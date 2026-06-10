Nie tylko OC i przegląd. Policjant sprawdzi też to, co wozisz w aucie

Jedna nieodpowiednia rzecz w samochodzie może skończyć się mandatem i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Aktualne OC i ważny przegląd nie gwarantują dziś spokoju podczas kontroli, bo policjant zwraca uwagę także na wyposażenie auta i przewożone przedmioty. Wyjaśniamy, co faktycznie musi znaleźć się w samochodzie i które rzeczy najczęściej sprowadzają na kierowców problemy.

Wielu kierowców wychodzi z założenia, że skoro samochód ma ważne badanie techniczne i polisę OC, kontrola drogowa będzie jedynie formalnością. W praktyce funkcjonariusze sprawdzają także stan pojazdu oraz to, co znajduje się w jego wnętrzu. Niektóre przedmioty mogą zostać uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa lub świadczyć o niespełnieniu wymagań technicznych. W efekcie kontrola może zakończyć się nie tylko mandatem, ale również zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i zakazem dalszej jazdy. Warto więc wiedzieć, jakie wyposażenie jest obowiązkowe, a które elementy najczęściej zwracają uwagę policji.

Co naprawdę musi być w aucie podczas kontroli drogowej?

Wielu kierowców zakłada, że ważny przegląd techniczny i aktualne OC wystarczą, by bez stresu przejść kontrolę drogową. W praktyce policjant może sprawdzić również wyposażenie samochodu oraz przedmioty przewożone w kabinie i bagażniku.

Polskie przepisy wymagają obecnie tylko dwóch elementów wyposażenia: gaśnicy oraz trójkąta ostrzegawczego. Na tym lista obowiązków się kończy. Wbrew popularnym informacjom krążącym w internecie, apteczka nadal nie jest obowiązkowa, choć w przyszłości przepisy mogą się zmienić.

W porównaniu z wieloma krajami Europy polskie wymogi są stosunkowo skromne. Nie oznacza to jednak, że podczas kontroli nie można narazić się na mandat lub nawet zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Problemem często okazują się przewożone przedmioty albo nielegalne modyfikacje samochodu.

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Te rzeczy mogą sprowadzić na kierowcę problemy

Sama obecność niektórych przedmiotów w aucie nie jest automatycznie wykroczeniem, ale policjant może ocenić, czy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Najwięcej wątpliwości budzą ostre narzędzia, takie jak siekiery, maczety czy duże noże. Jeśli są przewożone bez wyraźnego uzasadnienia lub w sposób mogący zagrażać pasażerom, kontrola może zakończyć się mandatem. Znaczenie ma zarówno cel przewozu, jak i sposób zabezpieczenia takich przedmiotów.

Przykładowo siekiera przewożona na działkę nie powinna stanowić problemu. Inaczej wygląda sytuacja, gdy w bagażniku znajduje się kilka ostrych narzędzi, a kierowca nie potrafi wyjaśnić, po co je wiezie.

Nielegalne modyfikacje to szybka droga do utraty dowodu

Podczas kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę także na stan techniczny pojazdu i jego wyposażenie.

Najczęściej problemy powodują:

niehomologowane światła do jazdy dziennej,

zbyt głośne lub niezgodne z przepisami układy wydechowe,

sygnały świetlne i dźwiękowe przypominające wyposażenie pojazdów uprzywilejowanych,

urządzenia zakłócające działanie policyjnych radarów.

Jeżeli policjant uzna, że modyfikacja narusza przepisy lub wpływa na bezpieczeństwo, może zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować samochód na dodatkowe badanie techniczne.

Uwaga na antyradary

Szczególną kategorię stanowią urządzenia wykrywające lub zakłócające pomiary prędkości. Gotowy do użycia antyradar może być podstawą do nałożenia kary.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy urządzenie jest wyłączone i przewożone jako zwykły sprzęt elektroniczny. Kluczowe znaczenie ma sposób użytkowania podczas kontroli.

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Przed wyjazdem warto sprawdzić nie tylko dokumenty

Przed dłuższą podróżą dobrze jest skontrolować nie tylko termin przeglądu i ważność polisy OC. Warto również upewnić się, że w samochodzie znajduje się gaśnica i trójkąt ostrzegawczy oraz usunąć przedmioty, które mogą wzbudzić niepotrzebne pytania podczas kontroli.

Kilka minut poświęconych na sprawdzenie bagażnika może oszczędzić kierowcy mandatu, dodatkowego badania technicznego lub zatrzymania dowodu rejestracyjnego. W wielu przypadkach to właśnie pozornie nieistotne szczegóły decydują o tym, jak zakończy się kontrola drogowa.