Nowa Skoda Octavia już na testach. Bestseller dostanie ważne zmiany

Skoda nie zamierza zwalniać tempa. Marka przygotowuje kolejne odświeżenie czwartej generacji Octavii, a pierwsze zamaskowane prototypy już pojawiły się na drogach.

Bestseller czeskiego producenta ma otrzymać nowy wygląd, ulepszone multimedia i długo oczekiwane wersje hybrydowe. Premiera zmodernizowanego modelu planowana jest na 2027 rok.

Skoda stawia na swojego bestsellera

Octavia pozostaje najważniejszym modelem w gamie Skody. W 2025 roku była najlepiej sprzedającym się samochodem marki, znajdując 190 300 nabywców na całym świecie. Nic więc dziwnego, że producent chce utrzymać jej konkurencyjność jeszcze przez kilka kolejnych lat.

Z informacji płynących z Czech wynika, że Skoda przygotowuje drugi lifting obecnej, czwartej generacji modelu. To nietypowy ruch, ale ma pomóc Octavii zachować świeżość przed debiutem całkowicie nowej generacji.

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Pierwsze prototypy zdradzają kierunek zmian

Na drogach można już spotkać zakamuflowane egzemplarze testowe. Maskowanie skupia się głównie na przedniej i tylnej części nadwozia, co sugeruje zmiany w reflektorach, grillu oraz zderzakach.

Octavia ma nawiązywać stylistycznie do najnowszych projektów Skody, takich jak Epiq czy Vision 7S, rozwijanych zgodnie z językiem projektowym Modern Solid. Można spodziewać się smuklejszych świateł, przeprojektowanego pasa przedniego oraz subtelnie zmienionych lamp tylnych.

Nowe multimedia i więcej hybryd

We wnętrzu rewolucji nie będzie, ale Skoda planuje kilka istotnych zmian. Cyfrowe zegary pozostaną standardem, a centralny ekran multimedialny otrzyma nowe oprogramowanie i dodatkowe funkcje. Producent przygotowuje również nowe materiały wykończeniowe, wzory felg oraz kolory nadwozia.

Najważniejsze nowości pojawią się jednak pod maską. Do gamy ma dołączyć pełna hybryda HEV, a później także hybryda plug-in PHEV. Oba układy będą bazować na silniku 1.5 TSI i mają pozwolić na obniżenie zużycia paliwa przy zachowaniu praktycznego charakteru Octavii.

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To nie koniec planów dla Octavii

Odświeżona wersja ma utrzymać model w czołówce segmentu do końca dekady. Skoda już zapowiada także piątą generację Octavii, która prawdopodobnie będzie jeszcze mocniej stawiać na elektryfikację.

Dla marki to kluczowy model, dlatego każda zmiana w Octavii jest ważna nie tylko dla klientów, ale również dla przyszłej strategii całego producenta. Wszystko wskazuje na to, że bestseller Skody jeszcze długo pozostanie jednym z najważniejszych samochodów w Europie.