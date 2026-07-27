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Najmocniejsza Skoda w historii? Peaq RS może przebić granicę 400 KM
Najmocniejsza Skoda w historii? Peaq RS może przebić granicę 400 KM

Najmocniejsza Skoda w historii? Peaq RS może przebić granicę 400 KM

  • 3 minut

Skoda Peaq RS może stać się najmocniejszym elektrycznym SUV-em marki. Najnowsza wizualizacja pokazuje agresywniejszą odmianę modelu, która mogłaby otrzymać ponad 400 KM. Taki wariant musiałby jednak zostać odpowiednio przygotowany do dużej masy auta. Siedmioosobowy Peaq mierzy 4874 mm długości i w najcięższej wersji może ważyć nawet 2529 kg.

Obecnie najmocniejszą odmianą modelu jest Skoda Peaq 90x z mocą 299 KM, napędem na cztery koła i akumulatorem 91 kWh. To jednak mniej niż oferują sportowe wersje innych elektrycznych SUV-ów marki, takie jak Enyaq RS i Elroq RS, które rozwijają 340 KM. Dlatego pomysł stworzenia Peaqa RS z mocniejszym układem napędowym nie wydaje się całkowicie oderwany od rzeczywistości.

Tak mógłby wyglądać Skoda Peaq RS

Wizualizacja sportowej odmiany Peaqa przedstawia SUV-a z typowymi dla wersji RS dodatkami. Pojawiają się bardziej agresywne zderzaki, sportowe felgi, oznaczenia RS oraz większy układ hamulcowy, który miałby poradzić sobie z osiągami i masą dużego elektryka.

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To szczególnie istotne, ponieważ Peaq jest jednym z największych modeli w gamie Skody. W wersji siedmioosobowej auto oferuje dużo przestrzeni, ale jednocześnie stawia przed konstruktorami większe wymagania niż mniejsze elektryczne SUV-y.

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Ponad 400 KM w elektrycznym SUV-ie Skody?

Najbardziej prawdopodobnym punktem wyjścia dla odmiany RS byłaby wersja Peaq 90x z dwoma silnikami i napędem 4x4. Obecnie rozwija ona 299 KM, ale sportowa odmiana mogłaby otrzymać układ o mocy około 360 KM. Jeszcze odważniejsze prognozy zakładają przekroczenie bariery 400 KM.

Taki wynik pozwoliłby Skodzie skuteczniej rywalizować z mocniejszymi elektrycznymi SUV-ami konkurencji i stworzyć model będący odpowiednikiem spalinowego Kodiaqa RS w świecie elektromobilności.

Zasięg i ładowanie też musiałyby się zmienić

Obecny Peaq 90x oferuje do 610 km zasięgu WLTP. W przypadku mocniejszej wersji RS większa moc prawdopodobnie oznaczałaby nieco krótszy dystans na jednym ładowaniu. Autor wizualizacji zakłada około 570 km WLTP.

Najmocniejsza Skoda w historii? Peaq RS może przebić granicę 400 KM

Przewidywana specyfikacja obejmuje także szybkie ładowanie. Według tej koncepcji Peaq RS mógłby korzystać z ładowania DC o mocy do 199 kW, co pozwoliłoby uzupełnić energię od 10 do 80 proc. w około 28 minut. Ładowanie z domowej ładowarki AC 11 kW zajęłoby około 9 godzin.

Na razie to tylko wizja, ale pomysł ma sens

Skoda nie potwierdziła oficjalnie prac nad Peaqiem RS. Sportowy wariant największego elektrycznego SUV-a pozostaje więc jedynie projektem i wizją tego, jak mogłaby wyglądać bardziej emocjonująca odmiana modelu.

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Jednocześnie marka ma już doświadczenie z takimi wersjami. Popularność modeli Kodiaq RS, Enyaq RS i Elroq RS pokazuje, że klienci nadal szukają samochodów łączących praktyczność z osiągami.

Jeżeli Skoda zdecyduje się na stworzenie Peaqa RS, może to być jeden z najciekawszych elektrycznych SUV-ów w segmencie D. Duże nadwozie, siedem miejsc i moc przekraczająca 400 KM stworzyłyby połączenie, którego obecnie w gamie marki brakuje.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 27.07.2026 18:18
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