Ministerstwo potwierdziło daty. Rejestracja i wyrejestrowanie auta czekają duże zmiany

Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło ostateczne terminy zmian w systemie rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów: główne modyfikacje zaczną obowiązywać w czerwcu 2026, a pełna cyfryzacja procesu ruszy 18 stycznia 2027. Dla kierowców oznacza to m.in. rejestrację używanego auta bez zdejmowania tablic, koniec obowiązku dostarczania poświadczeń przeglądu oraz uproszczone procedury przy zezłomowaniu.

Pakiet zmian przewiduje też ułatwienia dla osób bez meldunku oraz docelowo złożenie wniosku przez mObywatela. Zmiany mają skrócić procedury i ograniczyć wizyty w urzędach.

Ministerstwo potwierdziło terminy

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia i potwierdziło harmonogram zmian w rejestracji oraz wyrejestrowywaniu pojazdów. Pierwsze ułatwienia wejdą w życie już 10 czerwca 2026 r., kolejne od 30 czerwca, a pełna cyfryzacja procesu ma ruszyć 18 stycznia 2027 r.

Nowe przepisy mają ograniczyć biurokrację, zmniejszyć liczbę wizyt w urzędach i szerzej wykorzystać dane dostępne już w państwowych systemach.

Od 10 czerwca: rejestracja używanego auta bez oddawania tablic

Najważniejsza zmiana dla kupujących samochody używane dotyczy tablic rejestracyjnych. Od 10 czerwca 2026 r. właściciel pojazdu zarejestrowanego wcześniej w Polsce nie będzie musiał zdejmować i dostarczać tablic do urzędu, jeśli chce je zachować.

Wystarczy złożyć oświadczenie, że tablice są czytelne, a nalepka legalizacyjna pozostaje nienaruszona. Ułatwienie obejmie tablice wykonane według obecnie obowiązującego wzoru.

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To nie jedyna zmiana. Urzędy przestaną wymagać przedstawiania dokumentu potwierdzającego ważne badanie techniczne, jeżeli informacja znajduje się już w Centralnej Ewidencji Pojazdów. W praktyce oznacza to mniej dokumentów i krótszą procedurę rejestracyjną.

Ułatwienia dla osób bez meldunku

Od 10 czerwca uproszczona zostanie również czasowa rejestracja pojazdów dla osób, które nie mają stałego lub czasowego meldunku w Polsce.

Nowe przepisy pozwolą zarejestrować pojazd w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu lub odbioru samochodu. To szczególnie ważne dla osób kupujących auto w innym mieście niż miejsce zamieszkania.

Dla rynku samochodów używanych oznacza to większą elastyczność i mniej formalnych przeszkód przy finalizowaniu transakcji.

Od 30 czerwca: prostsze wyrejestrowanie po zezłomowaniu

Kolejna zmiana zacznie obowiązywać 30 czerwca 2026 r. i dotyczy wyrejestrowywania pojazdów przeznaczonych do kasacji.

Właściciel nie będzie już musiał samodzielnie oddawać tablic rejestracyjnych do urzędu. Obowiązek ten przejmie stacja demontażu, która zniszczy tablice i wyda odpowiednie zaświadczenie.

Dodatkowo przedsiębiorca prowadzący demontaż będzie zobowiązany do uzupełnienia informacji o zezłomowaniu w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dzięki temu cały proces ma być szybszy i bardziej przejrzysty.

To zmiana, która nie wzbudza dużych emocji, ale w praktyce pozwoli ograniczyć liczbę formalności związanych z wycofaniem auta z ruchu.

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Od 2027 roku rejestracja auta przez mObywatela

Największa rewolucja została zaplanowana na 18 stycznia 2027 r. Wtedy kierowcy mają otrzymać możliwość składania wniosków o rejestrację pojazdu całkowicie online.

Nowa usługa ma zostać udostępniona w aplikacji mObywatel i stać się pełnoprawną alternatywą dla tradycyjnej wizyty w urzędzie.

Oznacza to, że większość formalności związanych z rejestracją samochodu będzie można załatwić bez stania w kolejkach i bez wizyty przy urzędowym okienku.

Mniej papierów, więcej cyfryzacji

Planowane zmiany pokazują kierunek obrany przez Ministerstwo Infrastruktury. Najpierw ograniczenie zbędnych dokumentów i uproszczenie procedur, a następnie pełna cyfryzacja procesu rejestracji.

Najwięcej skorzystają osoby kupujące samochody używane oraz właściciele pojazdów przeznaczonych do zezłomowania. Od czerwca formalności mają być prostsze, a od stycznia 2027 r. część z nich będzie można załatwić bez wychodzenia z domu.