To koniec pewnej epoki. Audi wycofało A8 z Europy

Audi kończy sprzedaż modelu A8 w Europie. Producent przestał przyjmować zamówienia na swoją flagową limuzynę, a ostatnie egzemplarze trafiają do klientów w Stanach Zjednoczonych.

To symboliczne zakończenie ponad 30-letniej historii modelu, który przez dekady pełnił rolę technologicznej wizytówki marki z Ingolstadt.

To koniec Audi A8 w Europie

Audi A8 zadebiutowało w 1994 roku i od początku było najbardziej zaawansowanym technologicznie modelem marki. Przez cztery generacje wyznaczało kierunek rozwoju systemów bezpieczeństwa, napędów oraz wyposażenia premium, konkurując z BMW Serii 7 i Mercedesem Klasy S.

Dziś ten rozdział dobiega końca. Audi zakończyło przyjmowanie zamówień na A8 w Europie, a ostatnie wyprodukowane egzemplarze są dostarczane klientom w USA. Oznacza to, że flagowa limuzyna znika z europejskiej oferty producenta.

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Dlaczego Audi wycofuje A8?

Obecna generacja A8 zadebiutowała w 2017 roku, a w 2022 roku przeszła gruntowny lifting. Mimo modernizacji model nie nadążył za tempem zmian w segmencie luksusowych limuzyn.

Najwięksi konkurenci są dziś znacznie młodsi. BMW Serii 7 oraz elektryczne i7 pojawiły się w 2022 roku, natomiast Mercedes-Benz Klasy S (W223) zadebiutował pod koniec 2020 roku i doczekał się kolejnych aktualizacji. W efekcie Audi A8 zaczęło odstawać pod względem świeżości oferty.

Na decyzję producenta wpłynęły również zmieniające się preferencje klientów. Luksusowe SUV-y coraz częściej wypierają klasyczne limuzyny, nawet w segmencie premium.

Audi stawia dziś na SUV-y

Zmiana strategii widoczna jest w planach inwestycyjnych marki. Audi koncentruje się obecnie na modelach o większym potencjale sprzedażowym, czego przykładem jest nowy SUV Q9, którego ceny w Polsce zaczynają się od ponad 516 tys. zł.

Dodatkowym problemem A8 była krytyka dotycząca stylistyki. Wielu klientów zwracało uwagę, że flagowa limuzyna stała się zbyt podobna do mniejszego Audi A6, przez co trudniej było uzasadnić jej znacznie wyższą cenę.

Czy Audi A8 jeszcze wróci?

Audi nie zamyka definitywnie drzwi przed powrotem modelu. Przedstawiciele marki podkreślają, że A8 nadal pozostaje ważnym elementem historii producenta, choć obecnie nie ujawniono żadnych konkretnych planów dotyczących następcy.

Nie wiadomo również, czy ewentualna nowa generacja byłaby klasyczną limuzyną spalinową, hybrydą plug-in czy samochodem całkowicie elektrycznym.

Tak mogłoby wyglądać nowe Audi A8

Jedną z najciekawszych wizji przyszłego A8 przygotował Luca Serafini (lsdesignsrl). Włoski projektant stworzył własną interpretację limuzyny, wykorzystując najnowszy język stylistyczny Audi.

Projekt zachowuje klasyczne proporcje dużej limuzyny, ale otrzymał nowoczesny przód z szerokim grillem, wąskimi reflektorami połączonymi listwą LED oraz mocno zaakcentowanymi błotnikami inspirowanymi najnowszymi konceptami marki.

Tył wyróżnia pełnej szerokości pas świetlny LED, podświetlane czerwone pierścienie Audi oraz klasyczne końcówki układu wydechowego. To sugeruje, że autor wyobrażał sobie następcę z silnikiem spalinowym, a nie wyłącznie samochód elektryczny.

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Koniec pewnej epoki

Wycofanie Audi A8 z Europy kończy ponad trzy dekady historii jednej z najważniejszych limuzyn klasy premium. Dziś Audi koncentruje się przede wszystkim na SUV-ach oraz elektryfikacji gamy, jednak marka nie zamyka definitywnie tematu swojego flagowego sedana.

Jeśli kiedyś A8 powróci, prawdopodobnie będzie zupełnie innym samochodem niż dotychczas. Wizje projektantów pokazują jednak, że zainteresowanie następcą wciąż pozostaje duże, a miejsce dla reprezentacyjnej limuzyny Audi nadal istnieje w wyobraźni fanów marki.