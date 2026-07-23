Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Skoda
  4. Newsy Skoda Octavia
  5. Nowa Skoda Octavia już na testach. Bestseller dostanie ważne zmiany
Nowa Skoda Octavia już na testach. Bestseller dostanie ważne zmiany
Nowa Skoda Octavia już na testach. Bestseller dostanie ważne zmiany

Nowa Skoda Octavia już na testach. Bestseller dostanie ważne zmiany

  • 3 minut

Skoda nie zamierza zwalniać tempa. Marka przygotowuje kolejne odświeżenie czwartej generacji Octavii, a pierwsze zamaskowane prototypy już pojawiły się na drogach. 

Bestseller czeskiego producenta ma otrzymać nowy wygląd, ulepszone multimedia i długo oczekiwane wersje hybrydowe. Premiera zmodernizowanego modelu planowana jest na 2027 rok.

Skoda stawia na swojego bestsellera

Octavia pozostaje najważniejszym modelem w gamie Skody. W 2025 roku była najlepiej sprzedającym się samochodem marki, znajdując 190 300 nabywców na całym świecie. Nic więc dziwnego, że producent chce utrzymać jej konkurencyjność jeszcze przez kilka kolejnych lat.

  Zobacz Skodę Octavię dostępną od ręki

Z informacji płynących z Czech wynika, że Skoda przygotowuje drugi lifting obecnej, czwartej generacji modelu. To nietypowy ruch, ale ma pomóc Octavii zachować świeżość przed debiutem całkowicie nowej generacji.

Przeczytaj: Skoda Epiq debiutuje w Polsce. Producent ujawnił ceny i warunki zakupu

Pierwsze prototypy zdradzają kierunek zmian

Na drogach można już spotkać zakamuflowane egzemplarze testowe. Maskowanie skupia się głównie na przedniej i tylnej części nadwozia, co sugeruje zmiany w reflektorach, grillu oraz zderzakach.

Nowa Skoda Octavia już na testach. Bestseller dostanie ważne zmiany

Octavia ma nawiązywać stylistycznie do najnowszych projektów Skody, takich jak Epiq czy Vision 7S, rozwijanych zgodnie z językiem projektowym Modern Solid. Można spodziewać się smuklejszych świateł, przeprojektowanego pasa przedniego oraz subtelnie zmienionych lamp tylnych.

Nowe multimedia i więcej hybryd

We wnętrzu rewolucji nie będzie, ale Skoda planuje kilka istotnych zmian. Cyfrowe zegary pozostaną standardem, a centralny ekran multimedialny otrzyma nowe oprogramowanie i dodatkowe funkcje. Producent przygotowuje również nowe materiały wykończeniowe, wzory felg oraz kolory nadwozia.

Najważniejsze nowości pojawią się jednak pod maską. Do gamy ma dołączyć pełna hybryda HEV, a później także hybryda plug-in PHEV. Oba układy będą bazować na silniku 1.5 TSI i mają pozwolić na obniżenie zużycia paliwa przy zachowaniu praktycznego charakteru Octavii.

Sprawdź: Skoda szykuje hit dla rodzin. Ten SUV ma ponad 1000 litrów bagażnika

To nie koniec planów dla Octavii

Odświeżona wersja ma utrzymać model w czołówce segmentu do końca dekady. Skoda już zapowiada także piątą generację Octavii, która prawdopodobnie będzie jeszcze mocniej stawiać na elektryfikację.

Dla marki to kluczowy model, dlatego każda zmiana w Octavii jest ważna nie tylko dla klientów, ale również dla przyszłej strategii całego producenta. Wszystko wskazuje na to, że bestseller Skody jeszcze długo pozostanie jednym z najważniejszych samochodów w Europie.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 23.07.2026 08:44
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Ford Focus ST 2.0 EcoBlue - przychodzi czas na podjęcie decyzji
Zobacz również
Najpopularniejsze auto Europy nie jest idealne. Raport TÜV sprawdził Dacię Sandero

Najpopularniejsze auto Europy nie jest idealne. Raport TÜV sprawdził Dacię Sandero

Dacia Sandero zostało najchętniej kupowanym nowym samochodem w Europie w 2025 roku. Model znalazł 243 676 nabywców, ale popularność nie...
Nowa Toyota Corolla przyłapana na testach. Zdjęcia ujawniają więcej, niż chciała marka

Nowa Toyota Corolla przyłapana na testach. Zdjęcia ujawniają więcej, niż chciała marka

Nowa Toyota Corolla została przyłapana podczas testów, a zdjęcia zamaskowanych prototypów sugerują znacznie większe zmiany niż zwykły...
Większość Polaków jeździ na urlop autem. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń

Większość Polaków jeździ na urlop autem. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń

Samochód pozostaje najpopularniejszym środkiem transportu na wakacyjne wyjazdy. Z najnowszego badania wynika, że 59 proc. kierowców...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Skoda Octavia IV Liftback Plug-in 1.4 TSI iV Plug-In Hybrid 204KM 150kW od 2020
Skoda Octavia IV Liftback Plug-in 1.4 TSI iV Plug-In Hybrid 204KM 150kW od 2020
Skoda Octavia w pigułce
Skoda Octavia w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Skoda Octavia IV Liftback Plug-in
Aktualnie przeglądasz Skoda Octavia IV Liftback Plug-in
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik