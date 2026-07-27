To miała być przełomowa wersja Peugeota. Dostawy mocno się opóźniają

Peugeot E-3008 Long Range obiecuje nawet 700 km zasięgu WLTP, ale wielu klientów będzie musiało uzbroić się w cierpliwość. Na odbiór auta zamówionego dziś można czekać nawet do 2027 roku.

Problemem nie jest fabryka w Sochaux ani brak zainteresowania modelem, lecz ograniczona dostępność akumulatorów o pojemności 96,9 kWh, produkowanych przez Automotive Cells Company (ACC) we Francji. To pokazuje, że europejski przemysł bateryjny wciąż mierzy się z poważnymi wyzwaniami.

Brakuje baterii do najdłużej jeżdżących Peugeotów

Pakiety akumulatorów o pojemności użytkowej 96,9 kWh powstają w zakładzie Automotive Cells Company (ACC) w Billy-Berclau Douvrin na północy Francji. Spółka została utworzona przez Stellantis, Mercedes-Benz i TotalEnergies jako europejska odpowiedź na dominację azjatyckich producentów baterii.

To właśnie te ogniwa trafiają do modeli Peugeot E-3008 Long Range oraz E-5008 Long Range, które miały stać się wizytówką europejskiej elektromobilności. W praktyce ich dostępność okazała się jednak znacznie mniejsza, niż pierwotnie zakładano.

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Produkcja rośnie, ale wciąż nie nadąża za zamówieniami

Choć fabryka ACC rozpoczęła seryjną produkcję pod koniec 2023 roku, rozruch przebiegał wolniej od planów. Jeszcze na początku 2026 roku zakład dostarczał ogniwa wystarczające do produkcji około 1000 samochodów miesięcznie.

W kolejnych miesiącach sytuacja zaczęła się poprawiać. Fabryka Peugeota w Sochaux montowała już około 100 egzemplarzy wersji Long Range dziennie. Nadal jednak stanowiło to mniej niż jedną dziesiątą całkowitej produkcji zakładu, dlatego liczba gotowych aut pozostawała zbyt mała, by szybko realizować zamówienia.

Produkcję spowalniają wysokie wymagania technologiczne

Największym wyzwaniem pozostaje wysoki odsetek odrzutów produkcyjnych. Wytwarzanie nowoczesnych ogniw litowo-jonowych wymaga niezwykle precyzyjnego procesu – od kontroli czystości i wilgotności, przez równomierne nakładanie materiałów aktywnych, aż po formowanie, testy i kontrolę jakości gotowych ogniw.

Każda partia, która nie spełnia rygorystycznych norm, oznacza mniejszą liczbę gotowych baterii i wyższe koszty produkcji. Aby przyspieszyć rozwój zakładu, w maju 2026 roku stanowisko szefa ACC objął Allan Swan, którego zadaniem jest zwiększenie wydajności i ograniczenie strat.

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To ważny test dla europejskich baterii

Problemy z dostawami akumulatorów do modeli Peugeot E-3008 i E-5008 Long Range pokazują, że budowa niezależnego europejskiego łańcucha dostaw baterii nie będzie łatwa.

Jeżeli ACC zdoła zwiększyć produkcję i ograniczyć liczbę wadliwych ogniw, czas oczekiwania na nowe Peugeoty powinien stopniowo się skracać. Jeśli jednak tempo poprawy okaże się zbyt wolne, wersje Long Range jeszcze przez dłuższy czas pozostaną jednymi z najtrudniej dostępnych modeli w ofercie marki.