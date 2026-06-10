Masz prawo jazdy kategorii B? Możesz legalnie jeździć nie tylko autem

Prawo jazdy kategorii B pozwala legalnie prowadzić motocykl 125 ccm o mocy do 11 kW. Po trzech latach od uzyskania uprawnień otwiera też dostęp do trójkołowców L5e bez ograniczeń mocy i pojemności, jeśli rozstaw kół na jednej osi wynosi co najmniej 460 mm. To realna alternatywa dla samochodu w mieście i sposób na przesiadkę do mocniejszych maszyn bez zdobywania kategorii A.

Dla wielu kierowców to wciąż mało znany przepis, choć obowiązuje już od kilku lat. W praktyce oznacza, że posiadacz prawa jazdy kategorii B może przesiąść się nie tylko na popularną 125-kę, ale także na znacznie mocniejszy trójkołowy pojazd, który osiągami często dorównuje motocyklom klasy średniej.

Kiedy prawo jazdy kategorii B wystarcza do jazdy motocyklem?

Posiadacze prawa jazdy kategorii B mogą prowadzić znacznie więcej pojazdów, niż wielu kierowców przypuszcza. Po trzech latach od uzyskania uprawnień wolno legalnie jeździć motocyklem o pojemności do 125 ccm bez dodatkowego kursu czy egzaminu. To rozwiązanie sprawiło, że lekkie motocykle i skutery stały się dla wielu osób alternatywą dla samochodu, szczególnie w zatłoczonych miastach.

Przepisy obejmują także motorowery i skutery 50 ccm ograniczone do 45 km/h. W ich przypadku nie obowiązuje wymóg trzyletniego stażu za kierownicą.

Nie tylko pojemność. Liczą się także moc i masa

Sama pojemność silnika nie wystarczy. Motocykl musi spełniać dodatkowe wymagania:

pojemność do 125 ccm,

moc maksymalna do 11 kW (15 KM),

stosunek mocy do masy nie większy niż 0,1 kW/kg.

To oznacza, że większość współczesnych motocykli 125 ccm dostępnych w salonach spełnia wymagania kategorii B. Problemy mogą pojawić się przy zakupie używanego motocykla. Niektóre modele, mimo pojemności 125 ccm, przekraczają dopuszczalne limity. Najczęściej przywoływanym przykładem jest dwusuwowa Aprilia RS125.

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Wśród popularnych motocykli dostępnych dla kierowców z kategorią B znajdują się m.in. Honda CB125F, Yamaha R125, Yamaha MT-125, a także liczne modele Junaka, Rometa czy Zontesa.

Trójkołowce bez limitu mocy i pojemności

Od końca 2018 roku przepisy otworzyły przed kierowcami kolejną możliwość. Osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B może prowadzić motocykle trójkołowe bez ograniczeń mocy i pojemności silnika.

Warunkiem jest homologacja L5e. Pojazd musi mieć dwa koła na jednej osi, a rozstaw tych kół nie może być mniejszy niż 460 mm.

Dzięki temu na kategorię B można legalnie prowadzić m.in. Piaggio MP3, Yamahę Tricity 125 i 300, Kymco CV3 czy Peugeot Metropolis. W grę wchodzą także znacznie większe maszyny, takie jak Harley-Davidson Tri Glide czy wybrane modele Can-Am.

Jakie pojazdy odpadają mimo pozorów?

Najczęściej problemy pojawiają się przy motocyklach sportowych 125 ccm oraz nietypowych konstrukcjach trójkołowych.

Dobrym przykładem jest Yamaha Niken. Choć ma trzy koła, nie spełnia wymogów homologacji L5e, ponieważ rozstaw przednich kół wynosi około 410 mm. W efekcie do jej prowadzenia nie wystarczy prawo jazdy kategorii B.

Podobnie wygląda sytuacja z częścią motocykli 125 ccm przekraczających limit 11 kW. W takim przypadku o legalności jazdy decydują dane techniczne wpisane w dokumentach pojazdu, a nie sama pojemność silnika.

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Jakie modele najczęściej wybierają kierowcy z kategorią B?

Największą popularnością cieszą się skutery i motocykle 125 ccm, które pozwalają ominąć korki i znacząco obniżyć koszty codziennych dojazdów. Coraz większe zainteresowanie budzą jednak także trójkołowce, które oferują większą stabilność i komfort jazdy, a jednocześnie nie wymagają zdobywania kategorii A.

To właśnie dlatego segment motocykli 125 ccm oraz trójkołowców rozwija się dziś najszybciej. Dla wielu kierowców kategoria B otwiera drogę do świata jednośladów i mocniejszych maszyn bez konieczności przechodzenia przez dodatkowe szkolenia i egzaminy.