Silnik się przegrzewa? Ten prosty trik może uratować cię przed awarią

Gdy wskaźnik temperatury zaczyna pełznąć w stronę czerwonego pola, jednym z najszybszych sposobów na ograniczenie ryzyka bywa włączenie ogrzewania. Brzmi to paradoksalnie, ale w upalny dzień może pomóc uratować silnik.

Jeśli standardowe chłodzenie przestaje działać, część ciepła można przekierować do kabiny, a wyłączenie klimatyzacji odciąża jednostkę napędową. Ten prosty manewr kupuje czas, ale jednocześnie wyraźnie pokazuje, że układ chłodzenia wymaga diagnostyki. Poniżej konkretne sygnały, natychmiastowe działania i lista usterek, które najczęściej ujawniają się latem.

JAK ROZPOZNAĆ, ŻE SILNIK ZACZYNA SIĘ PRZEGRZEWAĆ?

Pierwszym sygnałem jest rosnąca temperatura płynu chłodzącego. Jeśli wskazówka zbliża się do czerwonego pola lub na desce rozdzielczej zapali się czerwona kontrolka temperatury, trzeba działać natychmiast.

Najczęściej problem pojawia się podczas jazdy w korku lub w upalny dzień, gdy układ chłodzenia nie nadąża z odprowadzaniem ciepła. Silnik może pracować ciężej, a spod maski będzie wyczuwalne znacznie większe ciepło niż zwykle.

Jeżeli temperatura przekracza normalny poziom pracy, czyli około 90 st. C, nie warto liczyć, że problem ustąpi sam. Dalsza jazda może doprowadzić do przegrzania silnika i bardzo kosztownej awarii. Nawet jeśli uda się go schłodzić, układ chłodzenia powinien jak najszybciej sprawdzić mechanik.

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DLACZEGO WŁĄCZENIE OGRZEWANIA POMAGA?

Choć brzmi to paradoksalnie, włączenie ogrzewania na maksymalną moc pomaga odprowadzić część ciepła z silnika do wnętrza samochodu. Dzięki temu układ chłodzenia zostaje chwilowo odciążony, a temperatura jednostki napędowej może spaść.

Jednocześnie warto wyłączyć klimatyzację, ponieważ dodatkowo obciąża silnik. Jeśli auto jedzie, najlepiej opuścić korek i utrzymywać płynny ruch. Pęd powietrza znacznie skuteczniej chłodzi chłodnicę niż postój.

Gdy dalsza jazda nie jest możliwa, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i pozwolić silnikowi ostygnąć. Można otworzyć maskę, aby ułatwić odprowadzanie ciepła, ale nie wolno odkręcać korka zbiorniczka płynu chłodzącego, dopóki układ pozostaje gorący i pod ciśnieniem.

Jeżeli przegrzewanie zmusza do korzystania z ogrzewania kabiny, oznacza to, że układ chłodzenia wymaga diagnostyki.

CO ZROBIĆ, GDY TEMPERATURA SILNIKA GWAŁTOWNIE ROŚNIE?

Najważniejsze jest szybkie ograniczenie temperatury silnika.

włącz ogrzewanie na maksymalną temperaturę,

wyłącz klimatyzację,

jeśli to możliwe, wyjedź z korka i jedź płynnie,

gdy temperatura nadal rośnie, zatrzymaj auto w bezpiecznym miejscu i wyłącz silnik,

po ostygnięciu możesz otworzyć maskę, aby szybciej odprowadzić ciepło.

Nie próbuj odkręcać korka zbiorniczka wyrównawczego zaraz po zatrzymaniu samochodu. Gorący płyn chłodniczy znajduje się pod wysokim ciśnieniem i może spowodować poważne poparzenia.

DLACZEJ SILNIK PRZEGRZEWA SIĘ NAJCZĘŚCIEJ LATEM?

Wysoka temperatura i jazda w korkach szybko ujawniają usterki układu chłodzenia, które przez większość roku pozostają niewidoczne.

Najczęściej winny jest niesprawny wentylator chłodnicy, który podczas postoju odpowiada za chłodzenie silnika. Problem mogą powodować również uszkodzony termostat, zbyt niski poziom płynu chłodniczego, nieszczelność układu albo poważniejsze awarie, takie jak uszkodzona uszczelka pod głowicą.

Jeżeli samochód przegrzewa się tylko podczas postoju lub wolnej jazdy, to jeden z pierwszych sygnałów, że układ chłodzenia nie działa prawidłowo.

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KIEDY NIE WOLNO ODKŁADAĆ WIZYTY U MECHANIKA?

Awaryjne schłodzenie silnika pozwala bezpiecznie zakończyć podróż, ale nie rozwiązuje problemu.

Jeżeli temperatura rośnie mimo włączonego ogrzewania lub sytuacja powtarza się przy kolejnych upałach, samochód powinien jak najszybciej trafić do warsztatu. Mechanik sprawdzi pracę wentylatora, termostatu, szczelność układu oraz stan pompy wody i płynu chłodniczego.

Ignorowanie pierwszych objawów może skończyć się przegrzaniem silnika, uszkodzeniem uszczelki pod głowicą, a nawet zatarciem jednostki napędowej. W porównaniu z kosztami takiej naprawy szybka diagnostyka jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem.