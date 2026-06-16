Nie będzie podwyżki cen paliw od 16 czerwca. Rząd przedłużył ważną ulgę

Rząd przedłużył niższy VAT na paliwo do końca czerwca. Obniżona stawka 8 proc. na benzynę i olej napędowy obowiązuje do 30 czerwca 2026 r., więc od 16 czerwca nie grozi skok cen wywołany samą zmianą podatków.

Decyzja usuwa z rynku jedno z największych krótkoterminowych ryzyk dla cen przy dystrybutorach, choć nie gwarantuje natychmiastowych obniżek na stacjach. Najbliższe dni pokażą, czy spadki hurtowe przełożą się na pylon.

Niższy VAT na paliwo zostaje. Kierowcy unikną podwyżek przynajmniej do końca czerwca

Kierowcy nie muszą obawiać się podatkowej podwyżki cen paliw od 16 czerwca. Rząd przedłużył obowiązywanie obniżonej, 8-procentowej stawki VAT na benzynę i olej napędowy do 30 czerwca 2026 r. Oznacza to, że jeden z głównych czynników mogących podnieść ceny na stacjach został na razie wyeliminowany.

Sama decyzja nie gwarantuje jednak natychmiastowych obniżek. O tym, ile kierowcy zapłacą przy dystrybutorach, nadal w dużej mierze decydują ceny ropy i paliw na rynku hurtowym. A te w ostatnich tygodniach sprzyjają tankującym.

Rynek paliw daje szansę na dalsze obniżki

Zdaniem analityków BM Reflex obecna sytuacja może przełożyć się na kolejne spadki cen na stacjach. Korzystniejsze notowania ropy naftowej i paliw gotowych tworzą przestrzeń do obniżek, a utrzymanie niższego VAT-u pozwala zachować ten efekt.

Według prognoz benzyna Pb95 może w najbliższym czasie potanieć o 10-15 gr na litrze, natomiast olej napędowy nawet o 25 gr na litrze. To prognozy, a nie gwarancje, jednak pokazują, że obecnie większe jest prawdopodobieństwo dalszych spadków niż gwałtownych podwyżek.

Sprawdź: Polska wypada lepiej niż Niemcy. Dane pokazują mniej naruszeń nowych przepisów paliwowych

Ile dziś kosztują paliwa?

Z danych BM Reflex wynika, że ceny już zaczęły lekko spadać:

Pb95 - 5,88 zł/l,

Pb98 - 6,53 zł/l,

Diesel - 6,34 zł/l,

LPG - 3,51 zł/l.

Benzyna Pb95 jest obecnie średnio o 5 groszy tańsza niż tydzień temu, co potwierdza korzystny trend dla kierowców.

VAT zostaje, ale z akcyzą sytuacja jest mniej jasna

Przedłużenie dotyczy wyłącznie obniżonej stawki VAT. Jak zwracają uwagę analitycy, Ministerstwo Finansów nie opublikowało analogicznego rozporządzenia dotyczącego niższej akcyzy.

W praktyce oznacza to, że od połowy czerwca kierowcy nadal korzystają z preferencyjnego VAT-u oraz mechanizmu maksymalnych cen paliw, ale przyszłość innych ulg podatkowych pozostaje niepewna.

Przeczytaj: Tyle zaoszczędzili kierowcy na paliwie dzięki CPN. Liczba zaskakuje

Co wydarzy się po 30 czerwca?

Na razie rząd nie przedstawił decyzji dotyczącej kolejnych miesięcy. Kierowcy zyskali więc pewność tylko do końca czerwca.

Jeżeli notowania ropy i paliw hurtowych utrzymają obecny kierunek, ceny na stacjach mogą nadal spadać niezależnie od działań rządu. Jeśli jednak sytuacja na światowych rynkach się zmieni, decyzje dotyczące VAT-u i akcyzy ponownie mogą stać się jednym z kluczowych czynników wpływających na koszty tankowania.

Na dziś najważniejsza informacja jest jednak prosta: od 16 czerwca nie wraca wyższy VAT, a kierowcy uniknęli scenariusza nagłego wzrostu cen paliw wywołanego samą zmianą podatków.