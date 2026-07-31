Tu kierowcy najczęściej przejeżdżają na czerwonym. Ta kamera wystawiła ponad 6 tys. mandatów

Najbardziej zapracowana kamera RedLight w Polsce działa w Warszawie. W pierwszym półroczu 2026 roku zarejestrowała 6 142 przejazdy na czerwonym świetle, niemal trzykrotnie więcej niż urządzenie z drugiego miejsca.

Łącznie 53 systemy RedLight wykryły 36,7 tys. wykroczeń, a pięć najbardziej aktywnych lokalizacji odpowiada za ponad jedną trzecią wszystkich naruszeń. Każdy taki przejazd oznacza 500 zł mandatu i 15 punktów karnych.

Ta kamera wystawiła najwięcej mandatów za czerwone światło

Liderem krajowego rankingu pozostaje system RedLight przy Al. Krakowskiej oraz ulicach Łopuszańskiej i Hynka w Warszawie. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 roku urządzenie zarejestrowało 6 142 przejazdy na czerwonym świetle.

To zdecydowanie najwyższy wynik w Polsce. Dla porównania kamera zajmująca drugie miejsce wykryła niespełna jedną trzecią tej liczby wykroczeń. Warszawska lokalizacja odpowiada za znaczącą część wszystkich naruszeń zarejestrowanych przez system CANARD.

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Pięć skrzyżowań odpowiada za ponad jedną trzecią wykroczeń

W pierwszym półroczu 2026 roku 53 systemy RedLight wykryły łącznie 36,7 tys. przejazdów na czerwonym świetle. Aż 13 533 wykroczenia, czyli 36,9 proc. wszystkich przypadków, zarejestrowało zaledwie pięć najbardziej obciążonych kamer.

W czołówce znalazły się:

Warszawa – Al. Krakowska / Łopuszańska / Hynka – 6 142 wykroczenia ,

– Al. Krakowska / Łopuszańska / Hynka – , Poznań – ul. Roosevelta / Zwierzyniecka / Święty Marcin – 2 217 ,

– ul. Roosevelta / Zwierzyniecka / Święty Marcin – , Kraków – Al. Pokoju / ul. Nowohucka – 1 805 ,

– Al. Pokoju / ul. Nowohucka – , Piotrków Trybunalski – Al. Sikorskiego / Armii Krajowej / Piłsudskiego – 1 790 ,

– Al. Sikorskiego / Armii Krajowej / Piłsudskiego – , Łódź – ul. Rokicińska / Puszkina – 1 579.

Łódź straciła pozycję lidera

Interesującą zmianą jest sytuacja w Łodzi. Jeszcze w 2024 roku tamtejszy system RedLight był najbardziej zapracowaną kamerą w kraju i zarejestrował około 6,8 tys. wykroczeń. Obecnie spadł na piąte miejsce zestawienia.

Zmiana pokazuje, że kierowcy stopniowo przyzwyczajają się do obecności kamer w niektórych lokalizacjach, podczas gdy w innych liczba naruszeń nadal pozostaje bardzo wysoka.

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System RedLight będzie jeszcze większy

Każdy przejazd na czerwonym świetle oznacza mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. W najbliższych tygodniach sieć urządzeń RedLight ma zostać rozbudowana z 53 do 57 zestawów.

To oznacza, że kolejne skrzyżowania znajdą się pod stałym nadzorem, a ranking najbardziej zapracowanych kamer może wkrótce wyglądać zupełnie inaczej.