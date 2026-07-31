Tesla Model Y niemal zdetronizowała hit Europy. Brakuje naprawdę niewiele

Tesla Model Y była drugim najchętniej kupowanym samochodem w Europie w pierwszym półroczu 2026 roku. Elektryczny SUV ustąpił jedynie Dacii Sandero, która sprzedała się w liczbie około 110 tys. egzemplarzy.

Co istotne, Model Y pozostaje jedynym samochodem elektrycznym w pierwszej dziesiątce europejskiego rankingu sprzedaży, potwierdzając silną pozycję Tesli mimo rosnącej konkurencji.

Tesla Model Y niemal wyprzedziła Dacię Sandero

Tesla Model Y zakończyła pierwsze półrocze 2026 roku na drugim miejscu sprzedaży w Europie. Choć producent nie ujawnił dokładnej różnicy względem lidera, dane pokazują, że elektryczny SUV znalazł się bardzo blisko Dacii Sandero, która osiągnęła wynik około 110 tys. sprzedanych egzemplarzy.

To rezultat szczególnie istotny, ponieważ Model Y jest jedynym w pełni elektrycznym samochodem w europejskim TOP10. Większość pozostałych modeli to znacznie tańsze auta segmentów B i C, co dodatkowo podkreśla sukces Tesli.

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Rynek aut elektrycznych wyraźnie przyspiesza

Model Y nie jest już jedynym elektrykiem widocznym w czołówce europejskich rankingów. W pierwszej pięćdziesiątce sprzedaży pojawiło się więcej modeli z napędem elektrycznym:

To pokazuje, że samochody elektryczne przestają być rynkową niszą i coraz śmielej konkurują z modelami spalinowymi.

Coraz więcej elektryków w TOP50 Europy

Jeszcze kilka lat temu jedynym autem elektrycznym regularnie pojawiającym się w czołówce sprzedaży była Tesla Model Y. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

W zestawieniu TOP50 znalazły się również modele, których sprzedaż wspierają zarówno wersje elektryczne, jak i spalinowe lub hybrydowe. Wśród nich są m.in.:

Rosnąca liczba modeli elektrycznych w czołówce sprzedaży pokazuje, że europejski rynek motoryzacyjny wchodzi w nowy etap. Samochody na prąd coraz częściej stają się realną alternatywą dla aut spalinowych, a nie jedynie wyborem dla wąskiej grupy klientów.

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Tesla utrzymuje mocną pozycję mimo większej konkurencji

Choć na rynku pojawia się coraz więcej nowych modeli elektrycznych, Tesla Model Y pozostaje punktem odniesienia dla całego segmentu EV. Popularność SUV-a pokazuje, że połączenie praktycznego nadwozia, rozwiniętej infrastruktury ładowania i globalnej strategii sprzedaży nadal przekłada się na bardzo wysokie wyniki.

Jeżeli obecny trend się utrzyma, kolejne kwartały mogą przynieść jeszcze większy udział samochodów elektrycznych w europejskich rankingach sprzedaży. Dla Tesli oznacza to rosnącą presję konkurencji, ale jednocześnie potwierdza, że rynek EV dojrzewa szybciej, niż przewidywano jeszcze kilka lat temu.