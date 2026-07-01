Dodge świętuje 60-lecie. Charger dostał lakier, który zniknie po roku
Dodge ubrał Chargera w fiolet — Purple Haze trafia do oferty wyłącznie na rocznik 2027 i kosztuje 795 USD. To pierwszy taki odcień w historii marki i wyraźne nawiązanie do legendarnej linii lakierów High Impact. Lakier obejmuje całą gamę Chargera — zarówno wersje spalinowe SIXPACK, jak i elektrycznego Chargera Daytonę.
Marka zaplanowała publiczną premierę na Carlisle Chrysler Nationals (10–12 lipca) i liczy, że barwa stanie się jednym z istotnych czynników decyzyjnych dla klientów muscle carów.
Dodge świętuje 60 lat Chargera. Purple Haze trafi do oferty tylko na rok 2027
Dodge przygotował wyjątkową nowość z okazji 60. rocznicy modelu Charger. Do oferty na rok modelowy 2027 trafi limitowany lakier Purple Haze, który będzie dostępny wyłącznie przez jeden rok. Dopłata wynosi 795 dolarów, a zamówienia w USA już ruszyły.
Nowy odcień nawiązuje do legendarnych lakierów High Impact z końca lat 60., takich jak Plum Crazy, Go Mango czy Sublime. Producent podkreśla, że kolor nadwozia ma dla klientów Chargera wyjątkowe znaczenie i często należy do najważniejszych czynników przy wyborze samochodu.
Purple Haze zmienia odcień w zależności od światła
Purple Haze ma błyszczące wykończenie i wyraźnie zmienia wygląd w zależności od warunków. W pełnym słońcu staje się jasnym, żywym fioletem, a w cieniu nabiera głębokiego, ciemnego odcienia. Dzięki temu podkreśla muskularną sylwetkę Chargera i wyróżnia go na tle pozostałych wersji.
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Nowy lakier będzie dostępny w całej gamie modelu - zarówno w spalinowych odmianach SIXPACK, jak i elektrycznym Chargerze Daytona.
Dodge stawia na personalizację
Purple Haze można połączyć z fabrycznymi dodatkami Mopar. Klienci mają do wyboru:
- podwójne pasy Fratzog,
- 10 wzorów pasów i grafik Mopar,
- satynowo-czarną maskę lub czarny akcent na masce w wersjach SIXPACK.
Dzięki temu każdy Charger może zyskać indywidualny charakter bez konieczności korzystania z akcesoriów z rynku wtórnego.
Premiera podczas Carlisle Chrysler Nationals
Pierwszy publiczny pokaz Purple Haze odbędzie się podczas Carlisle Chrysler Nationals w Pensylwanii, które zaplanowano na 10-12 lipca. Na stoisku Dodge'a pojawi się Charger Scat Pack w nowym kolorze.
Gama modelowa na 2027 rok obejmie:
- Charger SIXPACK R/T - 420 KM,
- Charger SIXPACK Scat Pack - 550 KM,
- elektrycznego Chargera Daytona Scat Pack - 670 KM.
Wszystkie wersje będą standardowo wyposażone w napęd na cztery koła.
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Purple Haze tylko przez jeden rok
Dodge nie ukrywa, że Purple Haze ma być jubileuszową atrakcją. Lakier będzie oferowany wyłącznie w roku modelowym 2027 i kosztuje 795 dolarów. To kolejny element strategii marki, która chce podkreślić wyjątkowy charakter Chargera nie tylko osiągami, ale również wyglądem.
Powrót do tradycji kultowych lakierów High Impact pokazuje, że nawet w erze nowych napędów producent nadal stawia na emocje i możliwość wyróżnienia się na drodze.