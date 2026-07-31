Tu kierowcy najczęściej przejeżdżają na czerwonym. Ta kamera wystawiła ponad 6 tys. mandatów
Najbardziej zapracowana kamera RedLight w Polsce działa w Warszawie. W pierwszym półroczu 2026 roku zarejestrowała 6 142 przejazdy na czerwonym świetle, niemal trzykrotnie więcej niż urządzenie z drugiego miejsca.
Łącznie 53 systemy RedLight wykryły 36,7 tys. wykroczeń, a pięć najbardziej aktywnych lokalizacji odpowiada za ponad jedną trzecią wszystkich naruszeń. Każdy taki przejazd oznacza 500 zł mandatu i 15 punktów karnych.
Ta kamera wystawiła najwięcej mandatów za czerwone światło
Liderem krajowego rankingu pozostaje system RedLight przy Al. Krakowskiej oraz ulicach Łopuszańskiej i Hynka w Warszawie. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 roku urządzenie zarejestrowało 6 142 przejazdy na czerwonym świetle.
To zdecydowanie najwyższy wynik w Polsce. Dla porównania kamera zajmująca drugie miejsce wykryła niespełna jedną trzecią tej liczby wykroczeń. Warszawska lokalizacja odpowiada za znaczącą część wszystkich naruszeń zarejestrowanych przez system CANARD.
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Pięć skrzyżowań odpowiada za ponad jedną trzecią wykroczeń
W pierwszym półroczu 2026 roku 53 systemy RedLight wykryły łącznie 36,7 tys. przejazdów na czerwonym świetle. Aż 13 533 wykroczenia, czyli 36,9 proc. wszystkich przypadków, zarejestrowało zaledwie pięć najbardziej obciążonych kamer.
W czołówce znalazły się:
- Warszawa – Al. Krakowska / Łopuszańska / Hynka – 6 142 wykroczenia,
- Poznań – ul. Roosevelta / Zwierzyniecka / Święty Marcin – 2 217,
- Kraków – Al. Pokoju / ul. Nowohucka – 1 805,
- Piotrków Trybunalski – Al. Sikorskiego / Armii Krajowej / Piłsudskiego – 1 790,
- Łódź – ul. Rokicińska / Puszkina – 1 579.
Łódź straciła pozycję lidera
Interesującą zmianą jest sytuacja w Łodzi. Jeszcze w 2024 roku tamtejszy system RedLight był najbardziej zapracowaną kamerą w kraju i zarejestrował około 6,8 tys. wykroczeń. Obecnie spadł na piąte miejsce zestawienia.
Zmiana pokazuje, że kierowcy stopniowo przyzwyczajają się do obecności kamer w niektórych lokalizacjach, podczas gdy w innych liczba naruszeń nadal pozostaje bardzo wysoka.
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System RedLight będzie jeszcze większy
Każdy przejazd na czerwonym świetle oznacza mandat w wysokości 500 zł oraz 15 punktów karnych. W najbliższych tygodniach sieć urządzeń RedLight ma zostać rozbudowana z 53 do 57 zestawów.
To oznacza, że kolejne skrzyżowania znajdą się pod stałym nadzorem, a ranking najbardziej zapracowanych kamer może wkrótce wyglądać zupełnie inaczej.