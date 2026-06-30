MG ZS za mniej niż 55 tys. zł. Sprawdziliśmy, gdzie tkwi haczyk

Najtańsze MG ZS kupisz już od 54 900 zł, ale ta cena kryje duże różnice — od 6-letnich elektryków po prawie nowe egzemplarze z polskiego salonu. Granica 60 tys. zł wyraźnie dzieli rynek: poniżej niej trafiają się głównie pierwsze generacje i pojedyncze, często importowane sztuki.

Druga generacja podnosi stawkę techniką i wyposażeniem, więc porównywanie samych kwot bez sprawdzenia generacji i wersji łatwo wprowadza w błąd. Poniżej znajdziesz szczegóły ofert, różnic między generacjami i najczęstszych pułapek przy zakupie.

Najtańsze MG ZS kosztują już 54 900 zł. Co można kupić?

Na rynku wtórnym ceny MG ZS zaczynają się od 54 900 zł, ale za podobne pieniądze można znaleźć zupełnie różne samochody. W ogłoszeniach pojawiają się zarówno egzemplarze z polskich salonów, auta sprowadzone, jak i starsze wersje elektryczne.

Najtańsze oferty obejmują m.in. benzynowe MG ZS z 2022 roku z przebiegiem około 58 tys. km oraz 6-letnie MG ZS EV z akumulatorem 44,5 kWh i przebiegiem przekraczającym 80 tys. km. W podobnym budżecie trafiają się także importowane egzemplarze z silnikiem 1.0, które można rozpoznać choćby po menu w języku angielskim.

Budżet około 57-60 tys. zł pozwala już znaleźć samochody z 2023 roku pochodzące z polskich salonów. Często mają niewielkie przebiegi i bogatsze wyposażenie, dlatego są zdecydowanie ciekawszą propozycją niż najtańsze ogłoszenia.

Dwie generacje robią ogromną różnicę

Największy wpływ na cenę ma generacja samochodu.

Pierwsze MG ZS oferowano z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 106 KM, turbodoładowanym 1.0 oraz elektrycznym napędem. Druga generacja to zupełnie nowa konstrukcja - większa, lepiej wykonana i wyposażona, dostępna z benzynowym silnikiem 1.5 oraz napędem Hybrid+.

To właśnie dlatego dwa samochody w podobnej cenie mogą oferować zupełnie inny poziom komfortu i wyposażenia. Sama cena nie mówi więc wiele - przed zakupem warto sprawdzić, z którą generacją mamy do czynienia.

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Hybryda czy elektryk? Różnice są bardzo duże

Na rynku wtórnym hybrydy są znacznie młodsze od elektrycznych MG ZS.

Pierwsze egzemplarze Hybrid+ kosztują około 88 tys. zł. Najczęściej są to samochody z 2024 roku, mają niewielkie przebiegi i nadal korzystają z fabrycznej, 7-letniej gwarancji producenta.

Najtańsze MG ZS EV można kupić już za 54 900 zł, jednak są to zwykle auta mające około sześciu lat i ponad 80 tys. km przebiegu. W ich przypadku kluczowe znaczenie ma stan akumulatora, bo to właśnie on w największym stopniu wpływa na wartość samochodu.

Co najbardziej wpływa na cenę MG ZS?

Na rynku wtórnym liczy się nie tylko rocznik.

Największy wpływ na wartość mają:

generacja modelu,

przebieg,

pochodzenie auta,

wersja wyposażenia,

rodzaj napędu.

Samochody MG z polskich salonów są zwykle wyceniane wyżej niż egzemplarze sprowadzone. Dopłata często oznacza jednak pewniejszą historię serwisową i łatwiejszą odsprzedaż w przyszłości.

Różnice w wyposażeniu również są wyraźne. W budżecie około 61 tys. zł można znaleźć wersję Exclusive, która oferuje znacznie więcej niż podstawowe odmiany sprzedawane za podobne pieniądze.

Na rynku jest niewiele ofert. To największa pułapka

MG ZS dopiero buduje swoją pozycję na rynku wtórnym. Liczba ogłoszeń nadal jest niewielka, dlatego rozpiętość cen potrafi zaskoczyć.

Największym błędem jest porównywanie wyłącznie ceny. Obok siebie można znaleźć dwa MG ZS kosztujące podobne pieniądze, ale różniące się generacją, wyposażeniem, pochodzeniem i napędem.

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Warto też uważać na starsze egzemplarze pierwszej generacji wycenione bardzo wysoko. Zdarzają się oferty, których cena zbliża się do kosztu znacznie nowszych samochodów lub nawet nowych egzemplarzy objętych promocjami.

Dla kupującego najważniejsza jest więc nie sama kwota z ogłoszenia, ale odpowiedź na pytanie, co dokładnie kryje się za daną ceną. W przypadku MG ZS różnice między poszczególnymi egzemplarzami są na tyle duże, że dokładne sprawdzenie wersji, historii i wyposażenia może być ważniejsze niż sam przebieg czy rocznik.