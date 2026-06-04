Mazda CX-30 po ważnych zmianach. Nowe systemy i bogatsze wyposażenie

Mazda CX-30 na rok modelowy 2027 stawia na praktyczne zmiany w systemach wsparcia kierowcy i wyposażeniu. Adaptacyjny tempomat współpracuje teraz z rozpoznawaniem znaków i sam dostosowuje prędkość po akceptacji kierowcy, a układ AEB lepiej reaguje na motocykle oraz skuteczniej monitoruje martwe pola.

Do gamy dołączają też dwie nowe wersje, Homura Plus i Makoto, a ofertę nadal tworzą silniki e-Skyactiv G 140 oraz e-Skyactiv X 186. Całość obejmuje sześciolatnia gwarancja do 150 000 km.

Mazda CX-30 2027 po modernizacji. Więcej bezpieczeństwa, nowe wersje i bogatsze wyposażenie

Mazda odświeża CX-30 na rok modelowy 2027, stawiając na rozwiązania, które kierowcy odczują na co dzień. Zamiast rewolucji stylistycznej producent skupił się na systemach bezpieczeństwa, wsparciu kierowcy oraz wyposażeniu. W gamie pojawiają się nowe odmiany Homura Plus i Makoto, a wszystkie wersje zyskują rozszerzony pakiet asystentów jazdy.

Więcej wsparcia kierowcy i skuteczniejsze systemy bezpieczeństwa

Najważniejsze zmiany dotyczą elektroniki wspierającej kierowcę. Mazda połączyła adaptacyjny tempomat z systemem rozpoznawania znaków drogowych. Po wykryciu nowego ograniczenia prędkości kierowca może zaakceptować je jednym przyciskiem, a samochód automatycznie dostosuje ustawienia tempomatu.

Producent udoskonalił również system automatycznego hamowania awaryjnego. Układ skuteczniej działa podczas skręcania na skrzyżowaniach, lepiej rozpoznaje motocykle i dokładniej monitoruje otoczenie pojazdu. Rozszerzone możliwości otrzymał także asystent zmiany pasa ruchu, który potrafi wykrywać jednoślady poruszające się w martwym polu.

Niezależnie od wybranej wersji wyposażenia każda Mazda CX-30 2027 standardowo otrzymuje system monitorowania uwagi kierowcy oraz układ zapobiegający kolizjom.

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Lepsza detekcja motocykli i bardziej zaawansowane asystenty

Nowe algorytmy bezpieczeństwa koncentrują się przede wszystkim na sytuacjach, które najczęściej prowadzą do niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Systemy szybciej identyfikują motocykle podczas zmiany pasa ruchu i skuteczniej ostrzegają kierowcę o potencjalnym zagrożeniu.

Poprawiono także działanie monitorowania martwego pola, dzięki czemu ostrzeżenia pojawiają się wcześniej i są bardziej precyzyjne. W praktyce oznacza to większy komfort podczas jazdy miejskiej oraz na drogach szybkiego ruchu.

Subtelne zmiany stylistyczne i nowe kolory nadwozia

Mazda nie zmienia charakterystycznej sylwetki CX-30, ale wprowadza kilka elementów odświeżających wygląd modelu. Przód zyskał nową sygnaturę świateł LED do jazdy dziennej, a ofertę lakierów poszerzono o dwa nowe kolory - Aero Grey oraz Zinc Green.

W odmianach Homura, Homura Plus i Makoto pojawiają się dodatkowo czarne elementy stylistyczne, obejmujące między innymi skrzydło Signature Wing, logo marki i oznaczenia modelu.

Nowe wersje Homura Plus i Makoto

Nowością w gamie są dwie bogato wyposażone odmiany.

Homura Plus

Homura Plus stawia na sportowy charakter i zaawansowane technologie. Na wyposażeniu znajdują się:

reflektory Matrix LED,

kamera 360 stopni,

asystent ruchu poprzecznego z tyłu z funkcją hamowania,

system ostrzegania o pieszych,

automatyczna regulacja świateł po rozpoznaniu znaków drogowych,

nagłośnienie Bose z 12 głośnikami,

elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele obszyte czarną skórą,

czarne relingi dachowe.

Makoto

Makoto kierowana jest do klientów szukających bardziej eleganckiego charakteru. Wyróżniają ją jasne materiały wykończeniowe, biała i szara eko-skóra oraz deska rozdzielcza wykończona jasnoszarym materiałem.

W standardzie znalazły się także kamera 360 stopni, system audio Bose, dedykowane dywaniki oraz srebrna obudowa kluczyka.

Bogatsze wyposażenie w całej gamie

Zmiany objęły również pozostałe wersje wyposażenia.

Bazowa Prime-Line otrzymuje rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa, nową matowoczarną konsolę środkową, czarne listwy wokół szyb i przeprojektowane światła do jazdy dziennej.

Centre-Line zyskuje nowe podświetlenie konsoli, natomiast pakiet Design dodaje elementy w błyszczącej czerni, chromowane obramowania szyb i detale w kolorze Gunmetal. Exclusive-Line otrzymuje srebrne relingi dachowe, kamerę 360 stopni oraz funkcję See-Through View.

Silniki bez zmian. Nadal dostępne e-Skyactiv G i e-Skyactiv X

Mazda nie zdecydowała się na zmiany w gamie napędowej. CX-30 nadal będzie oferowana z benzynowymi jednostkami wspieranymi przez układ miękkiej hybrydy 24 V.

Podstawę stanowi silnik e-Skyactiv G 140 o pojemności 2,5 litra, rozwijający 140 KM i 238 Nm momentu obrotowego.

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Wyżej pozycjonowany e-Skyactiv X 186 generuje 186 KM i 240 Nm. Jednostka wykorzystuje technologię SPCCI, łączącą cechy silnika benzynowego i wysokoprężnego. W wybranych wersjach dostępny pozostaje również napęd na cztery koła i-Activ AWD.

6 lat gwarancji do 150 tys. km

Mazda CX-30 na rok modelowy 2027 będzie objęta 6-letnią gwarancją producenta z limitem 150 tys. km. Ochrona obejmuje wady materiałowe i produkcyjne wykraczające poza standardowe zużycie eksploatacyjne.

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Modernizacja nie zmienia charakteru CX-30, ale wyraźnie podnosi poziom bezpieczeństwa i wyposażenia. To właśnie te praktyczne usprawnienia mają pomóc modelowi utrzymać silną pozycję w segmencie kompaktowych SUV-ów.