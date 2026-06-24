Nowy Jeep Compass 4xe już dostępny. Takich parametrów ten model jeszcze nie miał

Jeep otworzył zamówienia na nowego Compassa 4xe — najmocniejszą wersję modelu z 375 KM i baterią zapewniającą ponad 600 km zasięgu według WLTP. Zamówienia ruszyły 23 czerwca na głównych rynkach europejskich, a Jeep planuje domknąć wprowadzanie auta do kolejnych krajów na początku lipca.

Producent zapowiada szybkie ładowanie od 20 do 80 procent w 27 minut oraz parametry terenowe, w tym brodzenie do 480 mm i przekazywanie do 3100 Nm na tylne koła. To pierwszy przypadek, gdy oznaczenie 4xe trafia na w pełni elektryczny SUV z napędem obu osi, a nie tylko na hybrydę plug-in.

Zamówienia na nowego Jeepa Compassa 4xe już ruszyły

Jeep rozpoczął 23 czerwca przyjmowanie zamówień na nowego Compassa 4xe na najważniejszych rynkach Europy. W kolejnych krajach model ma pojawić się na początku lipca. To ważna premiera dla marki, bo oznaczenie 4xe po raz pierwszy trafia na w pełni elektrycznego SUV-a z napędem na cztery koła.

Nowy Compass 4xe staje się jednocześnie najmocniejszą wersją w gamie. Dwa silniki elektryczne generują łącznie 375 KM, a akumulator o użytkowej pojemności 96,1 kWh ma zapewnić ponad 600 km zasięgu według normy WLTP. Jeep deklaruje także możliwość uzupełnienia energii od 20 do 80 proc. w 27 minut.

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375 KM i napęd 4x4. To najmocniejszy Compass w historii

Za osiągi odpowiadają dwa silniki elektryczne - jednostka przednia o mocy 157 kW oraz tylna rozwijająca 132 kW. Łącznie układ generuje 375 KM i przekazuje napęd na obie osie.

Jeep podkreśla, że Compass 4xe nie ma być wyłącznie elektrycznym SUV-em do miasta. Model zachowuje charakterystyczne dla marki możliwości terenowe i ma oferować znacznie większą wszechstronność niż typowe crossovery segmentu C.

Ponad 600 km zasięgu i szybkie ładowanie

Jednym z najważniejszych argumentów nowego Compassa 4xe jest bateria o pojemności użytkowej 96,1 kWh. Według producenta pozwala ona przejechać ponad 600 km na jednym ładowaniu.

Równie istotne jest szybkie ładowanie. Jeep podaje, że uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. zajmuje 27 minut, co ma ułatwić dłuższe podróże i ograniczyć postoje podczas jazdy.

Jeep nie zapomniał o terenie

Mimo elektrycznego napędu Compass 4xe ma zachować terenowe DNA marki. Zawieszenie podniesiono o 10 mm, a kąty natarcia, rampowy i zejścia wynoszą odpowiednio 28, 17 i 31 stopni.

Producent deklaruje również możliwość brodzenia do 480 mm. Dodatkowo tylna oś wyposażona została w przekładnię redukcyjną, która może przekazywać nawet 3100 Nm momentu obrotowego na tylne koła. To parametry rzadko spotykane wśród elektrycznych SUV-ów tej klasy.

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W ofercie także wersja Long Range

Obok Compassa 4xe Jeep wprowadza również wariant BEV Long Range. Samochód dysponuje mocą 231 KM, napędem na przednią oś i zasięgiem sięgającym 674 km według WLTP.

Nowa gama Compassa obejmuje więc wersje e-Hybrid, plug-in hybrid oraz kilka odmian elektrycznych. Najmocniejszy 4xe ma być propozycją dla kierowców oczekujących nie tylko dużego zasięgu, ale także napędu 4x4 i lepszych właściwości poza utwardzonymi drogami.

Jeśli deklaracje producenta potwierdzą się w praktyce, nowy Compass 4xe może stać się jednym z najciekawszych elektrycznych SUV-ów w segmencie. Połączenie 375 KM, ponad 600 km zasięgu i realnych możliwości terenowych to dziś rzadko spotykany zestaw.