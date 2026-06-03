Od 1 czerwca kierowcy ruszyli po apteczki. Ministerstwo: to nie jest obowiązkowe

Nie — od 1 czerwca 2026 roku kierowcy aut osobowych nie muszą wozić apteczki, informuje Ministerstwo Infrastruktury. Zamieszanie wokół rzekomego obowiązku wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia, który pozostaje na etapie uzgodnień w resorcie. Poniżej stan prawny, analizowane rozwiązania dla kategorii M1 i potencjalne scenariusze wdrożenia.

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych i na wielu portalach pojawiły się informacje sugerujące, że od 1 czerwca 2026 r. każdy kierowca samochodu osobowego musi mieć w aucie apteczkę. To wywołało spore zamieszanie i falę pytań o możliwe mandaty podczas kontroli drogowych. Ministerstwo Infrastruktury rozwiewa jednak wątpliwości - obecnie takie przepisy nie obowiązują, a kierowcy aut osobowych nie mają ustawowego obowiązku wyposażania pojazdu w apteczkę.

Ministerstwo rozwiewa wątpliwości. Apteczka w aucie osobowym nadal nie jest obowiązkowa

Informacje o obowiązku wożenia apteczki w samochodach osobowych od 1 czerwca 2026 r. są nieprawdziwe - podkreśla Ministerstwo Infrastruktury. Choć resort analizuje możliwość rozszerzenia wymaganego wyposażenia pojazdów, obecnie kierowcy aut osobowych nie mają takiego obowiązku.

Zamieszanie wywołały doniesienia dotyczące projektu nowelizacji rozporządzenia o warunkach technicznych pojazdów i ich wyposażeniu. Ministerstwo potwierdza, że trwają prace nad zmianami, jednak dokument pozostaje na etapie uzgodnień wewnętrznych i nie obowiązuje żaden nowy termin wejścia przepisów w życie.

Apteczki dla aut osobowych są analizowane, ale decyzji jeszcze nie ma

Jednym z rozważanych rozwiązań jest objęcie obowiązkiem posiadania apteczki pojazdów kategorii M1, czyli samochodów osobowych. Według resortu celem byłoby zwiększenie dostępności podstawowych środków pierwszej pomocy na drogach.

Ministerstwo zwraca uwagę, że wielu kierowców już dziś wozi apteczki dobrowolnie. Ewentualna zmiana miałaby więc przede wszystkim ujednolicić standard wyposażenia pojazdów, a nie wprowadzić zupełnie nowy element do codziennego użytkowania samochodu.

Na razie nie wiadomo jednak, czy propozycja zostanie przyjęta oraz kiedy mogłaby wejść w życie. Ostateczny kształt przepisów będzie zależał od wyników konsultacji i dalszych prac legislacyjnych.

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Kto dziś musi mieć apteczkę w samochodzie?

Obowiązek posiadania apteczki dotyczy obecnie wybranych grup pojazdów. Muszą ją mieć m.in.:

samochody nauki jazdy,

pojazdy egzaminacyjne,

taksówki,

autobusy,

niektóre pojazdy ciężarowe przystosowane do przewozu osób.

Samochody osobowe nie znajdują się obecnie na tej liście, dlatego właściciele prywatnych aut nie muszą wozić apteczki ani od 1 czerwca 2026 r., ani na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.

Możliwe jest stopniowe wprowadzanie nowych wymogów

Jeżeli obowiązek dla aut osobowych ostatecznie trafi do przepisów, resort rozważa jego stopniowe wdrażanie. Takie rozwiązanie miałoby ograniczyć ryzyko gwałtownego wzrostu popytu na apteczki i problemów z ich dostępnością na rynku.

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Na dziś sytuacja jest jednak jednoznaczna. Projekt zmian istnieje, ale pozostaje w fazie przygotowań. Kierowcy samochodów osobowych nie muszą kupować apteczek z obawy przed kontrolą czy mandatem, ponieważ żaden taki obowiązek nie wszedł w życie.

Najważniejsza informacja pozostaje więc bez zmian: od 1 czerwca 2026 r. kierowcy aut osobowych nie mają obowiązku wożenia apteczki. Ministerstwo jedynie analizuje możliwość wprowadzenia takiego wymogu w przyszłości.