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Nadchodzi fala upałów. Tak nie zamienisz samochodu w piekarnik

Nadchodzi fala upałów. Tak nie zamienisz samochodu w piekarnik

  • 3 minut

Gdy termometr wskazuje blisko 40°C, nawet krótka chwila nieuwagi przy parkowaniu lub wejściu do auta może skończyć się poparzeniem skóry albo osłabieniem z odwodnienia.

Kilka konkretnych nawyków - szybkie przewietrzenie kabiny przed włączeniem klimatyzacji, ochrona miejsc dotykowych i rozsądne przechowywanie napojów - pozwala użyć samochodu jako bezpiecznej strefy chłodu zamiast źródła dodatkowych problemów. Poniżej konkretne wskazówki i ostrzeżenia, które można zastosować od ręki.

 

Auto w upale może stać się pułapką

Podczas fali gorąca samochód pozostawiony na słońcu nagrzewa się błyskawicznie. Najbardziej odczuwalne są rozgrzana kierownica, pasy bezpieczeństwa i fotele, które mogą powodować dyskomfort, a nawet poparzenia skóry.

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Zanim uruchomisz klimatyzację, warto na chwilę otworzyć drzwi lub uchylić szyby, aby wypuścić najgorętsze powietrze. Dzięki temu układ chłodzenia szybciej obniży temperaturę w kabinie, a podróż stanie się bardziej komfortowa już od pierwszych kilometrów.

Jak skutecznie schłodzić wnętrze samochodu?

Najlepiej przez kilkadziesiąt sekund przewietrzyć auto, a następnie rozpocząć jazdę z lekko uchylonymi szybami. Dopiero później warto zamknąć okna i przełączyć klimatyzację na obieg wewnętrzny.

Eksperci odradzają ustawianie bardzo niskiej temperatury zaraz po wejściu do samochodu. Duża różnica między temperaturą na zewnątrz a w kabinie może powodować dyskomfort i dodatkowo obciążać organizm. Znacznie lepiej sprawdza się stopniowe schładzanie wnętrza.

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Woda i osłony przeciwsłoneczne robią różnicę

Podczas upałów warto mieć w aucie zapas wody oraz korzystać z osłon przeciwsłonecznych na przednią szybę. To prosty sposób na ograniczenie nagrzewania wnętrza podczas postoju.

Przydatne mogą być także jasne nakrycia foteli lub ręcznik położony na siedzeniu. Dzięki temu po powrocie do samochodu kontakt z rozgrzaną tapicerką nie będzie tak nieprzyjemny.

Samochód może pomóc przeczekać największy skwar

W czasie ekstremalnych temperatur auto z wydajną klimatyzacją może stać się chwilowym schronieniem przed upałem. Krótki przejazd do klimatyzowanego centrum handlowego, nad wodę lub do chłodniejszego miejsca pozwala szybko odzyskać komfort.

Nie oznacza to jednak, że samochód jest całkowicie bezpieczny. Nawet na kilka minut nie wolno zostawiać w nim dzieci ani zwierząt. Temperatura w zamkniętej kabinie rośnie bardzo szybko i może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

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Najważniejsza zasada podczas upałów

Przed uruchomieniem klimatyzacji najpierw wypuść gorące powietrze z wnętrza auta. Następnie schładzaj kabinę stopniowo i pamiętaj o regularnym nawadnianiu. W czasie fali upałów takie proste nawyki mają większy wpływ na bezpieczeństwo niż najbardziej zaawansowane wyposażenie samochodu.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 25.06.2026 21:34
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