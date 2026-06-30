Ile kosztuje nabicie klimatyzacji? Kierowcy mogą się zdziwić

Gdy temperatury rosną, podstawowe nabicie klimatyzacji może kosztować od 250 zł. Ostateczna kwota szybko jednak zależy od rodzaju czynnika, pojemności układu i lokalizacji warsztatu, dlatego rachunek potrafi wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.

Poniżej znajdziesz konkretne widełki cenowe dla R134a i R1234yf, zakres pełnego serwisu oraz typowy czas obsługi.

Nabicie klimatyzacji w 2026 roku. Ile kosztuje i od czego zależy cena?

Wysokie temperatury szybko pokazują, czy klimatyzacja działa prawidłowo. W 2026 roku podstawowe nabicie układu kosztuje od około 250 zł, ale ostateczna kwota zależy przede wszystkim od rodzaju czynnika chłodniczego, ilości uzupełnianego gazu i stanu całego układu.

Starsze samochody z czynnikiem R134a są wyraźnie tańsze w serwisowaniu. Pełne napełnienie zwykle kosztuje 250-400 zł. W autach wyposażonych w nowszy czynnik R1234yf trzeba przygotować 500-700 zł. Jeśli układ wymaga jedynie niewielkiego uzupełnienia, rachunek będzie odpowiednio niższy.

Na cenę wpływa także pojemność układu, lokalizacja warsztatu oraz ewentualne usterki. W dużych miastach usługi są zazwyczaj o 10-15 proc. droższe niż w mniejszych miejscowościach. Jeśli serwis wykryje nieszczelność, konieczna będzie jej naprawa przed ponownym napełnieniem klimatyzacji.

R134a czy R1234yf? Rodzaj czynnika robi największą różnicę

Największy wpływ na koszt serwisu ma rodzaj zastosowanego czynnika chłodniczego.

W przypadku R134a warsztaty pobierają zwykle 120-150 zł za pierwsze 100 g oraz około 40 zł za każde kolejne 100 g. Przy pełnym napełnieniu koszt zamyka się najczęściej w przedziale 250-400 zł.

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Znacznie droższy pozostaje czynnik R1234yf, stosowany głównie w samochodach produkowanych od 2017 roku. Pierwsze 100 g kosztuje około 250 zł, a każde kolejne około 80 zł. W efekcie pełny serwis z napełnieniem to wydatek rzędu 500-700 zł.

Większość samochodów mieści od 400 do 600 g czynnika, jednak podczas standardowej obsługi często uzupełnia się jedynie jego brakującą ilość.

Co jeszcze wpływa na koszt serwisu?

Cena nie zależy wyłącznie od czynnika. Znaczenie ma również stan całego układu klimatyzacji.

Jeżeli instalacja jest szczelna, wystarczy standardowa obsługa. W przypadku wykrycia nieszczelności konieczna będzie dodatkowa naprawa, która może znacząco podnieść końcowy rachunek.

Coraz więcej kierowców decyduje się także na pełny serwis obejmujący:

odgrzybianie lub ozonowanie,

wymianę filtra kabinowego,

kontrolę szczelności,

uzupełnienie oleju w układzie.

W starszych samochodach taki pakiet kosztuje zazwyczaj 350-500 zł. W nowszych modelach z czynnikiem R1234yf ceny najczęściej wynoszą 600-800 zł.

Co obejmuje pełny serwis klimatyzacji?

Profesjonalna obsługa zaczyna się od odzyskania starego czynnika i sprawdzenia szczelności układu. Następnie wykonywana jest próba próżniowa, która pozwala wykryć ewentualne nieszczelności.

Dopiero po jej zakończeniu serwis uzupełnia odpowiednią ilość czynnika i oleju. Na koniec mechanik sprawdza wydajność chłodzenia oraz poprawność działania całego układu.

Przy okazji warto wymienić filtr kabinowy i wykonać odgrzybianie. Poprawia to nie tylko skuteczność klimatyzacji, ale także jakość powietrza we wnętrzu auta.

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Ile trwa nabicie klimatyzacji?

Standardowa obsługa zajmuje zwykle od 30 do 60 minut.

Większość czynności wykonuje automatyczna stacja serwisowa, która odzyskuje stary czynnik, przeprowadza próbę szczelności, dozuje odpowiednią ilość nowego gazu oraz oleju. Na zakończenie mechanik sprawdza temperaturę nawiewu i parametry pracy układu.

Regularny serwis klimatyzacji pozwala nie tylko utrzymać skuteczne chłodzenie w upalne dni, ale również ograniczyć ryzyko kosztownych awarii sprężarki czy nieszczelności układu. Dzięki temu jednorazowy wydatek może uchronić przed znacznie większym rachunkiem w przyszłości.