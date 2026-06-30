Masz samochód? Uważaj na kuny. Naprawa może kosztować tysiące złotych

Kuna potrafi przegryźć przewody i unieruchomić samochód — najczęściej robi to nocą, gdy silnik wciąż jest ciepły. Kierowcy widzą szkody głównie jesienią i zimą, a koszty napraw szybko przewyższają rachunek za zwykłą usługę warsztatową.

Istnieją jednak sposoby, by zniechęcić zwierzę bez krzywdzenia go i bez łamania prawa. Wyjaśniamy, skąd bierze się ten problem, które elementy auta są najbardziej narażone i jakie humanitarne metody ochrony sprawdzają się w praktyce.

DLACZEGO KUNY ATAKUJĄ SAMOCHODY? – NAJWIĘKSZE RYZYKO JESIENIĄ I ZIMĄ

Kuny nie wybierają samochodów przypadkowo. Najczęściej pojawiają się nocą, a kierowcy zauważają ich obecność szczególnie jesienią i zimą. Wtedy rozgrzany silnik staje się dla nich atrakcyjnym, ciepłym schronieniem.

Zwierzę wchodzi pod maskę nie tylko w poszukiwaniu ciepła, ale też bezpiecznego miejsca do eksploracji. Duże znaczenie ma także instynkt terytorialny – kuna reaguje na zapach innego osobnika i zostawia własny ślad, przy okazji niszcząc elementy w komorze silnika.

Problem potęguje fakt, że zwierzę często wraca do raz „wybranego” auta. Dlatego szkody mogą się powtarzać, nawet po naprawie.

JAKIE SZKODY POWODUJE KUNA W SAMOCHODZIE?

Kuna może uszkodzić przewody gumowe i gumowo-metalowe, ale także uszczelki, wygłuszenie maski czy elementy układu chłodzenia. Jeśli dojdzie do przegryzienia kluczowego przewodu, samochód może zostać unieruchomiony.

Koszty napraw zależą od zakresu uszkodzeń – od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy, jeśli konieczna jest wymiana większej liczby elementów.

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Dodatkowym problemem jest powtarzalność zdarzeń. Kuna, która raz dostała się do komory silnika, często wraca, co zwiększa ryzyko kolejnych awarii.

JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ AUTO PRZED KUNAMI?

Najważniejsze jest zniechęcenie zwierzęcia do wejścia pod maskę, a nie walka z nim. W Polsce kuna domowa jest gatunkiem chronionym, dlatego stosuje się wyłącznie metody humanitarne.

Najczęściej działają trzy rzeczy: zapach, hałas i ograniczenie dostępu do komory silnika. Dobrze sprawdzają się też regularne nawyki, bo jednorazowe działania zwykle nie wystarczają.

Jeśli kuna raz uzna auto za „swoje miejsce”, bez konsekwentnej ochrony problem może wracać.

SYSTEMY PRZECIW KUNOM – CO DZIAŁA, A CO NIE?

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń odstraszających kuny, ale ich skuteczność zależy od regularnego używania i dopasowania do miejsca parkowania. Same w sobie nie gwarantują pełnej ochrony.

Najważniejsze jest działanie ciągłe, a nie jednorazowe. Kuny są terytorialne i szybko przyzwyczajają się do braku zagrożeń.

Skuteczna strategia polega na odstraszaniu, a nie eliminacji – zgodnie z przepisami i ochroną gatunkową.

GDZIE PARKOWAĆ, ŻEBY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO?

Najbezpieczniejsze jest parkowanie w garażu lub pod wiatą. Ryzyko rośnie, gdy auto stoi blisko zarośli, przy śmietnikach lub w miejscach rzadko uczęszczanych.

Znaczenie ma też pora i temperatura silnika. Jesienią i zimą kuny szczególnie chętnie wybierają auta, które dopiero co były używane i wciąż są ciepłe.

Dobrze oświetlone i ruchliwe miejsca wyraźnie zmniejszają ryzyko wizyty zwierzęcia.

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PRAWO I OCHRONA GATUNKOWA

Kuna domowa jest w Polsce objęta ochroną, dlatego nie wolno jej krzywdzić ani stosować agresywnych metod eliminacji. Kierowcy mogą korzystać wyłącznie z rozwiązań odstraszających i zabezpieczających auto.

To ważne, bo problem nie wynika ze „złośliwości” zwierzęcia, tylko z jego naturalnych zachowań – poszukiwania ciepła i oznaczania terytorium.

Kuny najczęściej niszczą samochody nocą, szczególnie w chłodniejszych miesiącach. Ich działania wynikają z instynktu, a nie agresji wobec ludzi.

Najlepszą ochroną jest prewencja – odpowiednie parkowanie, ograniczenie dostępu do komory silnika i konsekwentne stosowanie metod odstraszających. Dzięki temu można realnie zmniejszyć ryzyko kosztownych napraw i powtarzających się szkód.