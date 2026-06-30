Kupujesz auto z małym silnikiem turbo? Jedna awaria może kosztować 20 tys. zł

Mały silnik może oznaczać bardzo duży wydatek. Wymiana mokrego paska w Fordzie EcoBoost kosztuje 6–13 tys. zł, a gdy potrzebne okazuje się czyszczenie układu olejowego, rachunek rośnie do około 20 tys. zł.

Mechanicy wskazują konkretne przebiegi i typowe awarie: w PureTech problemy pojawiały się już przy 50 tys. km, w EcoBoost zalecają wymianę paska między 80 a 120 tys. km, a 1.0 TSI uchodzi za najmniej problematyczną jednostkę, choć także ma słabe punkty. To warsztatowa praktyka, która wpływa zarówno na opłacalność napraw, jak i na wybór auta na rynku wtórnym. Poniżej mechanicy analizują trzy popularne konstrukcje i podpowiadają, jak ograniczyć ryzyko kosztownych awarii.

Dlaczego producenci postawili na małe silniki turbo?

Downsizing nie był modą, lecz odpowiedzią na coraz ostrzejsze normy emisji CO2. Mniejsze, turbodoładowane silniki pozwalały producentom obniżyć spalanie i emisję w testach homologacyjnych, a jednocześnie zachować osiągi porównywalne z większymi jednostkami.

W codziennej eksploatacji okazało się jednak, że takie konstrukcje są znacznie bardziej wymagające. Krótkie trasy, jazda miejska i rzadkie wymiany oleju potrafią wyraźnie skrócić ich żywotność. Nie oznacza to, że każdy mały silnik jest awaryjny, ale wiele z nich wymaga znacznie większej dbałości o serwis niż starsze jednostki wolnossące.

Ford 1.0 EcoBoost. Jeden pasek może wygenerować rachunek na 20 tys. zł

Silnik 1.0 EcoBoost przez lata był uznawany za wzór nowoczesnego downsizingu i trzykrotnie zdobył tytuł International Engine of the Year. Z czasem okazało się jednak, że jego największym problemem jest rozrząd z tzw. mokrym paskiem pracującym w oleju.

Producent zakładał wymianę po 200 tys. km lub 10 latach, ale w wielu egzemplarzach pasek zaczyna się rozpadać już przy przebiegach 80-120 tys. km. Fragmenty gumy trafiają do układu smarowania, mogą zatkać smok pompy oleju i doprowadzić do zatarcia silnika.

Dlatego większość warsztatów zaleca profilaktyczną wymianę znacznie wcześniej. Sama operacja kosztuje zwykle od 6 do 13 tys. zł, a jeśli konieczne jest czyszczenie całego układu olejowego, rachunek może wzrosnąć do około 20 tys. zł.

W pierwszych rocznikach dochodziły jeszcze problemy z układem chłodzenia oraz pękającymi elementami osprzętu. Bezpieczniejszym wyborem są egzemplarze po modernizacji, w których zastosowano łańcuch rozrządu.

1.2 PureTech. Problem wracał nawet po wymianie paska

Podobne problemy dotknęły silnik 1.2 PureTech stosowany w modelach Peugeot, Citroen, Opel i DS.

Tutaj również zastosowano mokry pasek rozrządu, który w wielu autach zaczynał się degradować już po około 50 tys. km. Rozpadający się materiał zanieczyszczał układ smarowania, dlatego sama wymiana paska często nie rozwiązywała problemu. Konieczne było także dokładne czyszczenie silnika.

Dopiero w 2022 roku producent zrezygnował z tego rozwiązania i zastąpił pasek łańcuchem rozrządu. Kupując starszy egzemplarz, warto sprawdzić historię serwisową oraz potwierdzenie wymiany rozrządu.

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Volkswagen 1.0 TSI wypada najlepiej, ale nie jest bez wad

Na tle konkurencji bardzo dobre opinie zbiera 1.0 TSI z rodziny EA211 montowany w Volkswagenach, Skodach, Seatach i Audi.

Silnik uchodzi za jedną z najbardziej dopracowanych trzycylindrowych konstrukcji. Nie oznacza to jednak pełnej bezawaryjności.

Najczęściej pojawiają się problemy z pompą wody zintegrowaną z termostatem oraz zużyciem turbosprężarki, szczególnie w autach eksploatowanych głównie w mieście. Silniki z bezpośrednim wtryskiem są także narażone na odkładanie nagaru na zaworach dolotowych.

W praktyce mechanicy zalecają wymianę oleju co około 10 tys. km oraz profilaktyczną kontrolę rozrządu po 180-200 tys. km.

Jak zmniejszyć ryzyko kosztownych awarii?

Największym wrogiem małych silników turbo są krótkie trasy i zaniedbany serwis. To właśnie wtedy najszybciej zużywa się turbosprężarka, a w jednostkach z mokrym paskiem rośnie ryzyko jego degradacji.

Mechanicy zgodnie radzą:

wymieniać olej maksymalnie co 10 tys. km,

stosować wyłącznie olej zgodny ze specyfikacją producenta,

nie zwlekać z wymianą rozrządu, jeśli dany silnik ma mokry pasek,

regularnie kontrolować układ chłodzenia.

W przypadku 1.0 EcoBoost profilaktyczna wymiana rozrządu jest zdecydowanie tańsza niż naprawa zatartego silnika. Podobnie wygląda sytuacja w starszych jednostkach 1.2 PureTech.

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Czy małe silniki turbo naprawdę są złe?

Nie. Wiele z nich bez problemu pokonuje setki tysięcy kilometrów, ale pod jednym warunkiem - są regularnie serwisowane. Największe problemy pojawiają się wtedy, gdy producent przewiduje długie interwały wymiany oleju, a samochód większość życia spędza na krótkich miejskich odcinkach.

To właśnie sposób eksploatacji, a nie sama liczba cylindrów, w największym stopniu decyduje o tym, czy mały silnik turbo okaże się oszczędnym wyborem, czy źródłem bardzo kosztownych napraw.