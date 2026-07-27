Od 3 września wchodzą nowe przepisy dla kierowców. Kary będą znacznie surowsze

Od 3 września 2026 roku w życie wejdzie kolejny etap zmian w przepisach dotyczących kierowców. Największe konsekwencje odczują osoby, które dopiero zdobywają prawo jazdy, oraz kierowcy lekceważący decyzje o zatrzymaniu uprawnień. W skrajnych przypadkach za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów będzie można stracić prawo jazdy nawet na 5 lat.

Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy podpisanej przez prezydenta pod koniec listopada 2025 roku. Część przepisów obowiązuje już od kilku miesięcy, jednak 3 września 2026 roku zacznie obowiązywać ostatni etap reformy. Obejmuje on przede wszystkim wprowadzenie okresu próbnego dla nowych kierowców oraz znacznie surowsze kary dla osób prowadzących samochód mimo zatrzymanego prawa jazdy.

Okres próbny dla nowych kierowców

Każda osoba, która po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B od 3 września 2026 roku, zostanie objęta okresem próbnym.

Dla większości kierowców będzie on trwał 2 lata. W przypadku osób, które zdobyły uprawnienia w wieku 17 lat, okres próbny potrwa 3 lata lub do ukończenia 20. roku życia.

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Nowe przepisy nie obejmą osób, które zdobędą uprawnienia najpóźniej 2 września 2026 roku.

W czasie okresu próbnego obowiązywać będą dodatkowe ograniczenia:

zerowy limit alkoholu (0,0 promila),

maksymalnie 12 punktów karnych – po przekroczeniu tego limitu konieczne będzie odbycie dodatkowego szkolenia praktycznego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– po przekroczeniu tego limitu konieczne będzie odbycie dodatkowego szkolenia praktycznego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dwa prawomocnie stwierdzone wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym spowodują wydłużenie okresu próbnego o kolejne dwa lata.

Jazda mimo zatrzymanego prawa jazdy. Kara będzie znacznie surowsza

Największą zmianą są jednak nowe konsekwencje dla kierowców, którzy zignorują decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy i mimo to wsiądą za kierownicę.

Do tej pory taka osoba otrzymywała kolejne trzy miesiące zatrzymania dokumentu. Od 3 września przepisy będą znacznie bardziej restrykcyjne.

Za prowadzenie pojazdu mimo zatrzymanego prawa jazdy kierowca straci uprawnienia na 5 lat. Po upływie tego okresu nie wystarczy odebrać dokumentu – konieczne będzie ponowne przejście całej procedury uzyskania prawa jazdy, włącznie z wymaganymi egzaminami.

Kogo obejmą nowe przepisy?

Okres próbny dotyczy wszystkich osób, które po raz pierwszy zdadzą egzamin na prawo jazdy kategorii B od 3 września 2026 roku. Każdego roku oznacza to setki tysięcy nowych kierowców.

Nowe sankcje za jazdę mimo zatrzymanego prawa jazdy skierowane są do znacznie mniejszej grupy, jednak właśnie wobec kierowców świadomie łamiących przepisy.

Warto przypomnieć, że od kilku miesięcy obowiązują już przepisy pozwalające zatrzymać prawo jazdy m.in. za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym. To właśnie osoby, którym dokument został zatrzymany, powinny szczególnie uważać na zmiany wchodzące w życie we wrześniu.

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Co zrobić przed 3 września?

Osoby będące w trakcie kursu na prawo jazdy i chcące uniknąć okresu próbnego powinny uzyskać uprawnienia najpóźniej do 2 września 2026 roku. Liczy się data nadania uprawnień w systemie, a nie moment odbioru plastikowego dokumentu.

Z kolei kierowcy, którym obecnie zatrzymano prawo jazdy, powinni pamiętać, że od 3 września każda jazda mimo obowiązującego zakazu może zakończyć się utratą uprawnień na pięć lat oraz koniecznością ponownego zdawania egzaminów.