Mycie auta w upał może zniszczyć lakier. Kierowcy wciąż popełniają ten błąd

Jedna chwila nieuwagi w upalny dzień może trwale uszkodzić lakier i nie chodzi o zwykłe zabrudzenia. Gdy na rozgrzaną karoserię trafi silny detergent lub piana aktywna, preparat potrafi wyschnąć szybciej, niż zdążymy go spłukać. Efektem są zacieki, odbarwienia i mikropęknięcia, których często nie da się usunąć domowymi metodami.

Poniżej wyjaśniamy, skąd biorą się takie uszkodzenia, jak ich unikać na myjniach bezdotykowych i co zrobić, gdy plamy już się pojawią.

DLACZEGO MYCIE AUTA W UPAŁ MOŻE ZNISZCZYĆ LAKIER?

Mycie samochodu w pełnym słońcu może skończyć się czymś więcej niż tylko smugami. Wysoka temperatura sprawia, że lakier nagrzewa się nawet do około 70 st. C, a chemia używana na myjni bezdotykowej zaczyna działać znacznie agresywniej niż w normalnych warunkach.

Największy problem pojawia się wtedy, gdy detergent lub aktywna piana zdążą wyschnąć na karoserii, zanim zostaną spłukane. W efekcie na lakierze zostają trwałe zacieki, plamy lub odbarwienia, szczególnie widoczne na ciemnych autach.

PIANA AKTYWNA I GORĄCY LAKIER TO ZŁE POŁĄCZENIE

Najbardziej ryzykowna jest aktywna piana. W upale potrafi zbyt szybko wyschnąć i wejść w reakcję z bezbarwną warstwą lakieru. Po spłukaniu zamiast czystej powierzchni zostają ślady, które nie znikają przy kolejnym myciu.

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Dodatkowo zimna woda na rozgrzanym aucie powoduje szok termiczny. Taka różnica temperatur może osłabić lakier i doprowadzić do mikropęknięć w jego zewnętrznej warstwie. Nie widać ich od razu, ale z czasem mogą się pogłębiać.

Problem potęgują też silne środki zasadowe stosowane do felg. W wysokiej temperaturze potrafią trwale wyszarzyć opony i zostawić nieodwracalne ślady.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY NA MYJNI BEZDOTYKOWEJ

Latem ryzyko uszkodzeń rośnie głównie przez pośpiech i warunki. Najczęstsze błędy to:

mycie rozgrzanego auta stojącego w słońcu

zbyt długie pozostawienie piany na lakierze

brak szybkiego spłukiwania poszczególnych elementów

pozostawienie kropli wody do wyschnięcia

Właśnie te krople są kolejnym problemem. Twarda woda odparowuje i zostawia jasne ślady, które szczególnie widać na ciemnych lakierach.

JAK MYĆ AUTO, ŻEBY NIE ZOSTAWIĆ ŚLADÓW?

Najważniejsza zasada brzmi prosto: nie myć gorącego auta w pełnym słońcu.

Najbezpieczniej robić to w cieniu lub pod zadaszeniem i pracować etapami. Każdy fragment karoserii powinien być od razu spłukany, zanim chemia zdąży wyschnąć.

Po myciu warto od razu osuszyć auto miękkim ręcznikiem. To ogranicza powstawanie zacieków i plam po wodzie.

Dobrą praktyką jest też unikanie agresywnych środków w największym upale oraz ostrożność przy aktywnej pianie, która w takich warunkach działa najintensywniej.

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CO ZROBIĆ, GDY POJAWIĄ SIĘ PLAMY NA LAKIERZE?

Jeśli na lakierze zostaną odbarwienia lub trwałe zacieki, zwykłe mycie zwykle już nie wystarczy. W takich przypadkach potrzebna jest korekta lakieru, najczęściej polerowanie.

Po usunięciu śladów warto zabezpieczyć karoserię woskiem lub powłoką ochronną, aby ograniczyć ryzyko powtórzenia problemu.

W poważniejszych przypadkach, gdy plamy są głębokie i nie reagują na korektę, konieczna może być pomoc specjalisty od lakieru.

Upał i myjnia bezdotykowa to połączenie, które wymaga ostrożności. Największe ryzyko nie wynika z samej chemii, ale z jej zbyt długiego kontaktu z rozgrzanym lakierem.

Prosta zasada – mycie w cieniu, szybkie spłukiwanie i natychmiastowe osuszanie – w większości przypadków wystarcza, by uniknąć trwałych śladów i kosztownych poprawek.