stawia na prosty układ napędowy, niższe koszty zakupu i łatwiejszą eksploatację.

To wyraźny sygnał, że włoska marka chce wykorzystać rosnące zainteresowanie bardziej przystępnymi cenowo samochodami. Dla wielu klientów klasyczny silnik benzynowy i manualna skrzynia nadal pozostają najbardziej rozsądnym wyborem.

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita stawia na styl

Drugą premierą był Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita. To model skierowany przede wszystkim do klientów, którzy kupują samochód nie tylko rozumem, ale także emocjami.

Producent mocno nawiązuje do włoskiego stylu życia i klimatu lat 60. Otwierany dach, charakterystyczny design i lekka forma mają przypominać, że motoryzacja wciąż może być źródłem przyjemności, a nie tylko środkiem transportu.

Dolcevita nie konkuruje osiągami czy przestronnością. Jej zadaniem jest budowanie wizerunku i podkreślanie wyjątkowego charakteru rodziny Fiat 500.

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Fiat chce trafić do dwóch grup klientów

Premiery w Turynie pokazują nową strategię marki. Fiat nie zamierza opierać swojej oferty wyłącznie na elektryfikacji i nowoczesnych technologiach. Zamiast tego proponuje dwa różne podejścia.

600 Turbo 100 ma przekonać klientów szukających prostego i przystępnego cenowo samochodu. 500 Hybrid Cabrio Dolcevita stawia natomiast na styl, emocje i włoski charakter.

To odpowiedź na rynek, na którym część kierowców oczekuje nowoczesności, a część po prostu chce kupić nowe auto bez nadmiernego obciążania budżetu. Fiat liczy, że dzięki takiemu podejściu uda mu się skuteczniej walczyć o klientów w segmencie miejskich samochodów.