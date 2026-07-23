Naprawa elektryka po stłuczce? Jeden błąd może zniszczyć baterię

Naprawa blacharsko-lakiernicza może mieć wpływ nie tylko na wygląd auta, ale także na kondycję baterii trakcyjnej. Eksperci zwracają uwagę, że wygrzewanie samochodu w komorze lakierniczej w temperaturze przekraczającej 60 st. C może przyspieszyć degradację ogniw.

Wielu producentów zaleca, aby pojazdy elektryczne i hybrydowe nie były przez dłuższy czas narażane na temperatury wyższe niż 50 st. C. Jeśli warsztat nie stosuje odpowiednich procedur, konsekwencją może być szybsze zużycie akumulatora i wyższe koszty eksploatacji.

Dlaczego wysoka temperatura jest problemem?

Akumulator trakcyjny pracuje w ściśle określonym zakresie temperatur. W normalnych warunkach odpowiada za to układ chłodzenia, który odprowadza ciepło z ogniw za pomocą cieczy lub powietrza. Podczas napraw blacharsko-lakierniczych system ten zazwyczaj nie działa, dlatego bateria pozostaje bez aktywnego chłodzenia właśnie wtedy, gdy temperatura całego nadwozia gwałtownie rośnie.

To szczególnie istotne podczas suszenia lakieru. W wielu warsztatach standardową procedurą jest wygrzewanie samochodu w komorze przez kilkadziesiąt minut, często w temperaturze przekraczającej 60 st. C. Takie warunki mogą przyspieszyć naturalne procesy starzenia ogniw, prowadząc do stopniowej utraty pojemności akumulatora.

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Producenci zalecają ostrożność

W dokumentacji wielu modeli można znaleźć zalecenia, aby nie pozostawiać samochodu przez dłuższy czas w temperaturze przekraczającej 50 st. C. Choć krótkotrwałe nagrzanie nie musi oznaczać natychmiastowej awarii, regularna ekspozycja na wysoką temperaturę może negatywnie wpływać na trwałość baterii.

W praktyce oznacza to, że sposób przeprowadzenia naprawy ma znaczenie nie tylko dla jakości lakieru, ale również dla żywotności najdroższego elementu samochodu elektrycznego.

Nowe technologie ograniczają ryzyko

Coraz więcej warsztatów inwestuje w rozwiązania opracowane z myślą o pojazdach elektrycznych i hybrydowych. Zamiast klasycznego wygrzewania stosowane są lakiery utwardzane w niższych temperaturach lub technologie wymagające znacznie mniejszej ilości energii.

W przypadku poważniejszych napraw część serwisów decyduje się także na demontaż pakietu trakcyjnego przed lakierowaniem. To skutecznie eliminuje ryzyko przegrzania baterii, ale jednocześnie zwiększa koszt całej naprawy.

Na co zwrócić uwagę przed oddaniem auta do lakiernika?

Właściciele elektryków i hybryd powinni zapytać warsztat, jakie procedury stosuje podczas napraw takich pojazdów. Warto upewnić się, czy serwis korzysta z technologii ograniczających temperaturę suszenia lub ma doświadczenie w pracy z samochodami wyposażonymi w akumulatory trakcyjne.

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Rynek napraw powypadkowych szybko dostosowuje się do rosnącej liczby aut elektrycznych. Warsztaty, które odpowiednio przygotują się do obsługi takich pojazdów, będą miały przewagę, a kierowcy unikną ryzyka, że zwykła naprawa blacharska niepotrzebnie skróci żywotność kosztownej baterii.