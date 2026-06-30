BMW potwierdziło nowe M3 Touring. Powstanie także wersja z 1000 KM

BMW M oficjalnie potwierdziło produkcję wersji kombi i zapowiedziało zarówno elektryczny wariant o mocy sięgającej 1000 KM, jak i sprawdzoną jednostkę 3.0 l z obecnej generacji.

1000 KM albo trzylitrowe, benzynowe serce nowe BMW M3 Touring zapewni klientom realny wybór napędu. BMW M oficjalnie potwierdziło produkcję wersji kombi i zapowiedziało zarówno elektryczny wariant o mocy sięgającej 1000 KM, jak i sprawdzoną jednostkę 3.0 l z obecnej generacji. Sygnał z Monachium pokazuje, że sportowe kombi pozostaje w ofercie z solidnym zapleczem produkcyjnym. Dla rynku to kontynuacja dwutorowej strategii w segmencie aut o wysokich osiągach.

BMW oficjalnie potwierdziło nowe M3 Touring

BMW rozwiało wątpliwości dotyczące przyszłości sportowego kombi. Przedstawiciele działu BMW M potwierdzili, że kolejne M3 Touring trafi do produkcji i pozostanie ważnym elementem oferty marki.

To ważna deklaracja, bo obecna generacja udowodniła, że szybkie kombi cieszy się dużym zainteresowaniem. BMW przyznaje, że M3 Touring sprzedaje się bardzo dobrze nie tylko w Europie, ale również na innych rynkach, co skłoniło producenta do zwiększenia produkcji.

Największą zmianą będzie jednak napęd. Po raz pierwszy klienci mają otrzymać wybór między elektryczym M3 o mocy sięgającej 1000 KM a benzynową sześciocylindrową jednostką 3.0 l.

Prototypy i koncept pokazują kierunek nowego M3

Pierwsze wskazówki dotyczące nowej generacji pojawiły się wraz z prezentacją BMW Vision Driving Experience oraz M Concept Neue Klasse. Choć producent nie pokazał jeszcze seryjowego M3 Touring, stylistyka konceptu wyraźnie zapowiada wygląd przyszłej "trójki".

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Na drogach testowych regularnie pojawiają się także zakamuflowane prototypy nowego M3. Dotychczas fotografowano głównie sedana, jednak BMW już wcześniej sugerowało, że wersja Touring również znajduje się w planach.

Teraz producent potwierdził to oficjalnie.

Do wyboru nawet 1000 KM albo klasyczne R6

Największe emocje budzi strategia napędowa nowego M3.

BMW zamierza równolegle rozwijać dwa warianty modelu. Pierwszy będzie całkowicie elektryczny i według zapowiedzi zaoferuje nawet 1000 KM. Drugi pozostanie wierny tradycji i wykorzysta rozwijaną jednostkę 3.0 R6 twin-turbo, znaną z obecnego M3.

To oznacza, że BMW nie zamierza rezygnować z kultowego silnika spalinowego, mimo równoległego rozwoju elektrycznych modeli M.

Sukces M3 Touring zaskoczył nawet BMW

Obecne M3 Touring okazało się jednym z największych sukcesów BMW M ostatnich lat. Producent przyznaje, że zainteresowanie przekroczyło oczekiwania.

Co ciekawe, sportowe kombi dobrze sprzedaje się także w Chinach, mimo że standardowa Seria 3 Touring nie jest tam oferowana. Rosnący popyt sprawił, że BMW zwiększyło produkcję modelu.

To właśnie wyniki sprzedaży były jednym z najważniejszych argumentów za kontynuacją wersji Touring w kolejnej generacji.

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BMW M stawia na dwa światy

Nowe M3 Touring będzie symbolem nowej strategii BMW M. Producent chce jednocześnie rozwijać modele spalinowe i elektryczne, dając klientom możliwość wyboru.

Osoby oczekujące klasycznego charakteru nadal będą mogły postawić na rzędową benzynową "szóstkę". Z kolei kierowcy szukający maksymalnych osiągów otrzymają elektryczne M3, którego moc ma sięgnąć nawet 1000 KM.

To oznacza, że sportowe kombi pozostanie jednym z najważniejszych modeli BMW M także w nadchodzącej generacji. Dzięki połączeniu praktycznego nadwozia z ekstremalnymi osiągami producent chce utrzymać pozycję lidera w segmencie wyczynowych kombi.