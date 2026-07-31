Masz źle zaparkowane auto? Od stycznia zapłacisz jeszcze więcej

Od 1 stycznia 2027 roku wzrosną maksymalne opłaty za odholowanie pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych.

Zgodnie z nowym obwieszczeniem Ministerstwa Finansów za usunięcie samochodu o DMC do 3,5 t będzie można zapłacić nawet 770 zł, a każda doba postoju kosztować będzie maksymalnie 67 zł. Oznacza to, że pozostawienie auta w niedozwolonym miejscu może okazać się jeszcze bardziej kosztowne.

Od 1 stycznia kierowcy zapłacą więcej za holowanie

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe maksymalne stawki, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Podwyżki obejmują zarówno koszt odholowania pojazdu, jak i jego przechowywania na parkingu strzeżonym.

Najważniejsze zmiany wyglądają następująco:

motocykl – odholowanie do 358 zł (o 10 zł więcej), postój 50 zł za dobę (o 2 zł więcej),

– odholowanie do (o 10 zł więcej), postój (o 2 zł więcej), samochód o DMC do 3,5 t – odholowanie do 770 zł (o 21 zł więcej), postój 67 zł za dobę (o 2 zł więcej),

– odholowanie do (o 21 zł więcej), postój (o 2 zł więcej), rower, motorower i hulajnoga elektryczna – odholowanie do 184 zł (o 5 zł więcej), przechowywanie 36 zł za dobę (o 1 zł więcej).

To stawki maksymalne. Ostateczne opłaty nadal będą ustalane przez samorządy, które mogą zdecydować się na niższe kwoty.

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Kiedy samochód może zostać odholowany?

Usunięcie pojazdu odbywa się na podstawie przepisów art. 50a oraz art. 130a Prawa o ruchu drogowym. Najczęstsze sytuacje, w których kierowca musi liczyć się z odholowaniem auta, to:

parkowanie w miejscu utrudniającym ruch lub zagrażającym bezpieczeństwu,

pozostawienie pojazdu na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami bez wymaganej karty,

zatrzymanie w miejscu oznaczonym znakiem informującym o usunięciu pojazdu na koszt właściciela,

brak tablic rejestracyjnych,

widoczne porzucenie lub długotrwałe nieużytkowanie pojazdu,

przekroczenie dopuszczalnej masy, wymiarów lub nacisku osi,

prowadzenie pojazdu przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Policja lub inne uprawnione służby mogą również zdecydować o odholowaniu pojazdu, jeśli jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza przepisy ochrony środowiska.

Mandat to nie wszystko

Wielu kierowców zapomina, że mandat za nieprawidłowe parkowanie często nie jest jedynym wydatkiem. Jeśli samochód zostanie odholowany, do kary finansowej dochodzą koszt usunięcia pojazdu oraz opłata za każdą rozpoczętą dobę przechowywania.

Przy kilkudniowym postoju na parkingu strzeżonym całkowity rachunek może przekroczyć kilkaset złotych, a w przypadku większych pojazdów będzie jeszcze wyższy.

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Samorządy zdecydują o ostatecznych opłatach

Nowe kwoty nie oznaczają automatycznych podwyżek w całym kraju. Ministerstwo Finansów określiło jedynie maksymalne stawki, natomiast to rady miast i powiatów zdecydują, czy wprowadzą najwyższe możliwe opłaty, czy pozostaną przy niższych poziomach.

Dla kierowców oznacza to jedno – od początku 2027 roku nieprawidłowe parkowanie może kosztować jeszcze więcej, zwłaszcza jeśli pojazd zostanie odholowany i pozostanie na parkingu przez kilka dni.